Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
La justa olímpica invernal se lleva a cabo en Milán-Cortina y aquí puedes consultar la tabla de medallas.
Todo está listo para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que arrancan este viernes 6 de febrero y culminarán el 22 del mismo mes.
2,900 deportistas de más de 90 países buscarán ganar las 116 medallas de oro, plata y bronce que se reparten en estos Juegos Olímpicos de Invierno y aquí podrás consultar el medallero.
Medallero Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Lugar
País
Oro
Plata
Bronce
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
