¿Lebron James, fuera? Proyecciones para los reservas del NBA All-Star Game
Este domingo, la NBA anunciará a los jugadores de reserva para el All-Star Game del próximo mes, completando los rosters de los tres equipos de ocho jugadores en un renovado formato de USA vs. The World.
A diferencia de los titulares —elegidos mediante una combinación del voto de aficionados, jugadores y medios—, los reservas son seleccionados por los coaches de la NBA. Así que mi boleta no es oficial. Pero estos son los jugadores que habrían recibido mi voto.
Conferencia Oeste
Las elecciones fáciles
Anthony Edwards, G, Timberwolves
Kevin Durant, F, Rockets
Kawhi Leonard, F, Clippers
Deni Avdija, F, Trail Blazers
Chet Holmgren, F, Thunder
Jamal Murray, G, Nuggets
Edwards tenía argumentos sólidos para ser titular. Está promediando máximos de carrera en puntos y eficiencia, además de ser un excelente jugador de dos vías. Durant ha encajado a la perfección en Houston, mientras que Murray finalmente pone fin a su sequía de selecciones al All-Star. Holmgren ha sido un auténtico caballo de batalla en Oklahoma City, registrando mejores números de su carrera en anotación (17.9 puntos) con un eficiente 57.1% en tiros de campo, además de ser el mejor protector del aro fuera de San Antonio… todo en menos de 30 minutos por partido.
He visto algunas boletas que no incluyen a Leonard. ¿Perdón? Leonard se ha perdido 13 partidos esta temporada, pero ha sido espectacular en los otros 33. Desde el 19 de diciembre, promedia 31.1 puntos por juego, con 50.6% en tiros de campo y 43.1% desde la línea de tres. Ha jugado 16 partidos en ese lapso. Los Clippers ganaron 14.
Avdija también es un seguro. Ha sido sobresaliente para unos Blazers mucho mejores de lo esperado, que tienen una posibilidad real de terminar con una sequía de cinco años sin playoffs. Muchos se rieron cuando Portland entregó dos selecciones de primera ronda por Avdija en 2024. Hoy, nadie se ríe.
La decisión complicada
Dillon Brooks, F, Suns
Coincido con Charles Barkley en esta. En términos estadísticos, Brooks quizá no sea el mejor jugador de su equipo —ese puesto le corresponde a Devin Booker—, pero ha sido un auténtico cambio cultural en Phoenix, que increíblemente pelea por un puesto entre los cuatro primeros del Oeste. Como en Memphis y Houston, Brooks ha ayudado a que un roster joven crea que puede ganar. El descaro con el que juega es contagioso, y debería ser recompensado.
Disculpas a…
Alperen Şengün, C, Rockets
Devin Booker, G, Suns
James Harden, G, Clippers
LeBron James, F, Lakers
Şengün y Booker están produciendo números dignos de All-Star, pero se quedan fuera en parte por la presencia de otros All-Stars en sus propios equipos. Harden ha sido un caballo de batalla (35.5 minutos por partido, su cifra más alta en tres años con los Clippers), pero sus números de eficiencia no han sido buenos y, en el último mes, han ido a la baja. ¿Y dos representantes de los Clippers? Difícil de vender.
Y luego está James. Si le quitas el nombre a sus números, verías a un candidato marginal al All-Star. Ha sido ineficiente desde el triple y defensivamente ha estado por debajo del promedio. Cualquier voto por James sería nostálgico. Simplemente hay mejores candidatos.
Conferencia Este
Las elecciones fáciles
Donovan Mitchell, G, Cavaliers
Scottie Barnes, F, Raptors
Jalen Johnson, F, Hawks
Mitchell ha sido un punto brillante constante en una temporada irregular para Cleveland, promediando casi 30 puntos por partido con números de eficiencia cercanos a los mejores de su carrera. Tenía argumentos para ser titular y es un seguro como primer reserva. Lo mismo Barnes, al menos en mi boleta. ¿Recuerdan aquella ineficiente temporada 2024–25? Sus porcentajes de tiro se han recuperado (49.9% en tiros de campo, el mejor de su carrera) y su aporte en rebotes (8.3 por juego) y generación de juego (5.6 asistencias) vuelve a evocar vibras de Scottie Pippen.
