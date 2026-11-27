Francisco "Pako" Cruz busca llevar a México al Mundial de Qatar 2027, que sería el tercero de su carrera, y a los 37 años llega a los partidos ante Chile y Brasil como máximo anotador de la eliminatoria, con 21.6 puntos por partido.

"No me queda mucho aquí", reconoció el capitán tricolor en entrevista con Sports Illustrated México.

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México visita este viernes a Chile y el lunes a Brasil con cinco victorias y tres derrotas, en el cuarto lugar del Grupo E, una posición que hoy le daría el séptimo y último boleto de América.

"Chile, Brasil, Colombia son tres equipos que ya les hemos ganado antes. A Brasil le ganamos en Brasil un año. Nomás es cuestión de no confiarnos y no menospreciarlos", advirtió el escolta.

El nogalense es, junto con Paul Stoll e Israel Gutiérrez, uno de los últimos sobrevivientes de los "12 Guerreros" que en 2014 devolvieron a México a un Mundial después de 40 años. Una nueva clasificación le permitiría al país encadenar dos Copas del Mundo, algo que no consigue desde 1963 y 1967.

El joven que superó los cortes de la selección

Cruz emigró en su adolescencia a Colorado, donde estudió en la Abraham Lincoln High School y pasó por el Western Nebraska Community College, antes de competir en la NCAA con la Universidad de Wyoming.

Cuando el sonorense comenzó a acudir a las concentraciones de la selección mexicana, alrededor de 2011, ni siquiera tenía garantizado un lugar frente a veteranos como Orlando Méndez y Pedro "Pery" Meza.

"Antes llegabas un mes antes, tratabas de ganarte un lugar, había mucha competencia y había corte tras corte", recordó.

"Pako" no formó parte del equipo que conquistó el Campeonato FIBA Américas de 2013 en Caracas y consiguió el boleto mundialista, pero un año más tarde se ganó un lugar en el conjunto dirigido por Sergio Valdeolmillos, conquistó el Centrobasket de Tepic y disputó la Copa del Mundo de España.

"Teníamos un equipazo, Gustavo Ayón estaba en sus mejores momentos con la selección. Fue un proceso bonito, aprendí mucho. Ahí fueron mis primeros años a un nivel internacional de esa medida".

Antes del torneo, México hizo una gira de preparación en España.

"Jugamos contra Croacia y Ucrania, que nos ganaban de 30 a 40 puntos antes de llegar al torneo. Fue un fogueo muy bueno porque no habíamos visto esa competencia más que en América".

Con 24 años, Cruz terminó aquel Mundial como el segundo máximo anotador de México, solo detrás de Ayón, con 12.2 puntos por partido, y los "12 Guerreros" alcanzaron los octavos de final, en los que fueron eliminados por Estados Unidos, que después se coronó campeón.

La herida olímpica de 2015

El 11 de septiembre de 2015, más de 18,000 aficionados llenaron el Palacio de los Deportes para ver a la selección mexicana enfrentar a la Argentina de Luis Scola en las semifinales del Campeonato FIBA Américas, que entregaba al ganador un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

México perdió 78-70 en un partido en el que Jorge Gutiérrez tuvo que salir de la duela por un golpe en el rostro.

"Ahí fue donde perdimos un poco el ritmo y al final nos ganaron. Nunca se me olvidará porque era un pase a los Olímpicos".

El escolta anotó 16 puntos aquella noche, ante un Palacio de los Deportes que acompañó a México durante todo el torneo.

"Se te ponía la piel chinita. Es más, ahorita me acuerdo y se siente porque era increíble, estaba llenísimo".

Un día después, México perdió 87-86 ante Canadá en el partido por la medalla de bronce, con una canasta de Cory Joseph sobre la chicharra.

"Perdimos por una canasta al final. Eso habla del carácter de nosotros los mexicanos, que hay que seguir trabajando y mejorando".

El Tri ganó el tercer lugar de la AmeriCup 2017, pero aquella generación no regresó al Mundial. Los cambios de entrenadores, los históricos problemas en la federación, y el nuevo formato de ventanas internacionales, que complicó la disponibilidad de los jugadores, pesaron en la eliminatoria rumbo a China 2019.

"Fue difícil mantener el grupo unido, pero estoy convencido de que si hubiésemos seguido con el mismo equipo hubiéramos ido a otro Mundial después del 2014".

Una década en la élite del basquetbol europeo

Tras el Preolímpico de 2015, "Pako" se marchó a Letonia con el VEF Riga y un año después llegó a la Liga ACB española, una de las más fuertes del mundo, en la que jugó tres temporadas con el Fuenlabrada, entre 2016 y 2019.

Después de un paso por el Rytas de Vilna, en Lituania, el mexicano se estableció durante seis temporadas en Turquía, donde fue campeón de anotación de la liga en 2020-2021 con el Afyon, con 19.6 puntos por partido.

