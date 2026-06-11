¡Algo nunca antes visto! Knicks remontan 29 puntos ante Spurs y quedan a un triunfo del título de NBA
Los New York Knicks protagonizaron una remontada histórica de 29 puntos para vencer 107-106 a los San Antonio Spurs en el Juego 4 y colocarse a una victoria del título.
Las Finales de la NBA 2026 acaban de vivir uno de los capítulos más increíbles en toda su historia: Los New York Knicks perdían por 29 puntos y terminaron venciendo 107-106 a San Antonio en el Juego 4, poniéndose a un sólo triunfo del título
El Madison Square Garden vivió una noche legendaria, con unos Knicks que lograron lo imposible!
La batalla por el campeonato se trasladará nuevamente a suelo texano para disputar un crucial Juego 5 el próximo sábado 13 de junio.
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