Los increíbles números de Gabriela Jaquez con la Selección Mexicana de Basquetbol
A pocos días de que se inaugure de manera oficial la temporada 2026 de la WNBA, los reflectores están puestos en Gabriela Jaquez. Tras ser elegida en la histórica quinta posición del Draft por el Chicago Sky, Jaquez se prepara para su debut profesional tras una carrera legendaria en UCLA. Y, además, Jaquez ha decidido usar la fuerza de su nueva plataforma para alzar la voz por sus compañeras de la selección nacional.
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En una entrevista exclusiva con Sports Illustrated México, la base californiana de raíces mexicanas, que debutó en la selección mexicana de baloncesto en 2024, lanzó críticas directas hacia la estructura administrativa del basquet en México y señaló la falta de recursos, apoyo financiero y una planificación adecuada que permita a las jugadoras competir en igualdad de condiciones ante las potencias mundiales.
“Mis compañeras en México son increíbles; me recibieron con los brazos abiertos y son personas fantásticas. Además, son muy buenas. Pero necesitamos el apoyo del país; si quieren vernos triunfar, necesitamos ese respaldo. A veces no está ahí, lo cual es triste porque tenemos el potencial y me duele. Por eso quise jugar para México, para poner algo en marcha. Creo que todo el país lo merece, estas chicas lo merecen. Trabajan arduamente. Estoy muy agradecida de ser parte de esto y representar a un país tan maravilloso. Espero que podamos obtener más apoyo, ganar partidos y tal vez ir a los Juegos Olímpicos algún día”, enfatiza.
Tras sus declaraciones resulta conveniente y necesario repasar el historial deportivo que respalda sus palabras.
La cronología de Gabriela Jaquez con la selección de México comenzó formalmente en agosto. El escenario fue el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México, durante el Torneo de Pre-Clasificación a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026.
En este certamen su desempeño fue histórico. Jaquez finalizó como la máxima anotadora de todo el torneo, promediando 21.8 puntos por partido, una cifra que la situó por encima de jugadoras con amplia experiencia en ligas profesionales de Europa y la WNBA. Su capacidad para impactar en el tablero también fue evidente: promedió 7.8 rebotes por encuentro, lo que la ubicó como la cuarta mejor reboteadora de la competición.
Su debut oficial con el jersey número 1 de México ocurrió el 20 de agosto de 2024 frente a Mozambique. En ese encuentro, Jaquez registró 19 puntos y 8 rebotes, liderando la victoria mexicana por 71-65. Fue la primera muestra de su versatilidad, logrando un 58.3% de efectividad en tiros de campo.
Dos días después, el 22 de agosto, Jaquez firmó una de sus actuaciones más completas ante Nueva Zelanda. En 30 minutos de juego, anotó 22 puntos, capturó 8 rebotes y sumó 3 robos, siendo la pieza clave para que México asegurara su pase a las semifinales con un triunfo de 71-64.
Sin embargo, su mejor partido individual en términos de anotación llegaría el 23 de agosto contra Montenegro. Jaquez anotó 26 puntos y bajó 8 rebotes en una batalla física que México perdió por un margen estrecho (74-71).
Finalmente, en la semifinal contra la República Checa el 24 de agosto, volvió a liderar al equipo con 20 puntos y 7 rebotes, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota 82-72.
Al finalizar el torneo, Gabriela Jaquez fue nombrada integrante del Quinteto Ideal, All-Star Five, convirtiéndose en la jugadora más joven en recibir esta distinción en el certamen.
Pero fue la FIBA Women's AmeriCup 2025 celebrada en Santiago de Chile, la confirmación de su estatus como estrella continental.
En este torneo, Jaquez enfrentó defensas diseñadas específicamente para frenarla, con constantes dobles marcas y una fisicalidad extrema.
A pesar de la presión, volvió a ser la brújula de México. En siete partidos disputados, promedió 12.0 puntos y 6.1 rebotes, cifras que la mantuvieron en el Top 10 de anotadoras del continente, en el octavo lugar general.
El inicio de la AmeriCup el 29 de junio de 2025 vio a una Jaquez imparable contra el equipo anfitrión, Chile, un encuentro en el que anotó 22 puntos y capturó 5 rebotes en la victoria 76-59.
A lo largo del torneo, tuvo actuaciones sólidas contra potencias como Brasil (15 puntos y 8 rebotes en los cuartos de final) y cerró su participación de manera brillante el 6 de julio de 2025 contra la República Dominicana, registrando nuevamente 15 puntos y 8 rebotes para asegurar el séptimo lugar para México.
Este resultado fue la mejor posición del equipo nacional en la AmeriCup desde el año 2011.
Por su impacto constante y su proyección, la FIBA le otorgó el premio Rising Star (Estrella Naciente) de la AmeriCup 2025.
En términos de cifras acumuladas, el impacto de Jaquez se traduce en un volumen de juego imponente a través de sus primeros 11 partidos oficiales con la selección mayor.
En este periodo, la base ha sumado un total de 171 puntos, lo que representa un promedio de 15.6 unidades por encuentro, complementado con 74 rebotes totales para una media de 6.7 capturas por noche.
Su efectividad se ha mantenido en niveles competitivos con un 37.6% en tiros de campo tras convertir 62 de sus 165 intentos, destacando especialmente su fiabilidad desde la línea de castigo, donde registra un 76.7% de acierto al encestar 33 de sus 43 tiros libres.
Además, ha aportado 13 asistencias, 9 robos y un bloqueo.
“Mis experiencias han sido asombrosas y jugar basquetbol en la FIBA me han ayudado con mi futura carrera en la WNBA”, le dijo Gabriela a SI México.
Jaquez ha demostrado que México tiene el talento para soñar con los Juegos Olímpicos. Su historial con la selección es la prueba de que ella ya cumplió con su parte en la duela; ahora, sus declaraciones exigen que las autoridades del deporte nacional cumplan con la suya. El debut en la WNBA es solo el siguiente paso en una carrera que promete cambiar, para siempre, el rostro del baloncesto en México.