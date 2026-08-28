Por qué a los Lakers les irá mejor sin LeBron James esta temporada
Los Lakers saltarán a la duela esta temporada con un nombre bastante famoso ausente de su quinteta titular. Uno que había estado en el centro de la franquicia desde que Kevin Durant era un Warrior y nadie había escuchado hablar de COVID.
Ese nombre, por supuesto, es LeBron James. The King jugó en Los Angeles durante ocho temporadas de la NBA, el periodo individual más largo que pasó con cualquier equipo en su carrera. Pero este verano se marchó, rumbo al este, a Philadelphia, en busca de una última oportunidad por el título a los 41 años para ponerle el broche a una carrera increíble. Deja atrás un sólido legado vestido de púrpura y oro, con un estandarte colgado en las alturas después de haber rescatado a la organización del mal momento que atravesaba a finales de la década de 2010.
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James ya no es el basquetbolista más dominante del planeta, pero la temporada pasada registró números de All-Star. Normalmente, cuando los equipos pierden a un jugador de ese nivel, quedan en una peor situación. En ocasiones, significativamente peor. En la NBA es más difícil que en otros deportes profesionales llenar los huecos que deja en el roster un jugador élite que decide marcharse, particularmente cuando se va como agente libre y no deja nada a cambio (como ocurrió en este caso con James).
Pero estos Lakers demostrarán ser una excepción.
No es una afirmación descabellada pensar que pueden soportar la pérdida de James sin demasiados problemas. Fue su segundo mejor jugador la temporada pasada (y el tercero, en algunas noches) debido a la presencia de Luka Dončić. La superestrella eslovena promedió 33.5 puntos por partido el año pasado y estaba construyendo un sólido argumento para ganar el MVP antes de que una lesión en el tendón de la corva le impidiera alcanzar el mínimo de 65 partidos, además de dejarlo fuera por completo de la carrera de playoffs de L.A. Si el jugador de 27 años puede dar seguimiento a esa extraordinaria campaña con otra del mismo nivel, los Lakers deberían igualar o superar su marca de 53 victorias de la temporada pasada y esperar, al menos, ganar una serie de playoffs.
Eso seguirá siendo cierto mientras Dončić se mantenga saludable. Pero ¿pueden los Lakers ser mejores que el equipo de la temporada pasada, incluso después de perder a LeBron freaking James?
Sí, pueden. Y la razón no tiene nada que ver con el talento, sino con todo lo relacionado con el encaje.
Los Lakers reemplazaron a LeBron con jugadores que complementan a Dončić
La tesis de cualquier argumento que sostenga que los Lakers serán mejores sin James esta temporada es que su estilo de juego se superpone de manera considerable con el de Dončić en este punto de la carrera del jugador de 41 años. Ambos necesitan tener el balón en sus manos para maximizar su impacto, no son demasiado activos sin el balón y ofrecen poco a la defensiva. A un nivel más detallado, existen diferencias importantes, como la capacidad élite de Dončić para anotar desde más allá del arco, pero en general, sus métodos preferidos para contribuir a ganar son prácticamente idénticos.
Lo cual no es un problema, por sí mismo, de ahí la temporada de 50 victorias de L.A. Pero tener a dos jugadores que son excelentes haciendo lo mismo ya no funciona tan bien como antes. Realmente no funciona bien con tres jugadores del mismo perfil, como los Lakers tuvieron el año pasado al tomar en cuenta a Austin Reaves. En la NBA moderna, el básquetbol complementario es el nombre del juego. Es el concepto fundamental sobre el que operan muchos equipos actualmente; en la otra costa, los Celtics traspasaron a Jaylen Brown por la misma razón básica. Los Knicks acaban de ganar un título al construir el equipo más complementario que hemos visto en muchísimo tiempo. El talento sigue siendo el factor supremo para decidir la mayoría de las noches, pero las habilidades de ese talento tienen que parecerse a un diagrama de Venn para competir por campeonatos. El año pasado, los Lakers tenían algo más parecido a un círculo.
La directiva pareció darse cuenta de ello. Le dieron a Reaves un nuevo y gran contrato, pero por lo demás utilizaron el dinero que James ganó el año pasado para incorporar a tres jugadores que harán énfasis en las mejores cualidades de Dončić mientras cubren sus puntos débiles.
El proceso comenzó con la apuesta más importante del grupo: un sign-and-trade por Walker Kessler que le costó a los Lakers cuatro selecciones de primera ronda (dos selecciones sin protección y dos intercambios de selecciones). El nuevo contrato que firmó con L.A. le pagará al pívot de 24 años $130 millones durante cuatro años y debería generar el impacto más evidente. Kessler es una enorme mejora respecto al pívot titular de la temporada pasada, Deandre Ayton, tanto como protector del aro como en su capacidad para finalizar alley-oops de manera constante. En su última temporada saludable con el Jazz, Kessler terminó cuarto en la liga en bloqueos mientras lanzaba por encima del 70% en el área restringida. No es un acuerdo sin riesgos, dado que se perdió todos menos cuatro partidos el año pasado por una lesión en el hombro, pero cuando todo marcha bien, es uno de los 10 mejores pívots de la NBA.
