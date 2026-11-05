Luka Doncic quiere ganar el MVP y para conseguirlo, desbloqueó otra faceta de su juego

LOS ÁNGELES — En privado, Luka Doncic creía que había hecho lo suficiente. Era finales de marzo y Doncic atravesaba el cierre de una racha anotadora histórica, con un promedio de 37.5 puntos durante 16 partidos. También sumó ocho rebotes y 7.4 asistencias. Acertó casi el 50% de sus tiros de campo y cerca del 40% de sus triples. Lakers terminaron el mes con marca de 15-2 y escalaron hasta uno de los cuatro primeros puestos de la clasificación. Cuando le preguntaron por su lugar en la carrera por el MVP, Doncic se encogió de hombros. "Yo no soy quien vota", respondió. En el fondo, quienes lo rodean aseguran que quería el premio y que creía merecerlo.

Una lesión en el tendón de la corva a principios de abril puso fin, en la práctica, a la campaña de Doncic. Esta temporada ha regresado con fuerza. Sus números son impresionantes: 38.3 puntos, ocho rebotes y 8.1 asistencias. Ha anotado al menos 40 puntos en cuatro de sus siete partidos de esta temporada y ha sumado 37 o más en cinco. El lunes, después de que Doncic anotara 42 puntos en la victoria ante Miami, Giannis Antetokounmpo lo calificó como uno de los mejores anotadores del basquetbol. No sólo de esta temporada, aclaró Antetokounmpo: "De todos los tiempos".

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Por supuesto, las habilidades de Doncic como anotador no son ninguna novedad. Ha promediado al menos 27 puntos por partido desde su segunda temporada, destrozando defensas durante seis temporadas y media en Dallas y los periodos de tres campañas que ha disputado con Lakers. Ha conseguido selecciones al primer equipo All-NBA (seis), convocatorias al All-Star (también seis) y ha liderado la liga en puntos, en dos ocasiones. Antes del partido del lunes, le preguntaron al coach de Heat, Erik Spoelstra, qué estrategia utilizaría para frenar a Doncic. "No vas a poner a dos defensores sobre él, ni siquiera a tres", respondió Spoelstra. "Prácticamente vas a tener que recurrir a todo tu roster y probar diferentes planteamientos".

Lo que sí es nuevo, al menos por ahora, es la defensa de Doncic, o cuando menos su compromiso con ella. El domingo, Doncic anotó 45 puntos ante Toronto. Pero aún más impresionante fue que consiguió 15 rebotes defensivos, cinco robos, provocó tres faltas ofensivas y bloqueó un tiro. Lakers tuvieron un diferencial de +27 con Doncic en la duela. Ningún otro jugador superó el +14.

"Creo que muchas veces uno simplemente se queda boquiabierto ante su capacidad ofensiva", dijo J.J. Redick. "Y al ver algunos de los videos [del domingo], e incluso durante el partido, creo que nuestros jugadores se quedaron boquiabiertos con su defensa. Fue increíble. Fue inspirador. Lo digo en serio".

Doncic agregó: "Obviamente, no soy el mejor defensor de la NBA, pero creo que este año realmente di un paso adelante. Obviamente, la gente va a decir lo que quiera de mí. Pero yo lo sé, y mi equipo también sabe, que soy mejor este año".

Igualmente importante para la candidatura de Doncic al MVP es que Lakers están ganando. Los Angeles tiene marca de 6-2 en el arranque de la temporada. Es segundo en la NBA en puntos por partido y rating ofensivo, además de ubicarse dentro del Top 10 en rating neto. El quinteto titular tiene un rating ofensivo de 135.5, el mejor de la liga entre las alineaciones de cinco jugadores que han disputado al menos 40 minutos juntos. Cuando Doncic está en la duela, Lakers superan a sus rivales por 113 puntos.

En cuanto a ese quinteto, Austin Reaves está brillando como compañero de fórmula de Doncic. Walker Kessler, la principal incorporación de Lakers durante la offseason, promedia un doble-doble y acierta el 71.4% de sus tiros de campo. Matisse Thybulle y Ziaire Williams han contribuido en ambos costados de la cancha desde las posiciones de alero.

"No hay egos", dijo Williams.

"Este equipo puede convertirse en un gran equipo", afirmó Redick.

Eso es lo que Doncic creía desde agosto pasado, cuando tomó un macchiato en un bar en una terraza de Liubliana y habló con confianza sobre las posibilidades de Lakers. Doncic no toma notas sobre los jugadores rivales, pero sí se fija en aquellos con los que le gustaría jugar. Kessler, el centro de 2.13 metros de gran complexión, era uno de ellos. "Es muy alto, pero también es muy rápido para ser un jugador de su estatura y sabe muy bien cómo hacer el roll. Simplemente puedes lanzarle el balón, puede hacer una clavada. Y es muy activo", dijo Doncic. Los aleros con capacidad para defender y tirar de tres, como Thybulle y Williams, también estaban entre sus preferencias.

Desde luego, hay aspectos que deben mejorar. La producción de la banca ha sido muy pobre, ocupa los últimos puestos de la liga y recibe más de 12 puntos por partido que los que anota. El rebote es un desastre. La semana pasada dejaron escapar una ventaja de 25 puntos y perdieron ante Warriors. El domingo, Redick tuvo que enviar de regreso a los titulares en los minutos finales después de que la segunda unidad estuviera a punto de desperdiciar una ventaja de dos dígitos en los últimos minutos. En defensa, Lakers se ubican en la mitad inferior de la liga tanto en rating defensivo como en puntos permitidos. Mientras tanto, Doncic y Reaves promedian casi 10 pérdidas de balón por partido.

"Vamos a tener paciencia", dijo Redick. "Pero, además de paciencia, también hay que hacer lo que se supone que debemos hacer. Creo que, conforme juguemos más partidos juntos, hagamos más recorridos tácticos juntos, veamos más videos juntos y tengamos más entrenamientos juntos, todo eso mejorará".

Por ahora, Lakers seguirán apoyándose en Doncic y en su capacidad para "deformar la defensa", como dijo Redick. El MVP no se decide durante el primer mes y Doncic no puede ganar como un jugador unidimensional, no con Victor Wembanyama al acecho y el dos veces MVP Shai Gilgeous-Alexander manteniendo su producción. Tendrá que mantener su esfuerzo defensivo. Deberá dejar de discutir con los árbitros. Y tendrá que mantener a Lakers entre los mejores equipos de una Conferencia Oeste cuya clasificación puede cambiar semana tras semana.

Lakers necesitan una versión de Doncic digna del MVP para tener éxito.

Y que no quede ninguna duda: Doncic quiere ser el MVP.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/11/2026, traducido al español para SI México.