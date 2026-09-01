¡Los 12 Guerreros vencen a Brasil! México gana 79-74 en Zacatecas
México tuvo que ganar el partido dos veces. Primero construyó una ventaja de 14 puntos y después resistió la remontada de Brasil para imponerse 79-74 en el Gimnasio Marcelino González, de Zacatecas, dentro de los Clasificatorios de las Américas rumbo al Mundial de Basquetbol Qatar 2027.
Los 12 Guerreros tomaron el control desde el comienzo con seis puntos consecutivos de Gabriel Girón. A partir de ahí, el equipo dirigido por Omar Quintero marcó el ritmo y permaneció al frente durante 38 minutos y 43 segundos. Brasil nunca tuvo la ventaja.
Pako Cruz encabezó la ofensiva mexicana con 24 puntos y una sobresaliente efectividad de nueve aciertos en 11 lanzamientos. J.J. Ávila sostuvo al equipo durante los 40 minutos con un doble-doble de 15 unidades y 15 rebotes, además de tres asistencias y ninguna pérdida.
México alcanzó su mayor diferencia con el 67-53 durante el tercer periodo, pero Brasil respondió en el último cuarto. El conjunto sudamericano dominó los rebotes, recortó la distancia y empató 72-72 mediante un tiro libre de Leo Meindl cuando faltaba 1:27.
En el momento de mayor presión apareció Moisés Andriassi. El mexicano devolvió la ventaja a los 12 Guerreros desde la línea de castigo y anotó cinco puntos durante el cierre, incluido un triple decisivo. Brasil tuvo oportunidades para completar la remontada, pero falló sus cinco lanzamientos exteriores en los minutos finales.
Israel Zermeño también destacó con 14 puntos, mientras Meindl fue el máximo anotador brasileño con 21.
Con este resultado, México mejoró su registro a cinco triunfos y tres derrotas y cerró una ventana perfecta después de vencer 112-86 a Colombia. Brasil sufrió su segundo descalabro y quedó con marca de 6-2.
La victoria no asegura todavía la clasificación, pero fortalece las posibilidades de los 12 Guerreros de terminar entre los tres primeros del Grupo E o conseguir el boleto reservado para el mejor cuarto lugar entre los dos sectores.
México visitará a Chile y Brasil en noviembre y cerrará la eliminatoria en febrero de 2027 con partidos como local ante Colombia y Chile. El camino hacia Qatar continúa, pero el triunfo en Zacatecas confirmó que los 12 Guerreros tienen argumentos para competir por el boleto mundialista.