La NBA sin fronteras: la visión global del baloncesto según Nowitzki, Nash y Haslem
En las últimas décadas, la NBA ha dejado de ser una liga exclusivamente estadounidense para convertirse en un fenómeno verdaderamente global. Con un número creciente de jugadores internacionales que brillan en las duelas más importantes del mundo, figuras históricas como Dirk Nowitzki, Steve Nash y Udonis Haslem reflexionan sobre esta profunda transformación.
"Ha sido increíble. Cada vez llegan más jugadores de todo el mundo. No solo de Europa, sino de todo el mundo", afirma Nowitzki, considerado uno de los mejores pívots de todos los tiempos y uno de los jugadores europeos más grandes de la historia de la NBA. En 2023, fue incluido en el Salón de la Fama.
La temporada pasada, la NBA dio a conocer que había 125 jugadores internacionales de 43 países, de los cuales 120 jugadores internacionales sumaron su cuarta temporada consecutiva y 100 jugadores tendrían su undécima temporada consecutiva.
“Diría que en los últimos 20 o 30 años, el baloncesto seguirá creciendo en todo el mundo... Siempre ha habido un gran cambio táctico en la última década”, añadió el alemán, quien jugó 21 temporadas, fue campeón con Dallas en 2011 y MVP en 2007.
Por su parte, Steve Nash, ex base canadiense y dos veces MVP de la NBA, destaca la dimensión global que ha alcanzado el deporte: "Es maravilloso. Jugadores de todo el mundo juegan en la NBA. Es un deporte global", comenta uno de los tiradores de tres puntos más precisos en la historia de la NBA y que tiene el récord del porcentaje de tiros libres más alto de su carrera (90,4%.
Canadá es el país más representado en esa lista de jugadores extranjeros con 21 jugadores, seguido por Francia, Australia, Alemania y Serbia (6).
"La NBA ha crecido. El deporte ha crecido. Es un componente muy importante de nuestro deporte que haya jugadores de todo el mundo al máximo nivel jugando al básquetbol", añadió Nash, quien fue incluido al Salón de la Fama en 2018.
A esa visión técnica y competitiva, se suma la perspectiva emocional de Udonis Haslem, símbolo de compromiso y liderazgo en el Miami Heat, quien resalta el poder del baloncesto para unir a personas de todo el planeta.
"Es preciosa. Me encanta la influencia nacional en la NBA. Me encanta tener jugadores de diferentes lugares, de diferentes países. Creo que el baloncesto une a la gente. Ya sabes, todos los países, todas las razas, todos los colores y credos, todas las religiones y todas las creencias. Cuando entras al estadio y animas al mismo equipo, nada de eso importa", compartió uno de los tres jugadores en la historia de la liga en jugar al menos 20 años con un solo equipo.
Amazon y la nueva era de la NBA global
La NBA da un paso clave en su estrategia global al asociarse con Amazon Prime Video para transmitir partidos en vivo en regiones como Europa, Asia y América Latina. Esta alianza marca un giro en el modelo de distribución de la liga, que busca llegar directamente a los hogares con una experiencia más personalizada y accesible.
En México, a partir del 21 de octubre, los suscriptores de Prime Video podrán ver en exclusiva más de 200 partidos, incluyendo 130 de temporada regular, 17 de la Emirates NBA Cup, el SoFi Play-In Tournament, las Finales de Conferencia y las Finales de la NBA.
La cobertura contará con narradores reconocidos como Álvaro Martín, Alex Blanco y Enrique Garay, además de nuevas voces como Charlie Cancino y Fer Aguilera. En el análisis participarán expertos como Carlos Morales, Omar Quintero, Claudia García, Mary Carmen Lara y Paulina García Robles.
“Queremos ofrecer una producción de alta calidad pensada para el fan, con tecnología avanzada y talento de primer nivel”, señaló Salomón Sacal, Head de Sports de Prime Video México.
Liliana Castillo, Vicepresidenta de distribución de medios de la NBA en América Latina, destacó que este acuerdo de 11 años posiciona a México como un mercado clave, con más de 30 millones de seguidores.
Un deporte sin fronteras
El impacto de esta internacionalización es evidente: hoy, más de una cuarta parte de los jugadores en la NBA provienen de fuera de Estados Unidos. Estrellas como Giannis Antetokounmpo (Grecia), Nikola Jokić (Serbia) o Luka Dončić (Eslovenia) no solo participan: dominan.
Los últimos siete años, los ganadores del MVP han sido extranjeros: 2025: Shai Gilgeous-Alexander (Canadá), 2024: Nikola Jokić (Serbia), 2023: Joel Embiid (Camerún), 2021y 2022: Nikola Jokić (Serbia), 2019 y 2020: Giannis Antetokounmpo (Grecia). El último estadounidense en ganarlo fue James Harden en 2018.
La NBA se proyecta así no solo como una liga deportiva, sino como una marca global, impulsada por el talento internacional, las nuevas plataformas de distribución y una visión compartida por jugadores que entienden el poder que tiene el deporte para unir culturas, superar fronteras y conectar a millones bajo el mismo aro.