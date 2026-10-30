Karim López debuta en la NBA con Memphis Grizzlies en victoria sobre Portland Trail Blazers

El basquetbolista mexicano Karim López hizo su debut oficial en la NBA con los Memphis Grizzlies, que consiguieron una contundente victoria por 124-103 sobre los Portland Trail Blazers, en partido disputado en el Moda Center. El joven jugador tuvo así su primera participación en un encuentro de temporada regular de la máxima liga de basquetbol profesional.

López ingresó desde la banca y tuvo una participación breve. De acuerdo con el box score del encuentro, disputó dos minutos, en los que consiguió un rebote ofensivo. No registró puntos, asistencias ni otros datos estadísticos, pero sumó sus primeros minutos en la NBA y comenzó a escribir su historia en el basquetbol estadounidense.

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El triunfo de los Grizzlies se construyó principalmente en la segunda mitad. Después de llegar al descanso con el marcador empatado 58-58, Memphis tomó el control en el tercer periodo, que ganó 33-25, y amplió su ventaja en el último cuarto con un parcial de 33-20 para sellar la victoria por 21 puntos.

En el apartado individual, Cameron Boozer fue una de las figuras de Memphis con 18 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias, mientras que Cedric Coward aportó 17 unidades. Por Portland, Deni Avdija encabezó la ofensiva con 24 puntos y nueve rebotes, en tanto que Ja Morant, quien enfrentó por primera vez a su antiguo equipo después de su traspaso a los Trail Blazers, terminó con 14 puntos.

Para Karim López, de 19 años, este encuentro representa un paso importante en su carrera profesional. El mexicano fue seleccionado por los Grizzlies con el puesto 21 del Draft de la NBA de 2026, por lo que su debut en temporada regular marca el inicio de una nueva etapa y la oportunidad de ganarse un lugar en la rotación del conjunto de Memphis.