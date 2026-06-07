Knicks: La vulnerabilidad de Karl-Anthony Towns en el triunfo del segundo juego tiene repercusiones
Mientras los Knicks celebraban una milagrosa victoria en el Juego 2 para tomar una ventaja de 2-0 sobre los Spurs en las Finales de la NBA, la estrella Karl-Anthony Towns levantó las manos al cielo y dirigió la mirada hacia arriba.
Fue uno de los héroes de New York con 21 puntos y 13 rebotes, mientras los Knicks prolongaban su increíble racha de triunfos en playoffs, que ahora alcanza los 13 partidos. En la primera aparición de la franquicia en unas Finales en 27 años, los Knicks están a sólo dos victorias del campeonato y tienen ahora la oportunidad de liquidar la serie en el Madison Square Garden. No estarían en esta posición sin Towns, pero él agradece a su amuleto de la buena suerte desde lo más alto.
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La madre de Towns, Jacqueline Cruz-Towns, falleció en abril de 2020 debido a complicaciones derivadas del COVID-19. Él mencionó que sintió como si ella estuviera observándolo desde las gradas durante su doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes en la victoria del Juego 1. Inmediatamente después del emocionante duelo del viernes, que terminó con un fallo en los últimos segundos por parte de la superestrella de los Spurs, Victor Wembanyama, Towns aseguró que sabía que su madre estuvo con él durante todo el intenso intercambio de emociones del encuentro.
“Necesitaba una parada”, dijo Towns en la transmisión de ESPN al explicar lo que le decía a su madre mientras tenía las manos levantadas. “Es increíble. Cuando atraviesas la vida y pierdes a uno de tus padres, si alguien me está escuchando, buscas señales. Aceptaré cualquier señal que pueda recibir y le recé con mucha fuerza antes de esa posesión. Un gran jugador tuvo un gran tiro, simplemente no entró. Fue una gran defensa, reconocimiento para Mitch [Robinson], reconocimiento para nuestro equipo.
“Pero lo tomo como una señal de que mi mamá estuvo aquí conmigo, así que se lo agradezco muchísimo”.
Este año marca la primera aparición de Towns en unas Finales de la NBA a lo largo de sus 11 temporadas en la liga. Después de su primer partido en unas Finales, compartió un mensaje similar y explicó que disputar el juego más importante en el escenario más grande le hizo sentirse tan libre como en sus primeros días jugando basquetbol.
“No sé qué fue, pero simplemente sentí una calma y una paz que tenían que venir de la mujer que está allá arriba”, dijo tras el Juego 1 del miércoles. “Me sentí realmente confiado hoy, me sentí bien. Me sentí como un niño, simplemente fue divertido estar aquí. ... Durante todo el día tuve una sensación extraña. Sentía como si fuera un niño preparándose para jugar sus partidos de AAU del sábado y del domingo. De alguna manera sentí que la veía en las gradas”.
Towns ha brillado en un rol ajustado para los Knicks durante esta postemporada. Ha funcionado más como un eje ofensivo, generando jugadas para sus compañeros, algo que en ocasiones reduce sus números de anotación. Es uno de los jugadores más completos de la NBA y eso ha quedado claramente demostrado mientras los Knicks arrasaban en la Conferencia Este y ahora poseen una ventaja de 2-0 en las Finales.
La actuación de 21 puntos en el Juego 2 fue su primer partido de al menos 20 unidades desde el Juego 2 contra los 76ers en las semifinales de conferencia. Encestó tres de sus cinco intentos de tres puntos y terminó con una efectividad de 8 de 12 en tiros de campo.
Forma la mitad del dúo estelar de los Knicks junto a Jalen Brunson. Y cuando Brunson deja de lado su habitual papel como máximo anotador del equipo, Towns está ahí para aportar poder ofensivo. Sus 21 puntos encabezaron a los Knicks en la emblemática victoria del viernes, uno más que Brunson y Mikal Bridges.
Sin embargo, incluso con una actuación ofensiva tan completa, los Knicks necesitaron algo de ayuda extra cuando Wembanyama consiguió un excelente tiro que pudo haber terminado el partido con una victoria para los Spurs.
Y ahí es donde entra en escena el amuleto de la suerte de Towns.
Más importante aún, su impulso de pensar y hablar sobre su madre en el escenario más grande es admirable. Sus palabras y la emoción que visiblemente atraviesa ayudarán a cualquiera que esté tratando de aprender a lidiar con su propio duelo.
Perder a uno de los padres es uno de los momentos más difíciles que muchas personas enfrentarán en su vida. Y los mensajes simples, pero poderosos, de Towns son una muestra de fortaleza que refleja una vulnerabilidad que trasciende mucho más allá de la cancha de basquetbol.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/06/2026, traducido al español para SI México.