Knicks y Spurs: dos franquicias hambrientas que se ven las caras por primera vez en 27 años
Esta noche arranca el Juego 1 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs a las 6:30 PM hora de México en el AT&T Center. Los dos equipos tienen algo en común que va más allá del baloncesto: llevan mucho tiempo sin ganar un campeonato y esta serie es la mejor oportunidad que han tenido en años para romper esa sequía.
Los Knicks no ganan un título desde 1973. Son 53 años sin campeonato para la franquicia más grande del mercado más grande de la NBA. En ese tiempo, Nueva York tuvo a Patrick Ewing y llegó a las Finales de 1994 pero perdió ante Houston en siete juegos, con John Starks fallando el tiro del campeonato en el último segundo del Juego 6.
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En 1999 llegaron de nuevo a las Finales, pero esa historia tiene su propia carga. Fue una temporada reducida a 50 partidos por el lockout, los Knicks llegaron como el octavo sembrado sin Patrick Ewing, quien se perdió toda la serie por una rotura del tendón de Aquiles. Avery Johnson anotó la canasta definitiva en el último minuto del Juego 5 y los Spurs ganaron el título en cinco juegos. La última imagen de los Knicks en las Finales fue una derrota ante estos mismos Spurs, con su mejor jugador en el vestuario con una bota ortopédica. Esta noche buscan reescribir esa historia con un equipo completamente diferente y una racha de 11 victorias consecutivas en playoffs.
Lo que hace todavía más extraordinaria la historia de los Spurs este año es de dónde vienen. La temporada pasada, San Antonio terminó con marca de 34-48 y se perdió los playoffs por sexto año consecutivo. Fue el peor registro de la franquicia en décadas. Wembanyama se perdió la mitad de la temporada por lesión y el equipo ni siquiera estuvo cerca de la postemporada.
Un año después, ese mismo equipo eliminó al campeón defensor en siete juegos y está en las Finales. Es uno de los saltos más grandes de una temporada a otra en la historia reciente de la liga.
Los Spurs también llevan 12 años sin ganar un título. San Antonio ganó su último campeonato en 2014 con Tim Duncan, Kawhi Leonard como MVP de las Finales y Gregg Popovich en el banquillo. Desde entonces pasaron años de reconstrucción, el retiro de toda una generación de leyendas y la apuesta más grande de la historia de la franquicia en Wembanyama. En apenas tres temporadas, ese jugador de 22 años llegó a las Finales con promedios de 23.2 puntos, 10.8 rebotes y 3.5 bloqueos en la postemporada.
Es además la primera vez que estos dos equipos se ven en las Finales desde aquel 1999. La brecha de 27 años entre ambos encuentros es la segunda más larga en la historia de los rematch en las Finales de la NBA. En diciembre pasado se vieron en la final de la NBA Cup y los Knicks ganaron 124-113. Esta vez el trofeo vale mucho más.
El duelo en los banquillos también tiene su historia. Mike Brown llega a las Finales con los Knicks en su segunda temporada al frente del equipo, y lo hace con una brecha de 19 años desde su única aparición anterior como head coach, cuando los Cavaliers de LeBron cayeron ante los Spurs en 2007. Es la brecha más larga entre apariciones en las Finales para un entrenador en la historia de la NBA. Y hay una ironía perfecta: uno de sus cuatro anillos como asistente lo ganó precisamente con los Spurs de Popovich en 2003. Esta noche se enfrenta a la franquicia que le dio su primer campeonato. Mitch Johnson, por su parte, nunca ha estado en las Finales como entrenador principal. Es su primera vez, a los 40 años, con el equipo más joven en llegar a esta instancia en casi 50 años.
Brunson tiene 29 años y representa al equipo que sabe cómo ganar, construido con experiencia, veteranía y tres años de trabajo colectivo. Wembanyama tiene 22 y representa al equipo que llegó antes de lo esperado, con una generación que ni siquiera había terminado de formarse cuando los Spurs estaban en el sótano de la liga hace 12 meses. Uno lleva tres años construyendo esto. El otro lleva tres temporadas en la NBA. Una franquicia busca terminar con 53 años sin título. La otra busca su primer campeonato en 12 años, un año después de no haber clasificado ni a playoffs. Las Finales arrancan esta noche a las 6:30 PM hora de México.