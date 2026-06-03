Predicciones de expertos para las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs
Las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs comienzan el miércoles con el Juego 1 en San Antonio.
Si estos playoffs nos han demostrado algo, es que Victor Wembanyama ya llegó oficialmente y que toda la liga necesita descubrir cómo detenerlo. New York tendrá la siguiente oportunidad después de que los Thunder, campeones defensores, se quedaron a un paso en las Finales de la Conferencia Oeste.
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Sin embargo, los Knicks están protagonizando una carrera de playoffs que no veíamos desde los Warriors de 2017.
Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y compañía arrasaron en la Conferencia Este y llegan a las Finales con una racha de 11 victorias consecutivas. El equipo que emergiera del Oeste siempre iba a representar un desafío diferente, especialmente ahora que los encendidos Knicks se enfrentarán a Wemby y los Spurs. Entonces, ¿cómo se desarrollará todo?
Desde las principales historias a seguir hasta los pronósticos de campeón y MVP de las Finales, esto es lo que el equipo de la NBA de Sports Illustrated cree que ocurrirá a lo largo de la serie por el título.
¿Qué historia les interesa más seguir durante las Finales de la NBA?
Chris Mannix: ¿Cómo será arbitrada esta serie? Como señaló un asistente de la NBA en mi boletín del martes, el silbato de los árbitros jugará un papel importante. Una serie más física favorece a los Knicks, que estarían encantados de tener libertad para luchar cuerpo a cuerpo con Wembanyama, al estilo de Isaiah Hartenstein al inicio de las Finales de la Conferencia Oeste. Un juego más fluido probablemente favorezca a San Antonio, que puede dirigir a los jugadores de New York hacia Wembanyama en defensa y atacar el aro con mayor libertad. La NBA dio a conocer esta semana su lista de 12 árbitros para las Finales. Veremos cómo deciden manejarlas.
Blake Silverman: ¿Cómo volverá Wemby a sorprendernos? Vimos las actuaciones heroicas de Wembanyama durante las Finales del Oeste y especialmente su actuación emblemática en la victoria de San Antonio en el Juego 1, que se extendió a dos tiempos extra. Cada vez que pisa la cancha produce una jugada espectacular nunca antes vista, así que, ¿qué hará ahora en el escenario más grande de la NBA? Ya sea una volcada monstruosa, un triple increíble desde el logo o un tapón impresionante que desafíe toda lógica humana, Wembanyama está destinado a brillar en cada partido de estas Finales de una forma u otra. La única incógnita es cómo lo hará.
Liam McKeone: ¿Podrán los Knicks mantener la extraordinaria química que los ha impulsado? New York ha llegado hasta aquí gracias a una enorme cohesión de grupo, a su compromiso de compartir el balón y a una admirable comprensión colectiva de que lo mejor para todos es alimentar al jugador que esté encendido en cada momento. Han tenido que superar cierta adversidad, especialmente por el complicado inicio de los playoffs y la épica remontada en el Juego 1 de las Finales del Este. Pero, en términos generales, ha sido una travesía alegre para los Knicks, con pocos obstáculos en el camino. ¿Cómo mantendrá este grupo de jugadores, que parece conectado en todos los aspectos importantes, esa química cuando Wemby y los Spurs finalmente los golpeen por primera vez? Esa parece ser una parte fundamental de esta serie. No existe ningún escenario en el que New York camine tranquilamente hacia el campeonato como lo hizo rumbo a las Finales. Tendrá que luchar cada posesión para levantar el Trofeo Larry O’Brien, y enfrente tendrá a unos Spurs que conocen perfectamente las exigencias del baloncesto de postemporada tras una batalla de siete partidos contra los campeones defensores. La forma en que los Knicks respondan a su primer verdadero encuentro con la adversidad desde mediados de abril será clave para definir la serie.
Ryan Phillips: Cómo influirá la ciudad de New York en esta serie. El ambiente en los cinco distritos está por las nubes en este momento, y la ciudad se ha convertido en una parte fundamental del reciente dominio de los Knicks. Eso solo aumentará durante las Finales. Aunque los Spurs tienen la ventaja de localía, los partidos en Madison Square Garden serán algo completamente distinto a cualquier cosa que haya experimentado el joven núcleo de San Antonio. Las multitudes, tanto fuera como dentro del MSG, serán intimidantes. New York lleva 53 años esperando que sus Knicks vuelvan a ganar un campeonato. Esta es la mejor oportunidad que ha tenido la franquicia en más de 30 años. Esa energía se sentirá en cada instante sobre la duela del Garden.
