NBA: Jalen Brunson, de los Knicks, está a una victoria de despejar cualquier duda
SAN ANTONIO — Jalen Brunson tiene una historia. En 2018, cuando era un novato seleccionado en la segunda ronda del Draft, Brunson participó en un partido informal junto a Luka Dončić. Brunson quedó maravillado por la forma en que Dončić, la celebrada selección de Dallas, se movía con total naturalidad sobre la cancha. Ver a Dončić, recordó Brunson, “me hizo cuestionarme un poco a mí mismo, para ver cuánto tenía que trabajar realmente para estar en la posición en la que quería estar”. Fue la primera vez que se sintió así, dijo Brunson, y añadió: “probablemente también la última”.
Los Knicks derrotaron a los Spurs en el Juego 1 de las Finales de la NBA el miércoles, y no hubo ninguna duda sobre quién fue el mejor jugador en la duela. Brunson terminó con 30 puntos, 19 de ellos en la segunda mitad y 13 en el último cuarto, cuando Nueva York tomó una ventaja de ocho puntos, la dejó escapar y luego necesitó algunas de las habituales hazañas de Brunson para asegurar una victoria por 105-95.
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“Es un competidor, hombre”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “En los momentos más importantes aparece. Eso es lo que se supone que hacen los MVP. Le pusimos el balón en las manos y dijimos que íbamos a vivir o morir con él... y lo consiguió”.
Lo consiguió. Eso es exactamente lo que Brunson ha hecho desde que firmó con los Knicks, desde que los Mavericks decidieron que no valía los poco más de 100 millones de dólares que necesitaban para retenerlo. Promedió 24.0 puntos en su primera temporada. Fue All-Star en la segunda. Ha sido elegido tres veces consecutivas para el All-NBA, entró en la conversación por el MVP y ha colocado a Nueva York a solo una victoria de un campeonato.
“Con el balón en sus manos”, dijo el pívot de los Knicks Karl-Anthony Towns, “nunca me sorprende”.
Estuvo cerca de ser diferente. En el primer cuarto, el escolta de los Knicks Landry Shamet chocó de hombro con Harrison Barnes, enviando al alero de los Spurs directamente contra la pierna derecha de Brunson. Miles de aficionados de los Knicks que invadieron el Frost Bank Center observaron con horror cómo Brunson cojeaba rumbo a los vestidores. No permaneció allí mucho tiempo. Regresó al banquillo a principios del segundo cuarto y estaba lo suficientemente recuperado como para disputar 19 minutos en la segunda mitad.
Y qué segunda mitad.
San Antonio está repleto de sólidos defensores perimetrales. Stephon Castle. Dylan Harper. Incluso Carter Bryant puede aportar algunos minutos. No importó. Brunson atacó a todos ellos. Encestó cinco de nueve tiros de campo en el último cuarto. Su triple de más de siete metros con menos de dos minutos por jugar borró una breve ventaja de los Spurs. Su tiro en suspensión desde media distancia con 37.8 segundos restantes prácticamente sentenció el encuentro.
“Es un jugador extraordinario, muy talentoso, que elige sus momentos, conoce sus ángulos y lanza tiros defendidos sin apresurarse”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Es un jugador fenomenal. Simplemente tenemos que seguir obligándolo a trabajar”.
Pero aquí está el detalle: San Antonio realmente no obligó a Brunson a trabajar. No como, por ejemplo, Shai Gilgeous-Alexander, a quien los Spurs golpearon y desgastaron durante las Finales de la Conferencia Oeste. Ajustaron menos, contactaron menos a Brunson y con demasiada frecuencia abandonaron los cambios defensivos. Brunson no tiene el palmarés de Gilgeous-Alexander. Pero es igual de peligroso.
Especialmente cuando tiene ayuda.
En su primer partido de Finales, Towns estuvo fantástico. Towns (18 puntos y 12 rebotes) jugó prácticamente de tú a tú con Victor Wembanyama (26 puntos y 12 rebotes). OG Anunoby anotó 12 puntos en el último cuarto. Josh Hart registró 15 rebotes y cuatro robos. Shamet aportó 13 puntos desde la banca. Frente al imponente Wembanyama, Nueva York consiguió 50 puntos en la pintura.
“Este equipo tiene unidad”, dijo Towns. “Tiene compañerismo. Es algo especial, algo que creo que le mostramos al mundo el año pasado. Eso nos llevó lejos en los playoffs la temporada pasada y ahora estamos construyendo sobre esa base, después de otro año juntos, con todavía más conocimiento mutuo”.
Y se notó.
Los Spurs llegaron al descanso con ventaja de siete puntos. A mitad del tercer cuarto la diferencia era de 14. El recinto era una auténtica fiesta. Los aficionados vestidos con camisetas multicolores ahogaban el ruido de los seguidores vestidos de azul. Parecía el momento en que el filo competitivo de un equipo que acababa de disputar una serie de siete partidos atravesaría al conjunto que llegaba tras una semana completa de descanso.
Nada de eso.
La resiliencia de los Knicks apareció una vez más. Mikal Bridges encestó una canasta. Shamet agregó dos más. Towns, una pesadilla en el rebote ofensivo, anotó tras un rebote ofensivo. Al final del tercer cuarto el marcador estaba empatado. Le dieron una oportunidad a Brunson. Y él la aprovechó.
Es difícil describir la brillantez de Brunson. No es grande. No es rápido. No es particularmente atlético. Pero tiene el juego de pies de Floyd Mayweather Jr. y un repertorio de recursos ofensivos más profundo que el saco de Santa Claus. Hizo un Eurostep alrededor de Harper, engañó a Castle con una finta y absorbió contactos de Devin Vassell. El éxito, dijo Brunson, “comienza con mi confianza y viene de mi ética de trabajo”. Y también de una plantilla llena de jugadores que creen en él.
“Estamos juntos ahí afuera”, dijo Brunson. “Y pase lo que pase, vamos a luchar los unos por los otros”.
En 2023, Becky Hammon, miembro del Salón de la Fama y actual entrenadora de Las Vegas Aces de la WNBA, se volvió viral al cuestionar si los Knicks podían ganar con Brunson como líder. Hammon fue duramente criticada por ello. Pero no estaba equivocada. Allen Iverson ganó un MVP y llevó a un equipo a las Finales, pero nunca ganó un campeonato. Isiah Thomas ganó dos títulos como estrella de los Pistons, pero era otro equipo y otra época completamente distinta. Lo que está haciendo Brunson no es improbable; está peligrosamente cerca de ser algo sin precedentes.
Pero lo está haciendo.
Un partido ganado, tres más por conseguir, y una ciudad hambrienta de un campeonato de la NBA finalmente podrá celebrar. Los Knicks saben que los Spurs responderán, que Wembanyama jugará mejor y que esta serie está lejos de haber terminado.
“No podemos estar satisfechos”, dijo Brunson.
No hay problema con eso.
Nunca lo está.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/06/2026, traducido al español para SI México.