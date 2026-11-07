La NBA tiene 125 internacionales y solo cuatro de países latinoamericanos: Vásquez y Llamas explican qué falta

La NBA abrió la temporada 2026-27 con 125 jugadores internacionales, pero solo cuatro llegan de países latinoamericanos, una diferencia que Greivis Vásquez y Horacio Llamas relacionan con la falta de estructuras de formación y con lo difícil que resulta encontrar un rol en la liga.

"Para que nosotros los hispanos tengamos más oportunidades en la mejor liga del mundo, hay que buscar la manera de mejorar nuestras ligas locales", explicó Vásquez al responder una pregunta de Sports Illustrated México en las actividades previas al partido entre Denver Nuggets e Indiana Pacers, que se jugará este sábado 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

El venezolano señaló que el trabajo empieza en las categorías juveniles, para que los talentos puedan llegar a preparatorias, universidades y programas de alto rendimiento en Estados Unidos con visibilidad ante reclutadores y directivos.

"El sistema menor de basquetbol y el sistema de competencia en nuestros países tiene que ser fundamental", añadió.

¿Cuántos latinoamericanos hay en la NBA?

La lista oficial de apertura registra 125 jugadores internacionales de 43 países, y 70 de ellos, más de la mitad, son europeos. Los cuatro latinoamericanos, apenas 3.2 por ciento del total, son el mexicano Karim López, el brasileño Gui Santos y los dominicanos Al Horford y David Jones García, este último con contrato de doble vía.

La cuenta sigue la clasificación por país de la NBA, por lo que deja fuera a estadounidenses de ascendencia latinoamericana como Jaime Jaquez Jr. o Karl-Anthony Towns.

Vásquez recordó que la región produjo carreras importantes, como las del argentino Manu Ginóbili, el brasileño Nenê y el propio Horford. El venezolano jugó siete temporadas en la NBA, entre 2010 y 2017, después de cuatro años en la Universidad de Maryland, donde fue elegido mejor jugador de la Conferencia de la Costa Atlántica en 2010, el mismo año en que Memphis Grizzlies lo seleccionó con el turno 28 del Draft.

Vásquez contó que el idioma y los trámites de la visa de estudiante fueron parte de las dificultades que enfrentó antes de llegar a Maryland.

"Cada proceso es distinto. Karim López llegó a la NBA sin jugar college. No quiere decir que eso no sea un buen proceso", explicó.

López pasó por el Joventut Badalona y por los New Zealand Breakers, de la liga australiana, antes de convertirse en el primer jugador nacido en México elegido en la primera ronda del Draft, con el turno 21 de 2026. Detroit lo cambió después a Memphis.

¿Qué pasa después del Draft?

Para Llamas, que en 1997 se convirtió en el primer mexicano en la NBA al debutar con los Phoenix Suns, ser seleccionado apenas es el comienzo.

"Cuando llegas a la NBA, lo primero que te dicen es que están buscando quién haga el rol que nadie quiere hacer, porque ya tenemos quién mete puntos", señaló.

El excentro explicó que los entrenadores buscan jugadores que defiendan, anticipen jugadas, recuperen rebotes y aprovechen sus oportunidades en ataque sin pedir el balón todo el tiempo. Llamas puso como ejemplo a su compatriota Eduardo Nájera, que fue una de las principales opciones ofensivas en la universidad y construyó una carrera de 12 temporadas al ajustarse a lo que pedían sus equipos.

Vásquez pidió paciencia con López, el novato de Memphis que generó expectativa entre los aficionados mexicanos.

"La NBA es una liga de roles. ¿Cuántas superestrellas hay? ¿Cuántas estrellas hay? El resto cumple un rol en la liga. Él va a encontrar su rol y se va a establecer", afirmó.

Llamas consideró que lo prioritario para López es sumar minutos, aunque parte de su desarrollo pase por la G League, y evitó señalar una deficiencia en su juego porque no forma parte de su cuerpo técnico.

"Para mí es que juegue, que juegue en donde vaya a ir", aseguró.

El exjugador agregó que competir con frecuencia permite equivocarse, corregir y ganar la confianza para aprovechar las siguientes oportunidades.

¿Qué necesita la región?

Vásquez consideró que los partidos de la NBA en México pueden despertar el interés de niños que hoy practican otros deportes, aunque advirtió que esa exposición necesita ligas juveniles, programas académicos y competencias que den continuidad a los jugadores.

Llamas pidió respaldar a quienes buscan oportunidades en universidades estadounidenses, en las selecciones nacionales y en organizaciones como Capitanes, para que la presencia latinoamericana no dependa de casos aislados.

López es uno de los cuatro latinoamericanos entre los 125 internacionales de la liga y para que esa cifra crezca, Vásquez y Llamas coinciden en que hacen falta más ligas que formen jugadores como él y más novatos dispuestos a ganarse minutos desde un rol.