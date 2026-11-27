La selección mexicana de basquetbol visitará este viernes a Chile y el lunes a Brasil en la penúltima ventana de las eliminatorias rumbo a Qatar 2027, sin sus jugadores de la NBA y con Francisco "Pako" Cruz, Paul Stoll e Israel Gutiérrez como los últimos sobrevivientes de la generación de los "12 Guerreros" que en 2014 devolvió al país a un Mundial después de cuatro décadas.

"Probablemente sean de mis últimos juegos con la selección. Me gustaría volver a un tercer Mundial, sería increíble", reconoció en agosto a AS México Cruz, quien a sus 37 años sigue como el principal referente ofensivo del equipo, con 21.6 puntos y 5.1 asistencias por partido en la eliminatoria.

Mientras Karim López y Jaime Jáquez Jr. siguen sus carreras en la NBA, el seleccionador Omar Quintero busca un equilibrio entre la experiencia de sus veteranos y una generación con la que aspira a regresar a los Juegos Olímpicos.

México es cuarto del Grupo E con cinco victorias y tres derrotas, detrás de Estados Unidos (7-1), República Dominicana (6-2) y Brasil (6-2), y delante de Colombia (3-5) y Chile (2-6).

"Vamos por esas dos victorias. No son plazas fáciles, pero el equipo va mentalizado", declaró el entrenador antes de la gira por Sudamérica.

¿Cómo llegó México a esta ventana?

El camino hacia Qatar empezó antes que para la mayoría de las potencias del continente. Tras quedar fuera de la AmeriCup 2025, México tuvo que disputar una preclasificación mundialista en la que derrotó a Costa Rica, Barbados y Jamaica.

En la primera ronda de las eliminatorias, dividieron triunfos con República Dominicana, ganaron sus dos partidos ante Nicaragua y perdieron ambos contra Estados Unidos, el segundo por apenas un punto (93-94).

El panorama cambió en agosto, cuando México aprovechó sus dos partidos en Zacatecas, en donde primero derrotó 112-86 a Colombia, con un récord histórico de 28 triples en los clasificatorios mundialistas de FIBA, y cuatro días después venció 79-74 a Brasil, que llegó a ese duelo con seis victorias consecutivas.

El reto será repetir ese rendimiento lejos de casa, donde jugará tres de sus cuatro partidos restantes.

¿Qué necesita México para ir a Qatar?

Las tres mejores selecciones de cada uno de los dos grupos de la segunda ronda obtendrán su boleto al Mundial y la séptima plaza será para el mejor cuarto lugar. México tiene hoy ese último boleto provisional, con una victoria más que Bahamas (4-4), cuarto del Grupo F.

Dos triunfos en Sudamérica dejarían a los mexicanos con marca de 7-3 y en la pelea con Brasil y República Dominicana por los primeros tres puestos de su grupo. Una victoria los mantendría en la carrera, aunque abriría la posibilidad de que Bahamas los igualara, y una gira sin ganar comprometería su ventaja antes de la última ventana.

El partido en Brasil pesa doble, porque una segunda victoria mexicana le daría la ventaja en el enfrentamiento directo si ambos terminan igualados.

La clasificación también condiciona el proyecto olímpico de Quintero, que desde 2024 señaló Los Ángeles 2028 como uno de los principales objetivos de su gestión.

El Mundial dará boletos directos a los Juegos a las dos selecciones americanas mejor ubicadas, sin contar a Estados Unidos, clasificado como anfitrión. Otras 19 selecciones mundialistas irán a los preolímpicos de 2028, en el que también estarán cinco equipos de los torneos de preclasificación de 2027.

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México cumplió este año medio siglo sin jugar el torneo olímpico varonil de basquetbol, al que asistió por última vez en Montreal 1976. En el ciclo anterior, quedaron eliminados en las semifinales del Preolímpico de 2024, tras perder 98-78 ante Puerto Rico.

Qatar 2027 sería la séptima participación mundialista de México y la primera vez desde 1967 que encadena dos ediciones.

¿Quiénes lideran el relevo?

El título continental de 2013 y la clasificación al Mundial de España 2014, con el histórico Sergio Valdeolmillos como estratega, marcaron el renacimiento del basquetbol mexicano, con Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Héctor Hernández y Orlando Méndez entre sus referentes.

De aquel equipo que llegó a los octavos de final en España, solo Cruz, Stoll e Israel Gutiérrez fueron convocados para esta gira. Los tres también jugaron el Mundial de 2023, junto a Gabriel Girón, Jorge Camacho, Gael Bonilla y Moisés Andriassi, por lo que siete de los 12 convocados por Quintero estuvieron en la pasada Copa del Mundo.

En Filipinas, México perdió sus tres partidos de la primera fase ante Montenegro, Lituania y Egipto, y después venció a Nueva Zelanda y Jordania en la fase de clasificación. Terminó en el lugar 25 de 32, 11 posiciones por debajo de su actuación de 2014.

Quintero empezó a incorporar jóvenes desde 2021, en sus primeras eliminatorias como entrenador nacional, sin desprenderse por completo de la generación que rescató al basquetbol mexicano. En 2024 identificó a Bonilla y a Karim López como dos pilares de esa renovación.

"Ellos llevarán el timón del equipo nacional en los próximos años", declaró entonces el entrenador.

Bonilla, quien debutó con la selección mayor a los 18 años, juega en el basquetbol búlgaro y a sus 23 años promedia 17.5 puntos y nueve rebotes por partido en la eliminatoria. Andriassi, otro de los jugadores que ganó protagonismo con Quintero, fue determinante en las victorias de agosto, con 28 puntos y siete triples ante Colombia.

El manejador también amplió sus opciones con jugadores de experiencia profesional como Jaron Martin, JJ Ávila y Karim Rodríguez, y les dio oportunidades a otros más jóvenes, como Brayan Martínez. Fuera de esta convocatoria, trabajó con prospectos como Adrien Porras e Isael Silva.

Ni Karim López, de los Memphis Grizzlies, ni Jáquez Jr., de los Milwaukee Bucks, estarán en Sudamérica, pese a que figuraron en la convocatoria preliminar. Las ventanas internacionales coinciden con la temporada de la NBA, por lo que Quintero necesita un equipo que no dependa de ellos.

¿Qué frena al basquetbol mexicano?

El relevo coincide con los esfuerzos por recuperar la estabilidad institucional de un deporte que vivió la suspensión de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) por parte de FIBA en 2020, una sanción que se levantó de manera condicional en 2021.

La formación de jugadores y su consolidación en el profesionalismo siguen pendientes. En diciembre de 2025, Gustavo Ayón, exjugador de la NBA y dos veces campeón de la Euroliga con el Real Madrid, cuestionó la falta de continuidad de los jóvenes mexicanos en los equipos profesionales.

"Los chicos a los 18, 19 años se van quedando, no se explota ese talento. Se debuta a jugadores, pero sin continuidad", afirmó a EFE.

Quintero trabaja con ese límite, obligado a conseguir resultados inmediatos mientras prepara a los sustitutos de una generación que lleva más de una década como referente. Después de esta gira, México cerrará las eliminatorias el 25 de febrero como visitante ante Colombia y el 28 como local frente a Chile.