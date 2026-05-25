Los Knicks están a un partido de las Finales de la NBA por primera vez en 27 años
Esta noche en Cleveland se juega el Juego 4 de la Final de la Conferencia Este y los New York Knicks tienen la oportunidad de cerrar la serie con una barrida 4-0 ante los Cavaliers. Si ganan, los Knicks llegarán a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, cuando cayeron ante los San Antonio Spurs de Tim Duncan.
Veintisiete años sin jugar por el campeonato. Toda una generación de aficionados en el Madison Square Garden que nunca ha visto a su equipo en la última serie del año. Esta noche eso puede cambiar.
Te puede interesar: Los Knicks están a un paso de las Finales y Cleveland ya no tiene margen de error
Lo que hace más impresionante el momento es la forma en que los Knicks llegaron hasta aquí. Nueva York lleva diez victorias consecutivas en estos playoffs, la racha más larga de la postemporada desde que los Boston Celtics ganaron diez seguidas en 2024 en su camino al título. Los Knicks son apenas el séptimo equipo en la historia de la NBA en lograr una racha así. Si ganan esta noche serían once seguidas y se convertirían en el segundo equipo con más victorias consecutivas en una postemporada en los últimos treinta años.
El dominio ha sido absoluto en esta serie. En el Juego 1 remontaron una desventaja de 22 puntos en el cuarto cuarto para ganar en tiempo extra. En el Juego 2 controlaron desde el tercer cuarto y ganaron 109-93 con Josh Hart como figura con 26 puntos.
En el Juego 3 en Cleveland, Jalen Brunson anotó 30 puntos y Mikal Bridges sumó 22 en una victoria de 121-108 donde los aficionados de los Knicks que viajaron a Cleveland cantaron "Knicks in four" en los últimos minutos. Brunson promedia 29 puntos y 8.7 asistencias en la serie. Es el líder absoluto de este equipo y el candidato más fuerte al MVP de los playoffs si Nueva York llega a la final.
Cleveland no ha encontrado respuestas. Donovan Mitchell promedia 26 puntos pero no ha podido con la defensa de los Knicks en los momentos clave. James Harden ha sido inconsistente toda la serie. Evan Mobley lideró al equipo con 24 puntos en el Juego 3 pero no fue suficiente. Los Cavaliers ya remontaron un 0-2 contra Detroit en la ronda anterior, pero remontar un 0-3 es otra historia. Ningún equipo en la historia de la NBA lo ha logrado. Nunca. En 156 series donde un equipo quedó abajo 0-3, las 156 terminaron en eliminación.
Si los Knicks barren esta serie, sería su segunda barrida consecutiva en estos playoffs después del 4-0 contra los Sixers en la ronda anterior. Ocho partidos, ocho victorias, cero derrotas en dos rondas eliminatorias. Solo un puñado de equipos en la historia de la NBA lo ha logrado en una misma postemporada.
Los más recientes fueron los Warriors de 2017, que barrieron tres series seguidas en su camino a la final, y los Cavaliers de LeBron James ese mismo año, que barrieron a los Pacers y a los Raptors antes de llegar a las Finales. Si los Knicks lo hacen esta noche, se suman a ese club exclusivo con una diferencia importante: ellos no habían llegado a unas Finales en casi tres décadas.
El Juego 4 arranca esta noche a las 6:00 de la tarde hora de México en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland. Los Knicks necesitan una victoria más para cerrar el capítulo y abrir uno nuevo. La última vez que Nueva York jugó unas Finales, Jalen Brunson tenía tres años. Esta noche puede ser la noche en que todo cambie.