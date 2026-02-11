¿Qué es la crisis del tanking en la NBA y cómo se puede arreglar?
El lunes por la noche, el Utah Jazz sufrió un tropiezo en Miami.
Ganó.
Leyó bien. El Jazz ganó. No quería ganar. Hizo todo lo posible por no hacerlo. Tras tres cuartos, Utah tenía ventaja de tres puntos. Al iniciar el último periodo, tres de sus titulares —Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. y Jusuf Nurkić— estaban en la banca. Y no volvieron a la duela.
Te puede interesar: NBA All-Star Game 2026: Guía del nuevo formato USA vs. El Mundo
¿Le suena familiar? Dos noches antes, el Jazz tenía ventaja de siete puntos al entrar al cuarto periodo frente al Orlando Magic. Cuatro titulares de Utah se fueron, metafóricamente, a las regaderas antes del último cuarto. El Magic remontó y ganó por tres.
El lunes, Utah no tuvo esa (mala) suerte. Kyle Filipowski anotó ocho puntos en el último cuarto. Brice Sensabaugh sumó otros ocho. Miami permitió que la “B team” del Jazz lanzara para 52.4% en los últimos 12 minutos y Utah escapó con una victoria por cuatro puntos.
“Es una gran victoria para nuestro grupo”, dijo el coach Will Hardy.
No estoy seguro de que todos en Utah estén de acuerdo.
La NBA tiene un problema de tanking. Mejor dicho: una epidemia. Durante años fue una molestia persistente. Una especie de parásito en la espalda de la liga. Cada temporada, algunos equipos apagaban motores al final. Algunos incluso regalaban partidos de forma abierta. Ocasionalmente la NBA reaccionaba: en 2023 multó a Dallas con 750,000 dólares por perder intencionalmente un juego al final del calendario. El año pasado, el Jazz fue sancionado con 100,000 dólares por sentar a Markkanen.
Pero, en general, la liga lo toleraba.
Esta temporada es distinta. Utah es el caso más evidente, pero no está solo en esta carrera —maratón— hacia el fondo. Washington adquirió a dos ex All-Stars (Trae Young y Anthony Davis) sin verdadera intención de utilizarlos. Indiana traspasó por Ivica Zubac y pronto determinó que una lesión de tobillo que había soportado requería descanso prolongado. Dallas, que envió a Davis, no ha ganado en tres semanas.
¿Más? Milwaukee, si logra convencer a Giannis Antetokounmpo de cerrar la temporada anticipadamente, parece listo para rendirse. Brooklyn también. Memphis ha estado soltando figuras por picks. Sacramento… bueno, los Kings simplemente son malos. Pero eso representa casi un tercio de la liga con incentivos para perder. Y aún no llegamos al All-Star.
La NBA lo sabe. En oficinas centrales hay molestia por lo descarado —y lo temprano— que se está dando el tanking. La liga ha intentado todo para incentivar la competencia: creó el play-in, aplanó las probabilidades de la lotería, abrió más caminos hacia playoffs que nunca. Y aun así, más equipos que nunca intentan evitarlos.
Este año se combinan varios factores: Utah y Washington tienen picks protegidos entre los primeros ocho. Indiana conserva su selección si cae fuera del rango cinco al nueve. Brooklyn, Dallas y Memphis están desesperados por encontrar estrellas. Y, según los especialistas en draft, la próxima generación viene cargada de talento.
Estos equipos siguen un libreto conocido. Oklahoma City tuvo temporadas consecutivas de menos de 25 victorias. Detroit no superó las 23 en cinco años antes de ganar 44 la temporada pasada. San Antonio hoy presume a Victor Wembanyama y un grupo atlético de jóvenes guards, pero necesitó seis campañas por debajo de .500 para lograrlo.
Perder funciona. Y la NBA realmente nunca ha tenido un problema con cierto “ajuste” de posiciones al final del calendario. Está implícito en el sistema. Pero esto no es el cierre. Es apenas media temporada. La mayoría de los equipos tiene todavía un tercio del calendario por jugar. Y casi un tercio de la liga no parece interesado en hacerlo.
“Estamos en territorio desconocido”, dijo un ejecutivo.
Carrera hacia el fondo
Conferencia Oeste
Equipo
Récord
Racha
11. Grizzlies
20–32
Perdió 10 de los últimos 13
12. Mavericks
19–33
Perdió los últimos 7
13. Jazz
17–37
Perdió 12 de los últimos 15
14. Pelicans
15–40
Ganó 9 de los últimos 15
15. Kings
12–43
Perdió los últimos 13
Conferencia Este
Equipo
Record
Racha
11. Bulls
24–30
Perdió 8 de los últimos 9
12 Bucks
21–30
Perdió 9 de los últimos 13
13. Nets
15–37
Perdió 15 de los últimos 19
14. Wizards
14–38
Perdió 13 de los últimos 17
15. Pacers
13–40
Perdió 9 de los últimos 13
El comisionado Adam Silver estará en Los Ángeles para el All-Star Weekend, donde este tema inevitablemente surgirá. Los dueños respetan a Silver; en más de una década ha hecho que la liga genere cantidades enormes de dinero. Pero ¿le temen? David Stern reaccionaba con rapidez. Silver es más diplomático, menos propenso a decisiones drásticas basadas en evidencia circunstancial, incluso si parece abrumadora.
Este es un examen para Silver. El tanking no es cualquier enfermedad, es un cáncer que puede expandirse rápido. La NBA presume cuidar la integridad de sus partidos. ¿Cómo sostenerlo cuando tantos equipos intentan perder? La ventaja de local en playoffs podría definirse por uno o dos juegos. ¿Dependerá de quién enfrentó más veces al tercio inferior de la liga?
Silver puede blandir el martillo financiero, pero esto podría requerir algo más contundente. “Las multas no importan”, dijo un ejecutivo a Sports Illustrated. “Tiene que ver con el pick”. Una opción que han planteado algunos directivos: imponer una multa fuerte a los equipos que intenten tankear, acompañada de una advertencia clara: si continúan, sin importar con qué probabilidades entren a la sala de la lotería, se les reducirán algunas combinaciones.
A largo plazo, hay desafíos mayores. Existirá la tentación de ponerle otro curita al problema; de intentar salvar el sistema con un ajuste menor. No funcionará. ¿Fijar las posiciones de la lotería el 1 de marzo? Absurdo. ¿Limitar las protecciones de picks? No ayudará. ¿Impedir que un equipo seleccione en el top cuatro dos años consecutivos? Da igual. Tratar los síntomas no curará la enfermedad.
El sistema de lotería necesita ser dinamitado. Eliminado. Borrado de los discos duros de la NBA y arrancado de sus libros de reglas. Los directivos de la liga y representantes de los 30 equipos deben sentarse en una sala y crear un nuevo sistema. Parchar el problema no lo resolverá. Sólo atacar la raíz lo hará.
Hasta entonces, la NBA tendrá… esto. El lunes, un reportero le preguntó a Hardy qué tan cerca estuvo de regresar a Markkanen o a Jackson al partido en el último cuarto. “No lo estuve”, respondió Hardy. No culpen a Hardy. Estas son decisiones organizacionales, no del cuerpo técnico. Y continuarán. El miércoles, el Jazz recibirá a los Kings en Utah.
¿A quién tienes en ese?