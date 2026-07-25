Mayores ganadores y perdedores de la decisión de LeBron James de unirse a los 76ers
LeBron James es un jugador de los Philadelphia 76ers. Tomará un poco de tiempo acostumbrarse a eso.
El máximo anotador en la historia de la NBA tomó su esperada decisión el viernes, cuando eligió firmar con los 76ers por un contrato de dos años y $8 millones de dólares que incluye una opción de jugador para la segunda temporada. La decisión de James en la agencia libre marcó el final de un largo proceso que se extendió por más de tres semanas, aunque pareció durar un año.
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El 30 de junio, decidió regresar para disputar su 24ª temporada en la NBA, pero informó a los Lakers que tenía previsto jugar en otro equipo después de una etapa de ocho temporadas en Los Ángeles que incluyó un campeonato en 2020. Lo que siguió fue un ciclo interminable de rumores sobre dónde presumiblemente cerraría James su histórica carrera.
¿Regresaría a Cleveland para una tercera etapa con sus Cavaliers, el equipo de su ciudad natal, y terminaría donde todo comenzó? Una segunda etapa con el Heat sonaba bien después de que Miami adquiriera a Giannis Antetokounmpo, formando una dupla entre el estelar ala y Bam Adebayo. Los Warriors también eran uno de los principales contendientes, ya que James habría podido hacer equipo con Steph Curry y Draymond Green mientras permanecía en el mismo estado.
Al final, Philly se impuso al resto después de que los Sixers adquirieran a Jaylen Brown de los Celtics para unirlo con Joel Embiid, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe. Dean Wade, Anfernee Simons y Ariel Hukporti llegaron como agentes libres para completar el roster, y ahora los 76ers suman a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos para darle todavía más impulso a un equipo que rápidamente se ha convertido en un legítimo contendiente al título.
Una decisión tan importante como la de James genera efectos significativos en toda la liga. Con el No. 23 ahora en Philly, estos son los mayores ganadores y perdedores de su monumental fichaje:
Ganador: Los equipos que se la juegan por todo
La decisión de LeBron llega casi tres semanas después de que Brown aterrizara en Philly tras una temporada de ensueño en Boston. Brown terminó cuarto en la NBA en anotación la temporada pasada, con 28.7 puntos por partido. Se une a otro anotador dentro del top cinco como Maxey, mientras que Embiid promedió 26.9 puntos por noche en 38 partidos la temporada pasada. La incorporación de James convierte a los 76ers en un equipo con cuatro jugadores que promedian 20 puntos en el mismo roster, además de mucho talento alrededor de sus cuatro figuras principales.
La salud de Embiid e incluso la de James es una preocupación y solo hay una cantidad limitada de tiros disponibles, pero no se puede negar la enorme cantidad de talento que los Sixers tendrán sobre la duela noche tras noche. Si el traspaso de Brown no hubiera ocurrido, probablemente LeBron no habría llegado a Philly. En esta etapa de la carrera de James, su decisión no se trató de dinero; se trató de felicidad y de competir por otro título de la NBA. Claramente vio a los Sixers como su mejor oportunidad de conseguir otro anillo después de que incorporaron a un jugador con argumentos para ser candidato al MVP a un roster que ya era talentoso.
Philly envió a Paul George, dos selecciones de primera ronda y dos de segunda ronda a los Celtics para concretar el traspaso por Brown. Es un precio favorable para los Sixers, pero el hecho de que la franquicia haya salido en busca de una estrella demuestra que es valioso actuar en lugar de quedarse de brazos cruzados. En este caso, en más de un sentido. James es una excepción, pero su decisión de ir a una franquicia con la que no tenía vínculos previos demuestra a otros equipos que es necesario hacer grandes apuestas para, posteriormente, atraer a los agentes libres de mayor nivel.
Perdedor: Miami Heat y Cleveland Cavaliers
No solo el Heat y los Cavaliers se quedaron fuera de la carrera por James, sino que, en el proceso, un rival de la Conferencia Este se hizo más fuerte. Miami acaba de sumar a un dos veces MVP y a uno de los jugadores más dominantes de la liga, por lo que seguirá teniendo voz propia en el Este. Sin embargo, el Heat entregó una importante cantidad de jugadores jóvenes y selecciones del Draft por Giannis y la franquicia podría haber aprovechado los servicios de James a un bajo costo para agregar una profundidad que necesitaba con urgencia.
Los Cavs llegaron a las finales de la Conferencia Este la temporada pasada y volverán a estar en la pelea una vez más con Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen y, presumiblemente, James Harden. Harden rechazó su opción de jugador para la próxima temporada para convertirse en agente libre y sigue sin equipo, aunque probablemente regresará a Cleveland. Los Cavs perdieron a Dean Wade durante la temporada baja, casualmente ante los 76ers. Su salida dejó un hueco en la posición de ala que James habría cubierto muy bien. Había un encaje real en términos de baloncesto con Cleveland, además de la fuerte narrativa de regresar a casa para intentarlo una última vez.
Sin James, el Heat y los Cavs se mantienen entre los equipos de la parte alta del Este. Sin embargo, el roster reforzado de Philly añade otro equipo fuerte al que habrá que superar en una conferencia repleta de talento.
Ganador: El proceso
¿Es esto a lo que se refería el exguardia de los 76ers Tony Wroten cuando decía "confía en el proceso"?
