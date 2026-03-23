March Madness: Cómo Dylan Darling entregó un milagro para St. John’s
El primero de los cuatro dribles de Dylan Darling rumbo a un sueño llegó exactamente a media duela, justo sobre el logo de March Madness, presagiando el pequeño espacio en la historia del torneo masculino de la NCAA que estaba a punto de crearse. Quedaban 3.2 segundos en el reloj.
El juego de segunda ronda en el Viejas Arena entre el sembrado No. 5 St. John’s y el No. 4 Kansas estaba empatado 65–65. Los Red Storm habían dilapidado una ventaja de 14 puntos en los últimos nueve minutos, perdiendo el control de un partido que tenían firmemente en sus manos. Los Jayhawks habían empatado con 13.1 segundos restantes y luego fueron reduciendo el tiempo que St. John’s tendría para buscar la victoria con una sucesión de cuatro faltas consecutivas.
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Para cuando Kansas se quedó sin faltas para dar, los Red Storm casi se habían quedado sin formas de ganar. Una jugada compleja estaba fuera de cuestión. Darling le hizo una sugerencia al coach Rick Pitino: “Corramos ‘Power’”.
“Power” es un bloqueo alto con balón del estelar hombre grande Zuby Ejiofor para el base, que resulta ser Darling. Y Darling daba la casualidad de que no tenía puntos en el partido, fallando sus cuatro tiros, todos de tres puntos—y fallándolos mal. “Fui basura esta noche”, dice Darling.
En teoría, este es el último jugador al que querrías tomando el tiro con la temporada en juego. Pero Pitino llama a Darling “Bells” por una razón, que explicó después de una victoria sobre Xavier en enero: “Tiene huevos tan grandes como campanas de iglesia”.
Ejem. “Bells” entonces. Y se necesitaba un par de campanas de iglesia—algo de audacia de Darling—para pedir una jugada para sí mismo en ese momento.
Pitino, sobre la petición de su base de llamar una jugada para sí mismo cuando su número había sido cero durante todo el partido: “Me alejé y dije: ‘Espera un segundo. No ha anotado ni una canasta y quiere correr una jugada para sí mismo’. Pero es Bells”.
El segundo de los cuatro dribles de Darling rumbo a un sueño llegó en el borde del círculo “NCAA” en el perímetro del logo de March Madness. Quedaban 2.3 segundos.
Los cambios en las reglas de la NCAA hace algunos años abrieron el camino para que los jugadores pudieran transferirse múltiples veces sin tener que perder una temporada, y Darling fue uno de miles que aprovecharon eso. Después de dos años en Washington State, el producto de Spokane pasó un año en Idaho State y se destacó, promediando 19.6 puntos y 5.7 asistencias por partido. La primavera pasada, el asistente de St. John’s Taliek Brown hizo la primera llamada a Darling, preguntándole si le interesaría cruzar el país para jugar con los Red Storm.
“Me sentí un poco deslumbrado”, dice. Pero Darling era el típico chico que faltaba a la escuela los dos primeros días del torneo de la NCAA para ver partidos todo el día. Quería desesperadamente participar en el Big Dance, y St. John’s era un camino directo para lograrlo. “Solo quería poder jugar en partidos como este”.
A Darling le gustó el rol que Pitino le describió, en gran parte como facilitador de un quinteto de alto valor NIL liderado por Ejiofor y otros tres transferidos de mayor perfil: Bryce Hopkins, Dillon Mitchell e Ian Jackson. Así fue como terminó en Jamaica, Nueva York, comenzando la temporada como titular y volviendo a hacerlo al final, mientras St. John’s avanzaba hacia los campeonatos de temporada regular y del torneo de la Big East.
“Todo el mundo decía las cosas más elogiosas sobre él, que no tiene miedo en absoluto”, dijo Pitino. “Obviamente promedia, ¿qué?, 18, 19 por partido, lidera en asistencias. A veces los jugadores así, que siempre están tratando de demostrarse a sí mismos, realmente se esfuerzan y trabajan”.
Y eso fue lo que hizo Darling, ganándose la confianza de Pitino incluso mientras algunos aficionados de St. John’s pensaban que jugaba demasiado—y se estremecían cada vez que armaba un tiro en suspensión desde larga distancia.
El tercero de los cuatro dribles de Darling rumbo a un sueño llegó con 1.9 segundos restantes, justo fuera de la línea de tres puntos que parecía burlarse de él—estaba 0 de 16 desde larga distancia en los últimos tres partidos. Claramente, no iba a levantarse para tirar ahí. Siguió atacando hacia el aro, mientras nada de “Power” se desarrollaba como está dibujado.
