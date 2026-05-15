Lo que Luka Doncic debe hacer este offseason para convertir a los Lakers en contendientes
Luka Doncic tuvo una temporada brillante antes de que una devastadora lesión la terminara prematuramente. Aunque seguramente se tomará un tiempo para reflexionar después de que los Lakers fueran barridos de los playoffs de la NBA por el Thunder, vigente campeón, el jugador de 27 años no tendrá mucho tiempo para descansar, ya que su offseason está a punto de llenarse de trabajo bastante importante.
Durante la temporada 2025–26, Doncic ganó su segundo título de anotación en la NBA, al promediar 33.5 puntos, 7.7 rebotes, 8.3 asistencias y 1.6 robos en 35.8 minutos por partido. Encestó el 36.6% de sus tiros de tres puntos. Más importante aún, tenía a los Lakers alcanzando su mejor nivel en el momento indicado, ya que el equipo registró marca de 15–2 en marzo mientras Doncic se convertía en un legítimo candidato al MVP.
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Todo eso se vino abajo el 2 de abril, cuando sufrió un tirón en el tendón de la corva que lo dejó fuera por el resto de la temporada regular y todos los playoffs. En ese mismo partido, su compañero en el backcourt Austin Reaves sufrió una lesión oblicua que lo marginó durante semanas. Esas lesiones gemelas descarrilaron una temporada prometedora para L.A., pero el cierre de campaña mostró el potencial de este roster.
Ahora Doncic debe centrar su atención en lo que podría ser el offseason más importante de su carrera. Necesita ponerse en forma, ayudar al gerente general Rob Pelinka a construir un roster a su alrededor y más.
Lo que sigue es una lista de tareas para Doncic este verano mientras los Lakers intentan reconstruirse para convertir al equipo en suyo. Estas son las cosas que necesita hacer para transformar a esta franquicia en una capaz de volver a competir por títulos de la NBA.
Sanar la lesión en el tendón de la corva
Lo primero que Doncic tiene que hacer es recuperarse. El tirón en el tendón de la corva que sufrió el 2 de abril le costó los últimos cinco partidos de la temporada regular y toda la breve participación de los Lakers en los playoffs. Esa lesión hundió la temporada del equipo y necesita quedar completamente atrás para la estrella principal de L.A.
Después de la derrota de los Lakers ante el Thunder en el Juego 4 de las semifinales de la Conferencia Oeste, que puso fin a la temporada, Doncic admitió que no estaba cerca de recibir el alta para jugar. “Es muy frustrante. Sé que algunas personas querían que regresara, pero obviamente no estaba cerca de recibir autorización”, dijo. “Ha sido realmente duro”.
Fue una lesión seria que lo dejó fuera por más de un mes, y ni siquiera estaba cerca de volver. La prioridad número 1 del offseason es dejar eso completamente atrás para que pueda ponerse en forma para la próxima temporada y llegar al training camp listo para jugar.
Doncic ha revelado que no jugará con la selección nacional de Eslovenia este verano durante la clasificación para la Copa del Mundo FIBA para poder pasar la mayor cantidad de tiempo posible con sus hijas. Actualmente está tratando de obtener la custodia compartida. Ese descanso del juego probablemente le hará bien en múltiples aspectos.
Convencer a los Lakers de renovar a Austin Reaves
El compañero de Doncic en el backcourt, Austin Reaves, acaba de completar la mejor temporada de su carrera. El jugador de 27 años promedió las mejores cifras de su trayectoria en puntos (23.3) y rebotes (4.7) por partido, además de aportar 5.5 asistencias y encestar el 36.0% de sus tiros desde la línea de tres puntos. Reaves está listo para rechazar la opción de jugador que tiene para la próxima temporada y entrar a la agencia libre. Su base quiere que regrese.
Dan Woike, de The Athletic, reporta que Doncic ha dejado claro a los Lakers que quiere el regreso de Reaves. Ambos son amigos cercanos, y Doncic cree que Reaves puede ser su compañero de backcourt a largo plazo mientras los Lakers intentan construir un contendiente al campeonato. Traerlo de vuelta podría ser más complicado de lo que parece en la superficie.
Se proyecta ampliamente que Reaves exigirá al menos 40 millones de dólares por año en la agencia libre, y la falta de buenos guards disponibles este verano podría elevar todavía más su precio. L.A. podría necesitar ofrecerle el contrato máximo de cinco años y 241 millones de dólares para retenerlo. Hacer ese acuerdo dificultaría sumar otros jugadores para mejorar el roster.
La mayoría cree que los Lakers y Reaves eventualmente llegarán a un acuerdo, pero si Doncic realmente quiere que vuelva, necesitará presionar para lograrlo. L.A. está totalmente comprometido a construir alrededor de él, y necesita hacerse sentir cuando se trate de construir el roster. Si se siente más cómodo jugando junto a Reaves, es probable que la franquicia atienda esa petición.
Vale la pena señalar que las mejores versiones de los Mavericks durante la etapa de Doncic contaron con guards creadores de juego como Jalen Brunson y Kyrie Irving. Aunque Reaves no está a su nivel, encaja en un rol similar.
Empezar a reclutar
Doncic hizo un excelente trabajo el offseason pasado reclutando tanto a Marcus Smart como a Deandre Ayton para los Lakers. Aunque ambos podrían rechazar sus contratos y marcharse este verano, fue una muestra de que la pieza central de L.A. puede atraer jugadores de calidad cuando lo necesita. Tendrá que sacar nuevamente su lado de Lane Kiffin este verano.
Las necesidades de los Lakers este offseason son un centro que pueda tanto proteger el aro como ser una amenaza de alley-oop en situaciones de pick-and-roll, además de wings “three-and-D” con longitud y atletismo. Ambos perfiles son altamente valorados en el resto de la NBA, lo que significa que la capacidad de Doncic para atraer jugadores podría ser un factor importante para conseguirlos.
Durante su conferencia de prensa posterior al Juego 4, Doncic también mencionó cuánto disfrutó jugar junto a LeBron James. Quizá también tenga que hacer algo de trabajo de reclutamiento en ese aspecto. Después de que JJ Redick y los Lakers convencieran a LeBron de asumir un rol complementario junto a Doncic y Reaves, el equipo prosperó. Fue entonces cuando tuvieron esa impresionante racha en marzo que impulsó a Doncic a la conversación por el MVP. Tomó un tiempo de ajuste, pero James jugó muy bien en ese papel, y probablemente será uno que tendrá que asumir sin importar dónde decida jugar la próxima temporada, si es que no se retira.
Los Lakers han expresado públicamente su deseo de que James termine su carrera con la franquicia, y si continúa jugando, regresar a L.A. es lo que más sentido tiene. Si Doncic puede convencerlo de hacerlo con un descuento salarial, completar el resto del roster sería mucho más sencillo. Podrían agregar un centro y algunos wings con el ahorro generado por un contrato más barato para James.
Este offseason es la oportunidad de Luka Doncic para ayudar a construir a los Lakers en un equipo capaz de competir, no solo ahora, sino también en el futuro. Nunca tendrá más poder para imponer su voluntad sobre la oficina principal del equipo. Necesita aprovecharlo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/05/2026, traducido al español para SI México.