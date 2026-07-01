LeBron James: Tres destinos posibles tras dejar a los Lakers
La histórica carrera de LeBron James en la NBA continuará la próxima temporada, pero ya no será con el uniforme de los Lakers.
Antes de la apertura oficial de la agencia libre, este martes, surgió la noticia de gran impacto de que James tiene la intención de seguir jugando, pero informó a Los Angeles que no lo hará con el equipo la próxima campaña. Aunque los reportes indican que los Lakers querían retener a James, una separación en este momento tiene sentido para ambas partes. LeBron ya no es la principal prioridad organizacional de los Lakers tras la llegada de Luka Dončić, y construir el equipo alrededor de la superestrella eslovena mientras mantenían a James iba a resultar complicado.
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Ahora James podrá elegir a su nuevo equipo, y esa decisión reflejará cuáles son sus prioridades de cara a su temporada número 24 en la NBA. ¿Busca una última oportunidad para conquistar un campeonato? ¿Prefiere un regreso a casa que se convierta en una gira de despedida? Su destino en la agencia libre revelará muchas respuestas.
En mayo analizamos qué equipos tenían más sentido para LeBron cuando todavía no estaba claro cuál sería su futuro. Ahora que sabemos con certeza que seguirá jugando y que saldrá al mercado como agente libre, es el momento perfecto para revisar los posibles destinos. Especialmente considerando cuánto ha cambiado el panorama de la liga durante el último mes.
Posibles destinos de LeBron James en la agencia libre
Golden State Warriors
Los Golden State Warriors han tenido a James en la mira desde hace varios años, después del éxito que ambos disfrutaron jugando junto a Steph Curry durante los Juegos Olímpicos de París, así como de la evidente química y el entusiasmo que compartieron sobre la cancha. El interés de Golden State por James cobró mucha fuerza el lunes, cuando Draymond Green rechazó ejercer su opción de jugador para darle mayor flexibilidad a la franquicia de cara a la agencia libre, una maniobra que pretendían aprovechar para firmar a James y concretar un canje por Anthony Davis.
Más allá de esos ambiciosos planes, los Warriors cumplen con muchos de los aspectos que creemos que LeBron valorará. Están a un corto vuelo privado de Los Ángeles, donde James tiene establecida su base de operaciones, y cuentan con una de las pocas superestrellas que pueden compararse con él tanto en nivel de excelencia como en notoriedad, además de tener en el equipo a su amigo Draymond Green. Los desafíos de construir un contendiente alrededor de dos estrellas veteranas son evidentes, pero Golden State ya tiene el talento suficiente para competir por un lugar en los playoffs, y más aún si logra incorporar a LeBron.
Encontrar el espacio salarial para ficharlo podría ser complicado, considerando la aparente negativa de los Warriors a traspasar a Jimmy Butler y los 40 millones de dólares destinados a Kristaps Porziņģis. Aun así, es fácil entender la idea. Si lo visto en los Juegos Olímpicos de 2024 sirve como referencia, ésta sería la opción más entretenida para LeBron.
Miami Heat
Hace apenas un mes, un regreso de LeBron al Miami Heat parecía descartado debido a que el equipo ocupaba la zona del play-in en la Conferencia Este y tenía pocas alternativas para mejorar. ¿Ahora? El panorama cambió. Y mucho. El Heat consiguió incorporar a uno de los cinco mejores jugadores de la liga, Giannis Antetokounmpo, para acompañar a Bam Adebayo, formando un dominante frente defensivo que debería competir seriamente por el título de la conferencia. Siempre existe un atractivo especial para los jugadores veteranos de sumarse a equipos repletos de talento. LeBron no está persiguiendo anillos como suele ocurrir con otros veteranos, pero integrarse a la nueva súper plantilla de la NBA en South Beach tiene un enorme atractivo.
Desde el punto de vista de la construcción del roster, el encaje no es del todo limpio. James no se ha convertido en un mejor tirador con el paso de los años y el espacio en la cancha ya será reducido con Bam y Giannis compartiendo minutos. Además, el Heat dispone de muy poco margen salarial para ofrecerle un contrato que haga realmente atractiva una reunión. Sin embargo, en cuanto al talento disponible, pocos equipos podrían igualar ese nivel, y una aparición en las Finales parece una posibilidad muy real. Si James busca un equipo armado, lleno de estrellas y listo para competir, Miami debe estar entre los principales candidatos.
Cleveland Cavaliers
Por supuesto, no habría una historia más grande que ver a LeBron regresar a casa una última vez.
Ya se ha informado que los Cleveland Cavaliers están interesados en una tercera etapa junto a James. Desde la perspectiva deportiva, tienen sentido como un contendiente serio tras haber alcanzado la final de la Conferencia Este. Además, la franquicia movería cielo, mar y tierra para asegurarse de pagarle a James lo que desea si él manifestara su intención de regresar a Ohio. La narrativa sería sencillamente irresistible.
El encaje en la cancha también sería excelente. Cleveland probablemente tendría que desprenderse de uno de los jugadores que conforman el núcleo de su plantilla para poder incorporar a James, pero sin importar de quién se trate, LeBron representaría una enorme incorporación como un alero creador de juego. Cualquiera que permanezca entre Evan Mobley, Jarrett Allen, Donovan Mitchell y James Harden se beneficiaría enormemente de tener a LeBron a su lado. Los Cavaliers no estuvieron tan lejos de alcanzar las Finales de la NBA la temporada pasada; sumar a James podría darles el impulso de talento necesario para dar ese último paso.
Incluso si eso no sucede, ésta sería una historia extraordinaria. El cierre perfecto para la mejor carrera que la NBA haya visto jamás.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/06/2026, traducido al español para SI México.