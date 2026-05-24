Los Knicks están a un paso de las Finales y Cleveland ya no tiene margen de error
Los New York Knicks ganaron el Juego 3 en Cleveland 121-108 y pusieron a los Cavaliers contra la pared con una ventaja de 3-0 en las Finales del Este. Ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un déficit de 3-0 en los playoffs. El lunes por la noche, Nueva York tiene su primera oportunidad de cerrar la serie y aparecer en sus primeras Finales de la NBA desde 1999.
Los Knicks llegaron a Cleveland con el viento a su favor y lo demostraron desde el primer cuarto. Mikal Bridges fue la figura de la noche con 22 puntos en 11 de 15 en tiros, el partido más eficiente de la serie para cualquier jugador. OG Anunoby sumó 21 puntos con 3 de 4 en triples y fue perfecto desde la línea de tiros libres.
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Jalen Brunson anotó 30 puntos con 10 de 19 en tiros y 6 asistencias, su tercer partido consecutivo con 30 o más puntos en estas Finales. Karl-Anthony Towns tuvo una noche completa con 13 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 3 robos. Los Knicks convirtieron el 55.8% de sus tiros, anotaron 17 puntos en transición y terminaron con 11 robos en el partido.
Por Cleveland, Evan Mobley fue el mejor de los Cavaliers con 24 puntos y Donovan Mitchell aportó 23, pero ambos tuvieron problemas con las pérdidas de balón, con 5 cada uno. James Harden terminó con 19 puntos pero con 6 pérdidas de balón, su tercer partido consecutivo con esa cifra. Los Cavaliers nunca pudieron tomar la delantera en el marcador. En el primer cuarto, Cleveland se acercó pero los Knicks respondieron cada vez con una racha para mantener la ventaja. Al medio tiempo, Nueva York ganaba 60-54 y en la segunda mitad nunca permitió que los Cavaliers se pusieran a menos de 10 puntos.
Los Knicks llegaron al partido con una racha de nueve victorias en playoffs y un diferencial de puntos de más 212, el más grande en la historia de la NBA en postemporada. Ese diferencial ahora es más 225 en 10 partidos. Su última derrota fue el 23 de abril, hace exactamente un mes. El Juego 4 es el lunes a las 7:00 PM hora de México en Cleveland, donde los Cavaliers necesitan ganar cuatro seguidas para sobrevivir, algo que ningún equipo ha logrado jamás desde ese déficit.