También coloco a Johnson entre las elecciones fáciles. La temporada pasada iba encaminado a ser All-Star antes de que las lesiones lo frenaran. Este año ha sido aún mejor, con máximos de carrera en anotación (22.9 puntos por partido), rebotes (10.5, incluidos nueve rebotes defensivos por juego, el mejor registro de la NBA) y asistencias (7.9). En la ausencia temprana de Trae Young, Johnson demostró que podía ser el eje ofensivo. Considérenlo el primero de muchos llamados al All-Star.
Las decisiones complicadas
Jalen Duren, C, Pistons
Norman Powell, G, Heat
Karl-Anthony Towns, C, Knicks
Derrick White, G, Celtics
Michael Porter Jr., F, Nets
Duren ha sido una revelación en Detroit, evolucionando de un pívot físico, especializado en bloqueos y con un techo tipo Steven Adams, a un anotador de 22 puntos por partido. ¿Su límite? Quién sabe, si algún día amplía su juego más allá de los 10 pies. Cuando eres el equipo número uno del Este, te ganas dos selecciones al All-Star.
Powell se quedó a nada de entrar al All-Star del Oeste la temporada pasada. Esta vez recibe mi voto por la anotación (23 puntos por juego) y el swag —difícil de cuantificar— que ha aportado a Miami. No es el jugador de dos vías que es su compañero Bam Adebayo, pero ha sido el motor de esta extraña ofensiva del Heat en constante movimiento.
Lo de Towns fue complicado. Hay mucho ruido alrededor de él y no sorprendería a nadie que esta sea su última temporada en New York. Aun así, sigue siendo un anotador súper productivo (20.2 puntos por partido), un reboteador de volumen (11.6 por juego, el mejor de la NBA) y un francotirador desde el perímetro. Su defensa deja mucho que desear, pero los Knicks tienen un diferencial de +3.2 cuando Towns está en la duela, según Cleaning the Glass. Algo es algo.
White es un caso interesante. Sus números de tiro se han desplomado esta temporada, pero las estadísticas no cuentan toda la historia. Es uno de los guards de dos vías más confiables de la NBA, una amenaza sobre el balón y cerca del aro, y ha asumido un rol mayor como generador en un equipo que, de forma sorprendente, tiene un mejor rating ofensivo esta temporada (120.6, según NBA.com) que la anterior (119.5). White es una gran razón de ello.
¿Y quién tenía a Porter emergiendo como All-Star en su primera temporada en Brooklyn? MPJ ha prosperado con un rol más grande, registrando números récord en su carrera. Ronda el 40% en triples con casi 10 intentos por partido y, por tercer año consecutivo, está demostrando ser un jugador durable. Puede que no siga con los Nets cuando llegue el All-Star Game, pero merece estar ahí.
Disculpas a…
Bam Adebayo, C, Heat
Josh Giddey, G, Bulls
Pascal Siakam, F, Pacers
Joel Embiid, C, 76ers
Franz Wagner, F, Magic
Adebayo, como se mencionó, ha sido su habitual fuerza de dos vías en Miami, pero Powell ocupó su lugar. Giddey iba camino al All-Star, pero se perdió casi un mes por lesión y aún está recuperando ritmo. Siakam ha sido sobresaliente en Indiana y es un poco hipócrita premiar a Porter cuando los Nets tienen el mismo número de victorias que los Pacers de Siakam. Pero los números de Porter son ligeramente mejores, así que se lleva el reconocimiento de “buen jugador en equipo malo”.
Las lesiones dejaron fuera a Wagner. Está lanzando para un 36.8% desde el triple —el mejor de su carrera—, pero solo ha disputado 26 partidos. Algo similar ocurre con Embiid: está produciendo números de All-Star (25.7 puntos, 7.4 rebotes y 3.9 asistencias; su pase bombeado a Tyrese Maxey el jueves derivó en la canasta ganadora ante Sacramento) y promedia casi 29 puntos en enero. Pero… ha jugado apenas 27 partidos. Con 10 más, Embiid estaría de regreso en el All-Star Game.