Dan Lyons: Me fascina ver cómo se desempeñará Towns. Los Knicks salieron de su mala racha ante los Hawks utilizando más a KAT como generador de juego, aunque en la serie contra los Cavaliers Brunson volvió a convertirse claramente en el foco principal de la ofensiva. ¿Intentarán Mike Brown y el cuerpo técnico de New York volver a darle más protagonismo a Towns, considerando que probablemente será defendido por un alero más pequeño mientras Wembanyama patrulla la pintura? ¿Podrá castigar a los Spurs y obligarlos a considerar sacar a Wemby hacia el perímetro? Esta puede ser una serie que defina el legado de muchos jugadores, pero Towns tiene una oportunidad especial de dejar una huella imborrable.
¿Quién es el mayor factor X que puede inclinar la serie?
Mannix: OG Anunoby. ¿Puede Anunoby frenar a Wembanyama? Pocos jugadores fascinaron más a la directiva encabezada por Leon Rose que Anunoby, quien aporta un tamaño y una fortaleza extraordinarios para su posición. Muy probablemente recaerá sobre él la responsabilidad de luchar con Wembanyama en la pintura e intentar contener a la joven superestrella de los Spurs. ¿Podrá hacerlo? Otros lo han intentado con éxito limitado. El objetivo de Anunoby será hacer que Wemby sea menos eficiente, más dependiente del perímetro y, además, evitar problemas de faltas.
Silverman: De’Aaron Fox. El base titular de los Spurs se perdió los dos primeros juegos de las Finales del Oeste y, en gran medida, tuvo dificultades tras su regreso. Ayudó a reducir los graves problemas de pérdidas de balón que sufrió el equipo durante su ausencia, cuando Stephon Castle entregó el balón 20 veces mientras asumía las funciones principales de manejo. Una vez que Fox regresó, Castle acumuló 34 asistencias y apenas 12 pérdidas en los cinco partidos restantes de la serie. Sin embargo, Fox anotó apenas nueve puntos con un ineficiente 4 de 15 en tiros de campo durante el Juego 5, seguido por una noche de cinco puntos con 1 de 9 en el Juego 6. Tuvo un sólido Juego 7 con 15 puntos y canastas importantes mientras los Spurs resistían al Thunder, pero aún no ha tenido una actuación ofensiva explosiva desde su regreso, algo comprensible considerando que juega con un esguince de tobillo alto. Aun así, tiene la capacidad para hacerlo y podría convertirse en el principal beneficiario de la atención defensiva que los Knicks destinen a Wembanyama.
McKeone: Mikal Bridges. No será la serie defensiva más difícil de su carrera, pero siempre debe trabajar duro en ese costado para ejecutar los distintos esquemas de los Knicks destinados a mantener a Brunson fuera de las acciones defensivas rivales. Sin embargo, es en ataque donde puede marcar la mayor diferencia. Bridges fue terrible ofensivamente al inicio de los playoffs, tocando fondo en la desastrosa derrota de New York en el Juego 3 contra los Hawks, cuando terminó sin anotar un solo punto. La situación fue tan mala que prácticamente fue enviado a la banca en el Juego 4 y no volvió a superar los 30 minutos hasta el Juego 2 de la siguiente serie. Si esa versión de Bridges aparece en las Finales, los Knicks tendrán problemas; no necesitan que anote 20 puntos cada noche, pero tampoco pueden permitirse que sea irrelevante porque los Spurs simplemente lo ignorarán. Sin embargo, llega a las Finales con impulso tras una eficiente racha anotadora en las dos rondas anteriores. Si Bridges encesta sus tiros y ocasionalmente crea oportunidades ante una defensa de San Antonio en rotación constante, será una pieza muy valiosa. Pero si regresan sus problemas ofensivos, pronto será imposible mantenerlo en la cancha y los Knicks no tienen mucha profundidad en las alas detrás de él.
