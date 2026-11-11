Karim López brilla en su debut con Memphis Hustle en la NBA G League

El mexicano Karim López comenzó con el pie derecho su participación en la NBA G League, luego de firmar una destacada actuación en su debut con Memphis Hustle, equipo con el que busca continuar su desarrollo profesional y volver a la máxima liga de basquetbol del mundo.

Con apenas 19 años, el joven jugador mexicano dejó buenas sensaciones en su primera presentación al conseguir 16 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos, estadísticas que reflejan su capacidad para contribuir tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Uno de los aspectos más destacados de su actuación fue su presencia en ambos extremos de la cancha. Además de aportar puntos, López estuvo cerca de conseguir un doble-doble gracias a sus nueve rebotes, mientras que sus tres bloqueos demostraron su capacidad para intervenir en las acciones defensivas.

La llegada de Karim López a Memphis Hustle representa una nueva etapa en su desarrollo como basquetbolista profesional, especialmente por la oportunidad de competir en una liga que funciona como plataforma de formación y proyección para jugadores que buscan llegar a la NBA.

La NBA G League es la liga de desarrollo de la NBA y permite a jóvenes talentos adquirir experiencia competitiva, mejorar sus habilidades y demostrar su potencial ante organizaciones del basquetbol estadounidense.

En el caso de Memphis Hustle, se trata del equipo afiliado a los Memphis Grizzlies, una estructura que ofrece a sus jugadores la posibilidad de desarrollarse dentro del entorno del basquetbol profesional de Estados Unidos.

Para Karim López, este primer encuentro representa una oportunidad de mostrar sus cualidades y comenzar a construir una trayectoria en una competición que ha servido como escaparate para numerosos jugadores.

A sus 19 años, Karim López continúa dando pasos importantes en su carrera y se perfila como uno de los jóvenes mexicanos a seguir en el basquetbol internacional.

Su actuación de 16 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos en su debut con Memphis Hustle ofrece una primera muestra de sus capacidades, aunque su evolución dependerá de la regularidad que consiga mantener durante la temporada.

Por ahora, el mexicano ya tuvo una presentación destacada en la NBA G League y buscará aprovechar esta experiencia para seguir creciendo profesionalmente, con el objetivo de acercarse cada vez más a la NBA.