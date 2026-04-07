Magic Johnson elogia la histórica jornada de la mexicana Gaby Jaquez con UCLA
Este domingo 5 de abril fue una fecha histórica para el deporte universitario y, especialmente, para el baloncesto mexicano. En el Mortgage Matchup Center de Phoenix, las Bruins de la Universidad de California, Los Ángeles, pusieron fin a una sequía de 48 años sin títulos nacionales al derrotar a las Gamecocks de South Carolina con un inapelable 79-51.
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En el centro de esta hazaña estuvo la mexicana Gaby Jaquez, quien firmó una hoja de servicios para la historia, con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, cometiendo una sola pérdida de balón en todo el encuentro.
Con estos números, se convirtió en apenas la quinta jugadora en la historia de la NCAA en registrar una línea de 20/10/5 en un partido por el título y se unió a leyendas como Chamique Holdsclaw, Breanna Stewart, Sarah Strong y la propia entrenadora de sus rivales ese día, Dawn Staley.
El impacto de su victoria y su liderazgo ha generado una cascada de reacciones entre las figuras más influyentes del baloncesto mundial y líderes internacionales.
Como ícono absoluto de la ciudad de Los Ángeles y de los Lakers, Earvin "Magic" Johnson fue uno de los primeros en analizar la victoria de las Bruins. Más allá de la felicitación protocolaria, la leyenda de la NBA destacó la ejecución táctica y el esfuerzo colectivo que permitió a UCLA dominar de principio a fin, otorgando un crédito especial al plan defensivo.
“¡Quiero felicitar a las nuevas campeonas del Torneo de Baloncesto Femenino de la NCAA 2026: las UCLA Bruins! ¡Arrasaron a South Carolina 79-51 y dominaron de principio a fin! Las Bruins tuvieron a cinco jugadoras en cifras de doble dígito: ¡Lauren Betts tuvo 14 puntos, Gianna Kneepkens 15 puntos, Gabriela Jacquez 21 puntos, Kiki Rice 10 puntos y Charlisse Leger-Walker terminó con 10 puntos!- Magic Johnson
"La verdadera clave de la victoria fue la defensa sofocante de UCLA, la cual anuló a South Carolina en todo aspecto ofensivo. ¡Hay que darle crédito a la entrenadora Cori Close y a su cuerpo técnico por un gran plan de juego, y una felicitación al equipo por ejecutar ese plan a la perfección!”, escribió el legendario base en sus redes sociales.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue, por supuesto, la presencia de Jaime Jaquez Jr, hermano de Gaby y estrella del Miami Heat.
Jaime, quien también dejó una huella profunda en UCLA durante su etapa universitaria, viajó miles de kilómetros desde Miami —tras anotar 32 puntos el día anterior en la NBA— para ser testigo de la gloria de su hermana.
“Las palabras no pueden describirlo. Es un sentimiento increíble; me siento en la cima del mundo ahora mismo solo viendo ese partido. Obviamente, estoy muy orgulloso de ella y de su equipo. "Es increíble, es una oportunidad única en la vida. No todos los días tu hermana juega en el campeonato nacional, y mucho menos para tu alma mater. Estoy muy feliz de que ella haya podido llevar el legado y seguir creciendo”- Jaime Jaquez Jr
“Viste cómo se quedaron cortas el año pasado en el Final Four. Estoy seguro de que tomaron eso y lo usaron como combustible para este año, y terminaron en la cima”, recordó.
El respeto de sus pares en la élite del baloncesto subraya la magnitud de lo logrado por Jaquez. Caitlin Clark, la superestrella de la WNBA que ha revolucionado la atención mediática sobre el deporte, no tardó en reaccionar ante la explosión de juego de la mexicana.
"Jaquez se ha vuelto loca", escribió en X. Adicionalmente, felicitó al programa: "¡No hay mucha gente que se preocupe tanto por el juego como la entrenadora Close, no podría estar más feliz por ella! Felicidades a UCLA”, dijo.
La relevancia del título trascendió hasta llegar a figuras del calado del expresidente Barack Obama, conocido aficionado al baloncesto.
"¡Felicitaciones a Lauren Betts y a las sensacionales jugadoras de último año de UCLA por ganar su primer campeonato de la NCAA!", escribió.
Lauren Betts, compañera de Gaby y elegida Jugadora Más Destacada (MOP) del torneo, se deshizo en elogios hacia su capitana moral.
"Nunca he conocido a nadie que represente a UCLA de una forma tan increíble como lo hace Gabs. Ella sangra azul. Siempre decimos que es una verdadera Bruin. Ama a este equipo y a este programa, y hará cualquier cosa para llevarnos a donde queremos estar. No me sorprende que hoy estuviera en todas partes porque esto significa mucho para ella", dijo Betts.
Finalmente, la propia Gabriela Jaquez, entre lágrimas de alegría, cerró su periplo universitario como campeona absoluta. "Me imaginé este momento muchas veces y estoy muy orgullosa... Sabía que era mi último momento y di mi mejor juego. Decidimos ser campeonas nacionales", dijo.
Este triunfo aseguró el trofeo número 126 para las vitrinas de UCLA y la actuación de Gabriela Jaquez la proyecta hacia el Draft de la WNBA como una de las figuras más sólidas y respetadas de su generación.