Ejiofor no puso la pantalla, deslizándose hacia afuera y hacia la izquierda. Eso prácticamente lo sacó de la jugada, pero también atrajo al protector del aro de Kansas, Flory Bidunga, lejos de la pintura. Y Darling no fue hacia su izquierda, a pesar de que es zurdo. Mientras tanto, los guards de los Jayhawks Darryn Peterson y Melvin Council Jr. intentaron cubrir al guard de St. John’s Oziyah Sellers mientras corría de izquierda a derecha hacia el ala. Eso dejó completamente solo en la esquina a Joson Sanon, que es una de las opciones de pase en “Power”—pero Darling siguió avanzando contra Elmarko Jackson de Kansas, atacando hacia la canasta y acelerando.
“Es extremadamente rápido”, dijo Pitino.
El cuarto y último drible de Darling rumbo a un sueño llegó en el borde de la pintura, a unos 10 o 12 pies de la canasta. Quedaban 1.2 segundos. Para entonces ya había pasado con los hombros a Jackson, y era momento de despegar. Pero Darling saltó con el pie equivocado para una bandeja con la mano derecha, impulsándose con la pierna derecha. Eso podría deberse a que naturalmente es zurdo, pero resultó en una recogida y un despegue algo incómodos—la pierna derecha se abrió hacia un lado, el brazo derecho extendido. No fue la bandeja más estética.
El balón besó el tablero con 0.3 segundos restantes. Para cuando cayó a través de la red, el reloj ya se había agotado y el tablero estaba iluminado en naranja. En realidad tomó un poco más de 40 minutos completos para que Dylan Darling anotara contra Kansas y dejara el marcador final 67–65.
“Vaya manera de conseguir tu primera canasta, hermano”, dice Ejiofor.
Las “campanas” sonaron para Kansas, pero el impulso de Darling lo llevó por debajo de la canasta, hacia la línea de fondo. Le tomó un momento darse cuenta de que de repente había alcanzado estatus de leyenda en St. John’s.
“Ni siquiera vi entrar el balón”, dice. “Solo escuché a todos volverse locos”.
Darling miró hacia la ruidosa sección de aficionados de St. John’s, levantó los brazos y los llamó con los dedos para que siguieran animando. Luego llegaron sus compañeros, lo derribaron al suelo y lo enterraron en una alegre montaña humana.
“Perdí un zapato”, dice Darling. “Ni siquiera sabía dónde estaba. Sentí como si mil libras estuvieran encima de mí. Me estaban aplastando, pero fue un momento increíble”.
Sueño cumplido. Estatus de héroe de marzo asegurado en un instante. Pero el sueño continúa, ya que los Red Storm avanzan para enfrentar al sembrado No. 1 del torneo, Duke, en Washington, D.C.
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En el vestidor de St. John’s, el mega benefactor y exalumno Mike Repole—quien aporta gran parte del impulso al considerable fondo NIL de los Red Storm—agarró a Darling y lo abrazó. Lo abrazó de nuevo. Y le plantó un beso en la mejilla.
“Yo era estudiante de primer año en St. John’s en 1986”, dice Repole. “Fui allí por Chris Mullin, Walter Berry y Bill Wennington [del equipo del Final Four de 1985]. Ahora han sido unos 25 años difíciles [en realidad 27 desde el último Sweet 16 de los Red Storm, en 1999]. Pero ¿sabes qué? Los últimos dos años han sido increíbles con el Coach Pitino, y esta es la victoria de las victorias”.
En la banda después del tiro de Darling, Pitino se llevó brevemente las manos a la cara, pero por lo demás no celebró. Se movió rápidamente para estrechar las manos de los Jayhawks, dejando que sus jugadores celebraran en la cancha. Bill Self, quien estuvo en el lado ganador de un famoso tiro sobre la bocina que llevó el juego por el campeonato nacional de 2008 al tiempo extra, recibió el golpe al estómago esta vez.
Pitino tiene 73 años y ha visto muchas cosas en su vida dentro del baloncesto. Ha sentido cómo el karma de marzo lo golpea, viendo una temporada sorprendente con Kentucky terminar con un tiro en suspensión del estelar de Duke Christian Laettner en 1992—una jugada que podría ser la más memorable en la historia de March Madness.
“He estado del lado ganador en tiros sobre la bocina y del lado perdedor en tiros sobre la bocina”, dijo Pitino, aunque nunca del lado ganador en el Big Dance. “Y esta noche, un jugador—no puedo imaginar a un jugador hoy en día, con todo el escrutinio, queriendo el balón cuando está tirando terrible.
“Así que a veces ganas, a veces pierdes. Y espero que podamos vencer a Duke sobre la bocina la próxima vez para compensar aquel tiro de Christian Laettner”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/03/2026, traducido al español para SI México.