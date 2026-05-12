Karim López, ante el umbral de la historia; inicia el NBA Draft Combine en Chicago
El firmamento del baloncesto mexicano observa con expectación un hito que parece inminente. Karim López, el prodigioso sonorense de 19 años, arribó este fin de semana a Chicago, Illinois, para encarar el NBA Draft Combine.
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El evento, que se celebra en la Wintrust Arena desde este lunes y hasta el 17 de mayo, representa el filtro definitivo para los 73 prospectos más destacados del globo antes de la ceremonia del Draft.
Durante esta semana de escrutinio exhaustivo, López se someterá a una batería de evaluaciones que determinarán su cotización en el mercado profesional. Mediciones antropométricas, pruebas de capacidad atlética y exámenes médicos se conjugan con entrevistas personales y sesiones de entrenamiento en duela.
Todo bajo la mirada de especialistas, ojeadores y gerentes generales de las 30 franquicias que componen el ecosistema de la NBA.
El desempeño de Karim en los próximos días es fundamental. De su solvencia en las pruebas depende la posibilidad de consagrarse como el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del Draft, un territorio inexplorado para el deporte ráfaga nacional.
Este domingo, López atestiguó la ceremonia de la Lotería de la NBA, donde se definió el orden de las primeras 14 selecciones globales para el evento que tendrá lugar los días 23 y 24 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Los Washington Wizards obtuvieron la codiciada primera selección global.
Las proyecciones actuales sugieren que el futuro de López podría estar vinculado a los Charlotte Hornets. Tras pasar los últimos dos años como un titular útil para los New Zealand Breakers en la liga de Australia, el sonorense ha exhibido las virtudes de un jugador de rol de alto nivel.
Con una estatura de 2,06 metros y una envergadura que facilita la versatilidad defensiva, posee además un instinto depurado para encestar triples en situaciones de recibir y tirar.
Aunque los analistas debaten sobre cuál es su techo máximo, el consenso apunta a que López es un prospecto listo para la acción inmediata. Su inteligencia en la duela y su capacidad para integrarse a esquemas tácticos complejos lo perfilan como una pieza clave para equipos en vías de reconstrucción o competitividad, como es el caso de Charlotte, poseedor del pick número 14.
El camino hacia Brooklyn está trazado. Y ahora Karim López busca validar su fogueo internacional para inscribir su nombre en la élite.