LeBron James debuta con los 76ers con victoria sobre los campeones Knicks

LeBron James debutó con los 76ers de Philadelphia ante los campeones Knicks de New York en el Madison Square Garden, donde los visitantes se llevaron el triunfo 106-100.

James, que inició su temporada número 24 (récord en la NBA), sumó 14 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

LeBron James and Jaylen Brown make their Philly debuts, @sixers open the season with a W ‼️@KingJames: 14 PTS, 9 REB, 7 AST@FCHWPO: 19 PTS, 8 REB, 6 AST pic.twitter.com/0tdCrZBsLP — NBA (@NBA) October 21, 2026

Como se espera de él a sus 41 años, LeBron ejerció un rol de facilitador para figuras más jóvenes como Jaylen Brown, el otro fichaje estelar de los Sixers, y Tyrese Maxey, que alcanzaron 19 y 28 puntos.

Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, líderes de los Knicks, sumaron 21 y 19 puntos en una noche histórica en la que, por primera vez en 53 años, el mítico Madison celebró el alzamiento de una nueva bandera de campeonato.

TE PUEDE INTERESAR: 10 cosas que LeBron James persigue en su temporada 24 en la NBA

Los New York Knicks elevaron el banderín de campeones de la NBA a lo más alto del Madison Square Garden en una emotiva ceremonia.

Los Knicks disfrutaron ante sus fans de una celebración que llevaban esperando desde el anterior título en 1973.

What a moment 🥲



The @nyknicks' third championship banner is raised to the MSG rafters! pic.twitter.com/k4X4Q0dr2F — NBA (@NBA) October 20, 2026

Jalen Brunson, estrella y capitán del equipo, dirigió unas palabras de agradecimiento a los 19 mil fanáticos, entre ellos algunas de las celebridades que los acompañan incondicionalmente, como los cineastas Spike Lee y Ben Stiller.

"No lo habríamos logrado sin ustedes", dijo el base, que acababa de recibir su anillo de campeón de manos de Walt Frazier, líder del plantel ganador en 1973.

"Es realmente un sueño hecho realidad (...) Nos encantaría repetir la alegría que vivió la ciudad este verano", aseguró Brunson.

"Ahora todos estamos emocionados por empezar esta temporada, estamos listos (...) Levantemos esta bandera", demandó el capitán.

Cánticos de "Let's go Knicks" (¡Vamos, Knicks!) resonaron en el mítico Madison mientras se elevaba hasta el techo el tercer banderín de campeón de la historia de la franquicia.

Los Knicks, con su núcleo de figuras intacto, aspiran ahora a ser los primeros en repetir título desde los Golden State Warriors en 2018.

Philadelphia se perfila como la mayor amenaza en la Conferencia Este tras los sonados fichajes de LeBron James y Jaylen Brown.

Derrota de los Celtics

Los Detroit Pistons arruinaron un debut de récord de Paul George con los Boston Celtics para firmar un triunfo 121-113 este martes en la jornada inaugural de la temporada de la NBA. AFP