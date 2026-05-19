NBA: Los New York Knicks y el Madison Square Garden tiene una cita con la historia
El Madison Square Garden lleva semanas con el reloj en cuenta regresiva. Esta noche, los New York Knicks reciben a los Cleveland Cavaliers en el Juego 1 de las Finales de Conferencia del Este, con un lugar en las Finales de la NBA en juego y dos franquicias hambrientas de gloria listas para escribir el siguiente capítulo de una rivalidad que vuelve a encenderse en el momento justo.
Los Knicks no podrían llegar en mejor estado. Son 8-2 en estos playoffs y cargan con una racha de siete victorias al hilo, tras arrasar a los Hawks de Atlanta en seis juegos y barrer a los 76ers de Filadelfia en cuatro partidos, con una ventaja acumulada de 89 puntos en esa segunda ronda. Cleveland, en cambio, tomó otro camino: uno lleno de barro, desgaste y adrenalina. Los Cavaliers sobrevivieron dos series de siete juegos, la última de ellas contra Detroit, con el partido decisivo apenas el domingo pasado.
Te puede interesar: NBA: Cuatro cosas que los Knicks deben hacer para llegar a las Finales por primera vez desde 1999
La diferencia de descanso es brutal y los números la confirman: los titulares de Nueva York acumulan 309 minutos en estos playoffs, mientras que los de Cleveland llevan 460. La historia tampoco favorece a los de Ohio. Los equipos que necesitaron siete juegos tanto en primera ronda como en semifinales tienen marca de 1-4 en finales de conferencia.
El corazón ofensivo de los Knicks late con fuerza. Jalen Brunson promedia 27.4 puntos por partido con 48.5% de efectividad en cancha, incluido 40.9% desde el triple, y es uno de los mejores anotadores en situaciones de uno contra uno de todos los playoffs. A su lado, OG Anunoby fue uno de los jugadores más completos en ambos lados de la cancha durante las primeras dos rondas, con 21.4 puntos en 61.9% de efectividad, más 7.4 rebotes, 1.9 robos y 1.1 tapones por partido.
Anunoby sufrió una distensión en el isquiotibial al final de la segunda ronda, pero regresó a los entrenamientos el fin de semana y estará listo para el Juego 1. Karl-Anthony Towns completa el trío con 17.4 puntos, 10 rebotes, 6.6 asistencias, 1.5 tapones y 1.1 robos por partido, un director de juego desde el poste que los rivales no han podido descifrar. Como equipo, los Knicks lideran los playoffs con 51.7% de efectividad en campo y son el equipo con mayor porcentaje de tiros abiertos entre todos los que aún compiten.
Del otro lado, Cleveland tiene su propia amenaza. Donovan Mitchell, nativo de Nueva York, llega a su ciudad natal con otra mentalidad. "Esto es un viaje de negocios", dijo el base antes del juego. "Ya vine como turista y perdimos. Ahora venimos a ganar." En estos playoffs, Mitchell promedia 25.6 puntos, 5.2 rebotes y 3.3 asistencias.
James Harden aporta experiencia y visión de juego, y Evan Mobley cerró la segunda ronda con dos partidos de 20 puntos y doble-doble. El problema es que Cleveland cedió 22.1 puntos en transición por partido, el peor registro entre los equipos que aún compiten, con Harden responsable de 31 pérdidas de balón solo en las semifinales.
El rebote será otro campo de batalla crucial. Cleveland fue uno de los peores equipos en rebote defensivo de estos playoffs, una debilidad que Nueva York ya explotó hace tres temporadas. Towns y Mitchell Robinson pueden volver a hacer daño en el cristal ofensivo, y el dilema que enfrentan Evan Mobley y Jarrett Allen para cubrir a Towns en el perímetro, con cortadores y bloqueos a su alrededor, podría definir la serie entera.
Todo apunta en la misma dirección. Los Cavaliers tienen marca de apenas 2-5 como visitantes en estos playoffs, el Garden estará encendido y los Knicks llegan en el mejor momento de su temporada. Nueva York no va a las Finales de la NBA desde 1999. Esta noche, con el rugido del Garden de fondo, comienza el intento más serio en 27 años.