La famosa reconstrucción de Philadelphia ocurrió hace mucho tiempo. Sin importar cuánto hayan quedado atrás los días sombríos de los Sixers del proceso, mientras Embiid siga en el equipo, el proceso permanece. Aunque los Sixers han llegado a los playoffs en ocho de las últimas nueve temporadas, todavía no han podido superar la segunda ronda. Embiid dice que sus problemas de rodilla de larga duración ya quedaron atrás, pero no ha jugado 40 partidos en tres temporadas consecutivas. Sumar a Brown y James al núcleo le da a los Sixers suficiente talento para mantenerse a flote incluso si Embiid se ve obligado a perderse algunos partidos.
Sin embargo, mientras la estrella interior esté disponible, el siguiente paso para Philly es superar el obstáculo y darle a la franquicia su primer título desde 1983. Con dos nuevas estrellas y un reparto de apoyo mejorado, el equipo tiene su mejor oportunidad de llegar a las finales de conferencia y más allá. Si las incorporaciones terminan en un campeonato, el proceso estará completamente terminado.
Perdedor: Steph Curry
Pobre Steph. Al igual que James, Curry se encuentra en el ocaso de su carrera. Golden State necesita aprovechar al máximo el poco tiempo que le queda con la superestrella histórica de la franquicia y agregar a James habría sido un gran paso en ese esfuerzo. Los Warriors se perdieron los playoffs por segunda vez en las últimas tres temporadas el año pasado y el roster necesitaba un impulso importante para competir con los Spurs y el Thunder en la Conferencia Oeste.
Golden State se quedó fuera de la carrera por Antetokounmpo y ahora también se queda fuera de la de James. Jimmy Butler se perderá al menos la mayor parte de la próxima temporada mientras se recupera de un desgarro del ACL y Curry simplemente no tiene suficiente ayuda para llevar a los Warriors a donde el equipo quiere llegar. Green rechazó su opción de jugador para la próxima temporada con el objetivo de darle a la franquicia flexibilidad para buscar mejoras importantes en el roster. Sin embargo, retener a Kristaps Porziņģis y Al Horford, además de seleccionar a Yaxel Lendeborg en el Draft, simplemente no es suficiente para cambiar el panorama. Ahora, Green sigue siendo agente libre y el resultado más probable es que regrese, pero podría irse a otro equipo si así lo decide.
Curry tiene 38 años y será agente libre después de la próxima temporada. Las estrellas se sienten frustradas en la NBA todo el tiempo y los Warriors todavía podrían sumar a un jugador importante más adelante, pero si vuelve a ser una temporada decepcionante, Curry podría seguir el camino de James y encontrar un nuevo equipo el próximo verano.
Ganador: ¿Una temporada 25, quizá?
El contrato de James con los 76ers es por dos años y $8 millones de dólares, con una opción de jugador para el segundo año. Eso le da la oportunidad de hacerlo todo de nuevo dentro de un año. Podría rechazar la opción de jugador y retirarse, negociar un nuevo contrato con los Sixers o irse a otro equipo. También podría ejercer la opción para jugar una segunda temporada en Philly por $4 millones de dólares bajo el acuerdo actual.
Al explicar su decisión en su cuenta de X el viernes, James mencionó que esta es su última decisión. No se trata de dinero, sino de tener una oportunidad de ganar otro campeonato. Si decide ir por una temporada número 25, probablemente simplemente ejercerá su opción con los Sixers para regresar por un año más al mismo precio. No está claro qué tendría que suceder para que LeBron juegue dos temporadas más. Probablemente ni siquiera él lo sabe todavía. Si Philly se queda corto el próximo año, quizá regrese para intentar una vez más conquistar el título. Si siente que todavía tiene algo que aportar, podría regresar sin importar el resultado del equipo. La edad se hizo presente más que nunca para James la temporada pasada, cuando se perdió el primer mes de la campaña mientras lidiaba con ciática y posteriormente se perdió algunos partidos por dolor/artritis en el pie. Aun así, tuvo un gran impacto durante el tiempo que estuvo en la duela e incluso llevó a los Lakers a una victoria sobre los Rockets en la primera ronda.
James ya ha jugado más temporadas que cualquier otro jugador en la historia de la NBA, así que ¿qué es una más para este jugador que parece no envejecer?
Perdedor: Las transmisiones en vivo programadas con anticipación
Disculpas al Miami Heat, que ya fue mencionado como uno de los perdedores de la carrera por James en términos deportivos. Ahora que la decisión quedó atrás, sin embargo, sería un error no mencionar el desliz del Heat en YouTube. El equipo había programado una transmisión en vivo para una conferencia de prensa de presentación de LeBron en su canal de YouTube. Los ojos más atentos rápidamente detectaron la transmisión y asumieron que se trataba de una filtración sobre la decisión que James estaba por tomar, pero resultó ser simplemente un error.
De acuerdo con Shams Charania, de ESPN, el departamento de redes sociales del equipo se estaba preparando para la posibilidad de que James firmara con Miami y publicó por error el enlace en la página de YouTube del equipo, que posteriormente fue eliminado. Los errores ocurren, pero el momento fue desafortunado, ya que LeBron tomó su decisión de unirse a un rival de la Conferencia Este apenas unos días después. Seguro que el Heat desearía tener algún uso para ese enlace de la conferencia de prensa ahora mismo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/07/2026, traducido al español para SI México.