Después de 11 años en el extranjero, el capitán tricolor regresó este verano a México con los Astros de Jalisco y fue elegido Jugador Mexicano Más Valioso de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Su temporada terminó el domingo 22 de noviembre, cuando los Soles de Mexicali vencieron 77-76 a los Astros en el sexto partido de la final.

El líder que devolvió a México al Mundial

Cuando Omar Quintero asumió la dirección de la selección mexicana en 2021, Cruz se reencontró con uno de sus jugadores favoritos de la infancia, al que iba a ver a todos sus partidos en Nogales cuando tenía 12 o 13 años.

"Era muy buen base. Nadie lo defendía, de verdad. A pesar de que era pequeño de estatura, era muy bueno para usar su cuerpo y tirar", recordó.

Cruz después lo enfrentó en la duela y compartió con él la selección, incluso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014.

"El haber jugado te ayuda a entender el basquet de otra manera y a entender a los jugadores. Él estuvo en esa posición y eso nos da la libertad de ser líderes adentro y fuera de la cancha", explicó sobre su entrenador.

Quintero tomó una selección que se quedó fuera de China 2019.

"Para mí fue más especial. Empecé a ser el líder de esa selección cuando ya no estaba Gustavo ni los veteranos. Yo quería clasificar a otro Mundial".

El 26 de febrero de 2023, México llegó a Montevideo para el último partido de las eliminatorias con la obligación de ganar.

"No estábamos seguros hasta el último partido. Teníamos que ganar en Uruguay, que es un equipo muy duro, siempre lo ha sido, y en casa es complicado ganarles. Hasta que sonó el reloj, se acabó y clasificamos fue cuando en verdad sentí esa emoción de volver a otro Mundial".

Los "12 Guerreros" ganaron 82-69, con 17 puntos y cinco asistencias del capitán, que después fue el máximo anotador de México en el Mundial de Filipinas, con 18.2 puntos y 4.6 asistencias por partido.

El escolta consiguió aquel boleto en medio de la inestabilidad que ha acompañado al basquetbol mexicano durante sus casi 15 años en la selección, con una federación suspendida por la FIBA en 2015 y en 2020.

"Ha habido presidentes de la Federación de Basquet que han apoyado más, otros menos. Yo sigo representando a la selección porque es un gusto. No es mi trabajo. En los momentos malos es cuando los jugadores se unen más, y los que en verdad quieren estar aquí aún seguimos aquí".

Con Quintero, la selección volvió a tener un núcleo que se repite de una ventana a otra, justo lo que le faltó a su generación rumbo a China 2019.

"Omar ha hecho un gran trabajo en mantener el grupo estable e ir añadiendo piezas, quitando, añadiendo durante tanto tiempo. Pienso que nos da una ventaja contra otros equipos que llegan, se forman y juegan".

Cruz mantiene, además, un ritual que sus compañeros esperan antes de cada partido.

"Soy muy cafetero, me encanta el café. Siempre antes de los juegos tengo que tomar mi café, y un día todos empezaron: 'para mí', 'para mí'. Cada juego ahora ordeno café para todos, los jugadores, el staff".

El último Mundial de "Pako" Cruz

Qatar 2027 podría ser la despedida mundialista del escolta, que llegaría al torneo a unas semanas de cumplir 38 años.

El capitán confía en que la generación que viene detrás le dé al basquetbol mexicano la continuidad que la suya no siempre encontró.

"El talento está increíble. Víctor Valdés, Gael, Karim son jugadores que pueden cargar a la selección durante los próximos 10 años".

Karim López, hoy en los Memphis Grizzlies, es el segundo integrante de su familia con el que "Pako" comparte la selección, después de su padre, Jesús "Chino" López.

"Me tocó jugar con él, jugar contra él en los playoffs de la liga, con la selección en Panamericanos y ahora me tocó jugar con su hijo".

El veterano resaltó la importancia de que México vuelva a tener a uno de sus jugadores en los reflectores internacionales, como sucedió con Ayón y Jorge Gutiérrez en 2014.

"Tiene el talento, tiene el atletismo, la estatura, la mentalidad más que todo. Es muy trabajador, se queda extra a tirar, se queda extra todo. Por eso llegó donde está y seguro se mantendrá ahí", dijo sobre López.

Al igual que López, varios de los jóvenes de la selección compiten fuera del país.

"Les veo muchas ganas de mejorar, muchas ganas de seguir representando a México. A veces unos están fuera y es difícil venir a jugar dos partidos en una semana, pero todos se ven con un compromiso. Yo creo que va a estar bien la selección los próximos años".

Un boleto a Qatar también abriría una vía hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a los que solo asisten 12 selecciones y en los que México no compite en la rama varonil desde Montreal 1976.

Antes de pensar en Los Ángeles, México cerrará la eliminatoria en febrero de 2027 con partidos en casa ante Colombia y Chile.