Phillips: Josh Hart. Hart es conocido por su intensidad, su versatilidad defensiva y por ser uno de los mejores reboteadores entre los guardias de la NBA. Lo que no lo caracteriza es la anotación. Los rivales de los Knicks deben elegir a quién dejar más libre para ayudar a cubrir al resto de los anotadores titulares. Eso suele darle muchas oportunidades al jugador de 31 años. Cuando las aprovecha, New York es prácticamente imparable. Lo vimos en el Juego 2 de las Finales del Este, cuando anotó 26 puntos y los Cavaliers no tuvieron respuesta. Lanzó para 41.3% en triples esta temporada y, si repite esa efectividad en las Finales, los Spurs tendrán problemas. Si no logra capitalizar sus oportunidades, San Antonio obtendrá una enorme ventaja defensiva.
Lyons: Stephon Castle, principalmente en defensa. Shai Gilgeous-Alexander tuvo un extraordinario Juego 7 en las Finales del Oeste, pero sufrió durante gran parte de la serie, lanzando para 40.9% de campo y 28.6% desde la línea de tres puntos. Ahora Castle centra su atención en Brunson, un jugador igual de difícil, aunque muy distinto de defender. Sobre el papel, Castle tiene ventajas importantes en ese enfrentamiento, con alrededor de 10 centímetros y más de 11 kilos sobre la estrella de los Knicks. New York ha demostrado que puede ganar de distintas maneras durante estos playoffs, con Brunson actuando tanto como principal arma ofensiva como distribuidor. La fórmula más directa es que el base explote con más de 30 puntos por noche, y a los Spurs les encantaría sacarle el balón de las manos y obligar a los Knicks a ser más creativos en ataque. Todo empieza con Castle.
¿Quién ganará la serie y en cuántos juegos?
Mannix: Spurs en seis. Tal vez en cinco. Creo que los Spurs llegarán muy afinados al inicio. Las Finales del Oeste fueron agotadoras, pero San Antonio tendrá tres días completos de descanso antes de abrir las Finales en casa, mientras que los Knicks habrán estado más de una semana sin jugar. Creo que el perímetro de los Spurs hará un trabajo creíble para volver ineficiente a Brunson y que Wembanyama será, por mucho, la fuerza dominante en ambos lados de la cancha. Nacerá oficialmente una nueva dinastía en San Antonio.
Silverman: Spurs en siete. El dominio de los Knicks en su recorrido por el Este es real y creo que se trasladará en cierta medida ante un rival mucho más duro como San Antonio. El trío de alas formado por Anunoby, Hart y Bridges puede complicar los partidos desde el inicio, pero la disponibilidad de Mitchell Robinson tras fracturarse el dedo meñique derecho afecta la capacidad de New York para defender a Wembanyama. Puede existir un vacío del tamaño de Hartenstein en la defensa de los Knicks, aunque Robinson podría hacer un trabajo respetable si está disponible. O, al menos, gastar todas sus faltas para limitar algunas oportunidades cerca del aro. Al final, me inclino por el equipo que tiene al mejor jugador en la cancha. Y ese es Wembanyama en esta serie, sin importar el nivel de inspiración en el que esté Brunson. Si la serie llega al límite, el dominio de Wemby y el apoyo del público local le darán la ventaja a San Antonio, incluso si los aficionados de los Knicks viajan en masa.
McKeone: Knicks en siete. El poder de la amistad ya ha llevado a equipos a grandes alturas antes. Pero la principal razón por la que confío en New York es Mike Brown. El entrenador de los Knicks ha dado una auténtica clase magistral ajustando y contraajustando a todo lo que intentan hacer sus rivales en la cancha. Evidentemente no puede inventar una solución definitiva para Wemby, pero su plantilla está especialmente equipada para sacarlo de ritmo en ambos extremos. Si eso ocurre, New York tiene las armas ofensivas para desmontar una defensa de calidad como la de los Spurs. Y entre esas armas, Brunson parece encaminado a una serie gigantesca. El base All-Star está tan descansado como es posible gracias a las barridas y a la menor carga ofensiva que tuvo durante las tres primeras rondas. Si logra brillar como sabemos que puede hacerlo y Brown encuentra ventajas en los pequeños detalles, los Knicks pueden superar la enorme brecha de talento que representa Wembanyama. Y siendo New York, la casa de los espectáculos más grandes del planeta, por supuesto que esto se irá a siete partidos. Será un espectáculo extraordinario y el naranja y azul colgarán un nuevo estandarte mientras Manhattan arde a su alrededor (probablemente no en ese último punto, aunque… quizá).
