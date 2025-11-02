Los Pistons rugen en México: Duren domina y Detroit vence a Dallas
Los Detroit Pistons aprovecharon la ausencia de Anthony Davis y vencieron 122-110 a los Dallas Mavericks, en un partido vibrante y lleno de energía NBA en la Arena Ciudad de México, que lució un espectacular sold out por undécima ocasión consecutiva, con 20,385 aficionados en las gradas.
“Obviamente él es un gran jugador”, reconoció J.B. Bickerstaff, coach de Detroit, al confirmarse la baja de Davis. “Pero Dallas tiene talento de sobra; pueden competir a un nivel muy alto”.
Por su parte, Jason Kidd, entrenador de los Mavericks, advirtió antes del encuentro: “La altitud es real, no hay manera de esconderla. Debemos usar nuestra profundidad para manejarlo”.
Y justamente la profundidad fue clave… pero a favor de los Pistons. La figura del partido fue Jalen Duren, colosal en la pintura con 33 puntos y 14 rebotes, secundado por Cade Cunningham, que sumó 21 unidades y condujo la ofensiva con madurez.
Detroit firmó así su segunda victoria en México y elevó su marca a 4-2 en la temporada.
Antes del salto inicial, Cade Cunningham tomó el micrófono y soltó en español: “¡Hola México, amo a México!”. La respuesta fue una ovación ensordecedora. Desde ese momento, la Arena vivió una auténtica fiesta de baloncesto.
El partido comenzó a las 8:21 p.m., tras un breve retraso técnico en los relojes de juego. Ese paréntesis pareció beneficiar a Detroit, que arrancó con un parcial de 7-0, con Ausar Thompson abriendo el marcador. Dallas tardó en encontrar ritmo: Max Christie rompió la sequía con un triple, y Klay Thompson encendió al público con dos más para acercar 11-9.
Duren, dominante desde el inicio (10 puntos en el primer cuarto), impuso respeto bajo el aro, aunque los Mavericks cerraron mejor y se llevaron el periodo 30-27, impulsados por su banca y una defensa más agresiva.
Durante la pausa entre cuartos, las leyendas mexicanas Eduardo Nájera y Horacio Llamas fueron homenajeadas y recibieron una de las ovaciones más grandes de la noche.
Dallas mantuvo el ímpetu ofensivo en el segundo cuarto, ampliando a 37-31. Detroit dependía casi exclusivamente de Cade, que asumió el liderazgo. Cuando Duren descansó por efecto de la altitud, los Pistons resistieron y recuperaron energía con su regreso: un triple de Ausar Thompson y otro de Duren pusieron el marcador 44-42.
Detroit firmó un parcial de 10-0 para adelantarse 54-44, pero Dallas reaccionó con el ingreso de Cooper, quien aportó 10 puntos desde la banca. Al descanso, los Mavs habían recuperado la ventaja 61-59, con Duren (17) y Cade (8) como pilares de Detroit.
El inicio del tercer periodo fue para Dallas, con otro triple de Klay Thompson (67-61).
Sin embargo, Duren siguió imparable en la pintura, mientras D’Angelo Russell, desde la banca, explotó con una ráfaga de puntos que mantuvo arriba a los Mavs.
El cuarto se volvió un duelo de fuego cruzado: Duren llegó a 25 puntos, Russell a 22, y el marcador seguía cerrado. El cierre fue texano: Russell y Cooper estiraron la diferencia a 93-87, con la banca de Dallas que superó a la de Detroit por 46-13.
El último periodo fue puro espectáculo. Russell abrió con dos triples seguidos (28 puntos) y puso a Dallas 99-94 arriba, pero Duren y Cade se negaron a rendirse.
Una gran tapa de Isaiah Stewart y una asistencia de Cade para un triple devolvieron la ventaja a Detroit (100-99).
A 7:00 del final, el duelo estaba empatado 101-101. Duren volvió a castigar en la pintura (29 y luego 31 puntos), adelantando 105-101 a los Pistons. Dallas intentó responder con Christie y Cooper, pero Cade tomó el control del cierre.
Detroit apretó en defensa y, con aportes de Ausar Thompson y Quentin Robinson, estiró la ventaja 117-110. En los segundos finales, Cade asistió nuevamente a Duren (33 puntos) y clavó un triple para sellar el 122-110 definitivo.
El partido 34 de la NBA en México terminó con un triunfo que confirma el crecimiento de estos jóvenes Pistons. D’Angelo Russell brilló con 31 puntos desde la banca, pero no bastó ante la solidez de un Detroit que mostró carácter, energía y una defensa que cerró el juego con autoridad.
Los Mavericks quedan con marca de 4-4 en sus apariciones en México, mientras los Pistons comienzan a forjar un nuevo legado con Cade Cunningham y Jalen Duren al frente.Y México, una vez más, fue testigo de una noche histórica de la NBA.