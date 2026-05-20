Knicks se llevan el primero de la serie con gran regreso ante Cavs
Los Cavaliers tenían el Juego 1 en el bolsillo. Con 7:52 por jugarse en el cuarto periodo, Cleveland ganaba 93-71 y el Madison Square Garden estaba en silencio. Lo que pasó después fue la remontada más grande en la historia de los Knicks en playoffs y una de las más grandes en la historia del cuarto periodo en la postemporada de la NBA. Nueva York anotó 44 puntos por 11 de los Cavaliers en los últimos 12 minutos y 45 segundos del partido, y ganó 115-104 en tiempo extra para tomar ventaja 1-0 en las Finales del Este.
El responsable de todo fue Jalen Brunson. Con su equipo abajo 22 y el partido aparentemente perdido, Brunson tomó la decisión más simple y más efectiva: atacar a James Harden, el hombre que los Cavaliers pusieron a defenderlo. Una y otra vez, Brunson fue directo a Harden, quien no pudo contenerlo en ningún momento. La racha comenzó con una serie de canastas de Brunson que pusieron el marcador 93-83, luego 93-87, luego 94-93. Con 19 segundos en el reloj y el partido empatado 101-101, Brunson volvió a atacar a Harden, convirtió un floater y puso a los Knicks arriba por dos. Cleveland no respondió, el partido llegó al tiempo extra y Nueva York lo cerró con autoridad. Brunson terminó con 38 puntos, 17 de ellos en ese tramo final decisivo, y 6 asistencias.
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La estadística que resume lo imposible de la remontada es esta: en toda la temporada, la NBA vio solo un equipo remontar una desventaja de 20 o más puntos en el cuarto periodo. En la historia de los playoffs de los últimos 30 años, ese tipo de remontada solo había ocurrido tres veces en 748 intentos. Los Cavaliers también habían ganado sus últimos 22 partidos en los que habían tenido una ventaja de 10 o más puntos en cualquier momento del juego. Cuando los Knicks estaban abajo por 22, tenían apenas un 0.1% de probabilidad de ganar. Todo eso se fue en una noche.
Por Cleveland, Donovan Mitchell terminó con 29 puntos pero no pudo hacer nada en los momentos finales cuando el equipo se desmoronó. Los Cavaliers anotaron solo cuatro canastas de campo en las últimas 24 posesiones del partido, con más pérdidas de balón que anotaciones en ese tramo. El entrenador Kenny Atkinson lo reconoció sin rodeos: “Jugamos un gran basquetbol esta noche durante tres cuartos. Por desgracia, el cuarto periodo fue de ellos.”
Los Knicks están ahora a tres victorias de sus primeras Finales de la NBA desde 1999. El Juego 2 es el jueves a las 6:00 PM hora de México en el Madison Square Garden, donde Nueva York llega con el impulso de haber completado lo imposible.