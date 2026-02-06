SI Mexico

Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

La justa olímpica invernal se lleva a cabo en Milán-Cortina y aquí puedes consultar la tabla de medallas.

Redacción SI México

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. / David Ramos/Getty Images

Todo está listo para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que arrancan este viernes 6 de febrero y culminarán el 22 del mismo mes.

2,900 deportistas de más de 90 países buscarán ganar  las 116 medallas de oro, plata y bronce que se reparten en estos Juegos Olímpicos de Invierno y aquí podrás consultar el medallero.

Te puede interesar: Los 5 mexicanos a seguir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Medallero Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Lugar

País

Oro

Plata

Bronce

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Más deporte