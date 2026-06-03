Karim López, la apuesta de la NBA para llevar el boom del basquetbol mexicano a otro nivel
Cuando los Indiana Pacers y los Denver Nuggets salten a la duela de la Arena Ciudad de México en noviembre próximo, la NBA alcanzará una cifra que ningún otro país fuera de Estados Unidos y Canadá, países que cuentan con franquicias en la liga, puede presumir: 35 partidos de temporada regular organizados en su territorio.
El dato confirma algo que la liga sabe desde hace años: México es uno de sus mercados internacionales más importantes.
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La pregunta ahora es ¿quién será el jugador capaz de capitalizar una afición que supera los 30 millones de seguidores?
Dentro de la NBA creen haber encontrado la respuesta en Karim López.
El alero sonorense, considerado el principal prospecto internacional rumbo al Draft de 2026 y uno de los candidatos a convertirse en una de las primeras selecciones de su generación, representa para la liga más que una promesa deportiva.
Si cumple con las proyecciones actuales, se convertirá en apenas el quinto jugador nacido en México en llegar a la NBA y en el prospecto mexicano con mayores expectativas de Draft que ha tenido la nación.
“Para nosotros sería gigantesco. Karim y su familia lograron esto solos, nosotros solo abrimos la puerta al talento nacional”, aseguró Raúl Zárraga, vicepresidente senior y jefe de operaciones de NBA Latinoamérica y Canadá, en la inauguración de la NBA House en Ciudad de México.
La declaración ayuda a entender por qué el desarrollo del joven de Hermosillo es seguido con tanta atención por la liga.
Desde la salida de Jorge Gutiérrez en 2016, ningún jugador nacido en México ha disputado un partido de temporada regular en la NBA.
López podría romper esa sequía y hacerlo además con una expectativa inédita para un basquetbolista mexicano, al aparecer en diversas proyecciones como una posible selección de primera ronda, e incluso dentro del Top 10 del Draft.
“Qué bueno por Karim, una persona que se fue a trabajar y estudiar a lugares tan lejanos. Es admirable la forma en la que desarrolla este temple. No solo es botar el balón, también está el tema mental de creerte que puedes llegar a la NBA”, agregó Zárraga.
México solamente ha producido cuatro jugadores nacidos en el país que llegaron a la NBA. Horacio Llamas abrió la puerta en 1997. Después aparecieron Eduardo Nájera, quien construyó la carrera más sólida para un mexicano en la liga, Gustavo Ayón y finalmente Gutiérrez.
Desde entonces, el basquetbol nacional ha esperado a su siguiente gran prospecto forjado en casa, ya que los jugadores que ha tenido, Juan Toscano y Jaime Jaquez, son hijos de tricolores.
“Claramente el tener a Karim en la liga le daría un valor agregado a la NBA en México, cualquiera que sea el equipo. Estaremos a su lado como estuvimos con Horacio, Jorge, Lalo y Gustavo, y ahora con Jaquez, comprometidos a trabajar con ellos para lo que busquen y para lo que la afición de México busca en la NBA”, explicó Zárraga.
La relevancia del mercado mexicano ayuda a entender esa apuesta. De acuerdo con cifras compartidas por el directivo, Latinoamérica cuenta con 112 millones de aficionados a la NBA y más de 30 millones se encuentran en México.
“Seguimos siendo México y Brasil las puntas de lanza de la región. Tenemos 112 millones de aficionados en Latinoamérica y más de 30 millones en México. Eso se ve en el engagement y en los seguidores en redes sociales”, señaló.
Ese crecimiento también explica por qué los Pacers y los Nuggets levantaron la mano para disputar el próximo partido de temporada regular en la Ciudad de México.
“Desde que empezamos a platicar con los equipos ambos estuvieron involucrados. Los Pacers y Denver querían venir a México, ellos fueron los que levantaron la mano”, comentó.
La fuerza del mercado mantiene viva la conversación sobre una posible franquicia en territorio mexicano. Aunque la liga continúa evaluando distintas ciudades de expansión, Zárraga reiteró que México se mantiene como una prioridad en la estrategia internacional.
“México sigue siendo una prioridad importante en la NBA. Hay otras ciudades en la contienda de la expansión, pero seguimos en la fase de evaluación”, explicó.
En más de tres décadas, la NBA trabajó para construir una afición en México. Trajo partidos de temporada regular, desarrolló programas de formación, tiene un equipo en la G-League (Capitanes) y convirtió al país en uno de sus mercados internacionales más importantes.
Hoy esa estrategia le ha entregado millones de seguidores y el escenario internacional más activo de la liga fuera de Estados Unidos y Canadá.
El siguiente paso podría depender de un joven de Hermosillo, porque si Karim López llega a la NBA con las expectativas que hoy lo acompañan, no solo se convertirá en el quinto mexicano nacido en el país en lograrlo, también podría convertirse en el primer jugador capaz de transformar una afición masiva en una nueva generación de basquetbolistas mexicanos.