Phillips: Knicks en seis. Wembanyama y los Spurs han sido una delicia durante esta postemporada, pero creo que el recorrido terminará en las Finales. Vimos cómo sufrieron cuando el Thunder los enfrentó físicamente al inicio de las Finales del Oeste, y los Knicks son aún más duros. La defensa perimetral de New York hará muy difícil la tarea para los jóvenes guardias de San Antonio. Los Spurs son una dinastía en construcción. Llegaron un año antes de lo previsto y creo que eso se notará en esta serie. Los Knicks tienen la ventaja de la experiencia y eso los llevará hasta el campeonato. Spike Lee, Timothée Chalamet y Ben Stiller presenciarán la historia en el Madison Square Garden durante el Juego 6.
Lyons: Spurs en siete. Creo que estamos ante una serie espectacular. Los Knicks tendrán una ventaja importante en descanso, sin duda creerán que pueden competir de tú a tú con San Antonio y cuentan con la profundidad suficiente para hacerlo. Pero al final, este es un juego de superestrellas, y creo que estamos a punto de presenciar la coronación definitiva de Wembanyama. Ha sido fascinante ver a este joven equipo de los Spurs crecer en tiempo real, no solo a lo largo de la temporada, sino incluso durante la reciente serie contra el Thunder. Y si pudieron superar esa prueba con dos victorias en Oklahoma City, están listos para las luces brillantes del MSG, donde contarán con el mejor jugador de la serie sobre la cancha.
¿Quién será el MVP de las Finales de la NBA?
Mannix: Wembanyama. Estamos oficialmente en la Era Wemby, y los equipos tendrán que comenzar a construir sus plantillas en consecuencia.
Silverman: Wembanyama. Si los Spurs se convierten en los campeones de la NBA este año, no existe otra opción. Pareció tomarse de forma personal la ceremonia en la que Gilgeous-Alexander recibió el trofeo de MVP antes del Juego 1 de las Finales del Oeste. Un premio al MVP de las Finales y el Trofeo Larry O’Brien serían un excelente premio de consolación.
McKeone: Anunoby. Llevamos algunos años sin ver a un jugador del perfil de Andre Iguodala ganar el MVP de las Finales, y Anunoby es el heredero perfecto para ese trono. Además, los Knicks solo tendrán opciones si logra defender a Wembanyama de manera efectiva. Nadie puede detener a la superestrella de los Spurs, pero todas las maneras en que Anunoby puede complicarle la vida serán muy evidentes para los espectadores. Si a eso le sumamos la producción ofensiva constante que ha ofrecido durante estos playoffs, será coronado como MVP de las Finales y también como el primer “detenedor de Wemby” de la NBA.
Phillips: Estoy eligiendo a los Knicks, así que ¿no será Wembanyama? Creo que no hay duda de que será el mejor jugador de la serie y probablemente el que registre los mejores números. Por la forma en que está jugando en ambos extremos, incluso podría llevarse el trofeo aunque los Spurs pierdan. La NBA solo ha visto eso una vez, cuando Jerry West ganó el premio con los Lakers derrotados en 1969. No creo que vuelva a ocurrir. Si los Knicks ganan, el MVP será Brunson. Es el líder de New York y eleva su nivel de juego en el Madison Square Garden, donde se decidirá esta serie. Resulta un poco irónico que uno de los jugadores más bajos de la serie le arrebate el MVP al más alto.
Lyons: Wembanyama. Necesitará ayuda, como ocurrió en las Finales del Oeste con grandes actuaciones de jugadores como Dylan Harper, Keldon Johnson y Julian Champagnie, pero si estoy apostando por los Spurs, es difícil imaginar a alguien más levantando el MVP de las Finales. Si Wembanyama no es el mejor jugador de San Antonio, lo más probable es que sean los Knicks quienes estén celebrando el campeonato.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/06/2026, traducido al español para SI México.