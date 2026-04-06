LeBron James explica por qué la temporada de novato de Cooper Flagg le recuerda a la suya
El domingo por la noche, LeBron James y Cooper Flagg ofrecieron un espectáculo del que se hablará durante muchos años.
James, la superestrella que ha definido esta era y que todavía brilla a los 41 años, lideró a sus Lakers en un duelo contra quien apunta a ser la próxima superestrella generacional de la NBA, Flagg. La batalla resultante fue espectacular. “The King” registró 30 puntos y 15 asistencias, un impresionante doble-doble que desafía su edad.
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Sin quedarse atrás, el joven de 19 años Flagg anotó 45 puntos con 14 de 27 en tiros, además de ocho rebotes y nueve asistencias—una actuación impactante que siguió a los 51 puntos que había conseguido dos días antes contra el Magic. Y el joven terminó imponiéndose, ya que los Mavericks derrotaron a los Lakers, 134-128.
Fue el pasado, presente y futuro de la NBA reunidos en una sola vitrina gloriosa. Flagg ha sido considerado desde hace tiempo el mejor prospecto estadounidense desde el propio LeBron, y lució completamente a la altura de esa expectativa. Superar en duelo a James en un partido con implicaciones importantes (los Lakers se aferran desesperadamente al tercer puesto del Oeste tras perder a Luka Dončić y Austin Reaves) es un momento histórico para la temporada de novato de Flagg y uno de esos episodios del folklore del básquetbol que los aficionados recordarán durante mucho tiempo.
Tampoco hará mucho por frenar a quienes desean comparar a Flagg con James. Sorprendentemente, el propio LeBron estuvo dispuesto a entrar en ese terreno durante su disponibilidad ante los medios después del partido.
A James se le preguntó si veía similitudes entre su temporada de novato y lo que Flagg está viviendo. Tardó en responder cuando se trató de sus experiencias en general, señalando que fuera de la cancha es “un poco diferente.” Pero dentro de la cancha, como selecciones No. 1 muy jóvenes que fueron colocadas inmediatamente bajo los reflectores de sus respectivas franquicias, James sí ve similitudes y estuvo dispuesto a profundizar en ello.
“Me encanta lo que está haciendo. Me encanta lo que está aportando a esta franquicia,” compartió James. “Como dije, parece que ama el juego. Está poniendo el trabajo. [Jason Kidd], al principio recibió algunas críticas porque lo puso a jugar como point guard en ciertos momentos. Pensé que eso fue injusto porque es genial poner el balón en las manos de alguien para que atraviese los momentos difíciles. Cuando pasas por esos momentos difíciles te permite crecer a un ritmo más rápido que otros jugadores.
“Eso es lo que [el excoach de Cavaliers] Paul Silas, que en paz descanse, hizo por mí. En mi año de novato básicamente empecé como point guard al principio y él me permitió cometer errores y cometer errores y cometer errores, enfrentar estas defensas complicadas y cosas así. Yo tenía que hacer las lecturas o lo que fuera. Veo algunas similitudes en eso dentro de la cancha.”
Es un vistazo raro y fascinante a una de las mentes de básquetbol más brillantes en la historia de la NBA. Y James debe pensar muy bien de Flagg si estuvo dispuesto siquiera a entrar un poco en el terreno de las comparaciones. Evidentemente fue cauteloso al hacerlo sobre cualquier aspecto de la joven carrera de Flagg fuera de la cancha, pero una vez que empezó a hablar quedó claro que James realmente ve a Flagg en una situación comparable como joven estrella.
También es un punto a favor de Kidd, quien terminó recibiendo fuertes críticas al inicio del año después de lanzar a Flagg al fondo de la piscina. Hizo que el novato liderara la ofensiva de Dallas al comienzo de su carrera y fue un proceso irregular. Pero todo fue en beneficio del desarrollo a largo plazo de Flagg y debería servir como una base sólida ahora que ha tenido la oportunidad de cometer error tras error contra buenos equipos.
Al menos según LeBron. Y él es un experto en este tema.
Por su parte, Flagg simplemente estaba emocionado de estar ahí con “The King.”
“Es alguien a quien, cuando era un niño pequeño, veía a lo largo de toda su carrera,” dijo Flagg después de la victoria. “Es realmente impresionante, obviamente primero que nada verlo, ver que todavía puede hacer las cosas que sigue haciendo ahí afuera. Es un sueño hecho realidad. Estos son los momentos, estas son las ocasiones para poder enfrentarte a alguien así, con la carrera que ha tenido; obviamente es uno de los mejores. Así que es increíble.”
Cómo se comparan las estadísticas de novato de LeBron y Flagg
James cree que él y Flagg comenzaron sus carreras en circunstancias similares. Más allá de esas circunstancias, ¿cómo se compara su producción? Comparemos sus estadísticas básicas y, en honor al increíble fin de semana de Flagg, cuántos partidos de 40 puntos lograron como novatos.
Categoría
LeBron James
Cooper Flagg
PPG
20.9
20.8
RPG
5.5
6.6
APG
5.9
4.5
FG%
41.7%
47.2%
40 Puntos por juego
1
3
James, por supuesto, debutó en una NBA muy diferente. Fue uno de sólo 19 jugadores en promediar más de 20 puntos por partido, mientras que Flagg es uno de 32 jugadores que alcanzan esa cifra. La menor importancia del tiro de tres puntos en 2003 significa que James no disfrutó de los carriles abiertos que Flagg tuvo este año. Al poner en contexto las estadísticas anteriores, nadie puede argumentar razonablemente que la temporada de novato de Flagg sea “mejor” que la de James.
Pero aun así resulta muy interesante ver lo cerca que están en producción pura. Pase lo que pase, lo mejor todavía está por venir para el joven Flagg.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.