El gerente general Rob Pelinka continuó con dos incorporaciones de menor impacto en la agencia libre que, en teoría, serán casi igual de importantes, al firmar a Quentin Grimes y Sandro Mamukelashvili. Grimes es otro compañero de equipo arquetípico para Dončić, capaz de defender múltiples posiciones y encestar triples cuando está abierto. Mamukelashvili es más una especie de navaja suiza ofensiva como ala-pívot, que le da al coach JJ Redick una variedad mucho mayor de combinaciones de quintetas con las que puede trabajar. Lo más importante es que es un buen tirador y tiene el tamaño suficiente para ofrecer cierta resistencia en el costado defensivo.
Los tres jugadores representan mejoras de talento respecto a las opciones de la temporada pasada, incluso si no pueden reemplazar a James. Pero, sobre todo, L.A. los adquirió porque todos son notablemente más peligrosos jugando junto a Dončić, al tiempo que se aseguran de que sus puntos débiles no hundan a todo el barco. LeBron, con toda su grandeza, no podía decir lo mismo el año pasado.
¿Esto dará como resultado un mejor equipo?
Sí, así será.
El equipo de los Lakers del año pasado daba la sensación de ser bueno a pesar del roster; el talento acumulado compensaba las combinaciones poco naturales y una quinteta con demasiada carga en sus principales jugadores. James, Dončić y Reaves tardaron un tiempo en encontrar su química, pero finalmente lo hicieron y los números de su quinteta fueron sólidos al cierre de la temporada. Sus habilidades redundantes terminaron siendo una ventaja, ya que los tres se turnaron para perderse largos periodos de partidos debido a lesiones. Pero los números finales reflejan a un equipo estadísticamente promedio (los Lakers terminaron 14.º en rating neto al cierre de la temporada) que golpeaba a sus rivales con el simple mantra de «nuestros mejores jugadores son mejores que los tuyos». Para ganar partidos, está bien. ¿Para ganar títulos? El equipo necesita ser mejor, no solamente tener más talento.
Los Lakers deberían tener ambas cosas esta temporada. Se espera que Dončić y Reaves sean dos de los tres jugadores más talentosos sobre la duela la mayoría de las noches, y ahora están acompañados por jugadores de rol capaces de castigar a las defensivas al máximo, dependiendo de cómo defiendan a las superestrellas. James eventualmente aprendió a hacer eso el año pasado, pero está lejos de ser su rol natural, mientras que todas estas nuevas incorporaciones han construido sus carreras a partir de hacerlo.
Kessler es exactamente lo que Dončić necesita como pívot: un hombre grande que corrija sus errores defensivos y que esté constantemente cerca del aro buscando oportunidades para realizar alley-oops. Esto obliga a los rivales a tomar la decisión imposible de dejar a Dončić abierto para una bandeja o permitir el alley-oop. Y si consiguen mantener el equilibrio cubriendo ambas opciones, Grimes o Mamukelashvili estarán esperando en el perímetro, listos para lanzar. Si nada de eso funciona, ahí estará Reaves para obligar a la defensa a enfrentar el mismo dilema, y solo hace falta un error para que Los Angeles lo aproveche.
El año pasado, el orden de las operaciones era bastante sencillo. Si Dončić no podía desarmar a la defensa, Reaves lo intentaba. Si él no podía hacerlo, LeBron lo intentaba. Y eso era todo. Era extremadamente difícil detenerlos porque los tres son anotadores extraordinarios, pero no requería un esquema avanzado para defenderlos. Y si todo lo que Los Angeles hubiera hecho fuera restar a James de la ecuación, no hay duda de que el equipo sería peor.
Pero no lo hicieron. En cambio, incorporaron talento que, aunque no es tan extraordinariamente bueno como James, ofrece diferentes maneras de ganar cada posesión. Eso es lo que buscan los mejores equipos de la NBA: un roster capaz de ofrecer una apariencia diferente cada vez que baja por la duela, de modo que los rivales estén siempre a la defensiva.
Esa es una visión detallada. Viéndolo desde una perspectiva más amplia, los nuevos Lakers tienen un piso mucho más alto que el equipo de la temporada pasada, mientras que el techo se mantiene igual porque Dončić es uno de los mejores jugadores del mundo y le da a su equipo posibilidades de luchar por el campeonato cada temporada. ¿Es suficiente para competir con el Thunder, los Spurs o los Knicks? Quizá no. Pero ahora están mucho más cerca de ese nivel que cuando Oklahoma City barrió a L.A. en mayo.
James se fue y se extrañará la manera en que podía hacer que las cosas sucedieran sobre la duela. Pero los Lakers han llenado el hueco que dejó en el roster con movimientos inteligentes que harán mejor al equipo la próxima temporada y le darán algo más que una posibilidad remota de vencer a los grandes favoritos del Oeste.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/08/2026, traducido al español para SI México.