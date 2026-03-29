March Madness: Cuatro predicciones para los ocho mejores equipos
El Elite Eight del torneo masculino de la NCAA comienza el sábado. Para el final del fin de semana, tendremos definido el Final Four rumbo al último fin de semana del baloncesto universitario de la temporada.
Aquí hay cuatro predicciones audaces sobre lo que debería ser un ruidoso Elite Eight.
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Arizona ganará la batalla del ritmo y se escapará de Purdue
Hay pocos equipos que quedan en el torneo de la NCAA construidos para correr con el ataque ofensivo de ritmo rápido de Arizona. Purdue, a pesar de su sobresaliente eficiencia ofensiva, preferiría operar desde el medio campo.
Toda la historia de este juego estará dictada por quién gane la batalla del ritmo. Si Purdue logra bajar la velocidad y convertir esto en un juego de media cancha, los Boilermakers están estructurados con su tiro de tres puntos y su tamaño en la pintura para ganar el partido. Oscar Cluff y Trey Kaufman-Renn de Purdue pueden competir en los rebotes con Motiejus Krivas y Koa Peat de Arizona, y los Boilers pueden calentarse desde la línea de tres con Fletcher Loyer, C.J. Cox y Braden Smith, todos capaces de encestar múltiples tiros exteriores por partido. Arizona ocupa el puesto 360 del país en intentos de tres puntos por juego, y preferiría no entrar en un concurso de tiros en suspensión con un equipo de los Boilers que está construido para ello.
Voy a apostar por que los Wildcats ganen la batalla del ritmo. La defensa de Arizona simplemente sabe jugar, y creo que la defensa sobre el balón en el perímetro hará que sea otra noche difícil de tiro para Purdue, que apenas superó a Texas a pesar de no lanzar bien desde la línea de tres. Los guardias de Arizona, liderados por Brayden Burries y Jaden Bradley, serán demasiado atléticos para que el backcourt de Purdue pueda manejarlos. Los Boilermakers han tenido problemas toda la temporada para mantenerse frente a guardias atléticos que atacan cuesta abajo, y Arizona tiene eso en abundancia ofensivamente.
Este duelo será competitivo, pero el atletismo de los Wildcats ayudará al programa a despegarse al final y alcanzar su primer Final Four desde 2001.
La racha mágica de Iowa continuará, ya que los Hawkeyes se convertirán en la Cinderella del torneo de 2026 con una sorpresa sobre Illinois
Con el atletismo universitario ahora completamente en la era del NIL y el reparto de ingresos, se está volviendo cada vez más difícil para los programas mid-major hacer recorridos profundos en el torneo de la NCAA.
¿Por qué? Porque los mejores jugadores de mid-major están siendo reclutados del transfer portal cada receso de temporada y convirtiéndose en miembros clave de plantillas de programas de alto nivel.
Cinderella está muerta—al menos eso parece—en términos de recorridos profundos en el torneo para los mid-majors. Es bastante sorprendente pensarlo, especialmente cuando apenas han pasado tres temporadas desde un juego del Final Four que contó con San Diego State y Florida Atlantic.
Pero si alguna vez hubiera una Cinderella en el torneo de este año, quizás sea el No. 9 Iowa, que enfrenta a un rival del Big Ten en el No. 3 Illinois en el Elite Eight del sábado. Los Hawkeyes, bajo el mando del entrenador de primer año Ben McCollum, han sido una de las mejores historias del torneo. McCollum tomó el puesto en Iowa después de llevar a Drake al torneo de la NCAA hace un año, y se llevó consigo a seis jugadores del roster de los Bulldogs, liderados por el base estrella Bennett Stirtz.
Para todos los efectos, esto es Drake vestido de negro y dorado, y el programa continúa avanzando en el torneo. Me gusta Iowa para vengar su derrota por seis puntos ante los Illini en enero y lograr la sorpresa el sábado para continuar una muy improbable carrera hacia el Final Four por primera vez desde 1980. En un año en el que se pensaba que los bluebloods seguirían dominando profundamente en el torneo, los Hawkeyes avanzarán y echarán por tierra esa línea de pensamiento.
Duke ganará la batalla de los backcourts para escapar por poco de su duelo con UConn y sellar su boleto al segundo Final Four consecutivo
Duke y UConn ganaron por la mínima en los partidos semifinales del East Regional la noche del viernes contra St. John’s y Michigan State, respectivamente. Las victorias de los Blue Devils y los Huskies prepararon un duelo imperdible de Elite Eight el domingo entre dos de los programas más históricos en la historia del baloncesto universitario.
Aunque la batalla en la pintura entre Cameron Boozer de Duke y Tarris Reed Jr. de UConn seguramente acaparará muchos titulares rumbo al enfrentamiento, serán los backcourts los que decidan el partido. Con Caleb Foster regresando de manera enfática en el Sweet 16 con 11 puntos cruciales en la segunda mitad para los Blue Devils contra los Red Storm, le doy la ventaja al backcourt de Duke en el duelo con los Huskies. Puede que Foster no esté completamente sano, pero parece lo suficientemente recuperado de su pie fracturado parcialmente curado para unirse a Cayden Boozer y darle a los Blue Devils la ventaja en un enfrentamiento contra los guardias de los Huskies Solo Ball y Silas Demary Jr.
Creo que la reaparición de Foster se convertirá en la historia del segundo fin de semana, ya que volverá a contribuir de manera significativa para ayudar a Duke a avanzar a su segundo Final Four consecutivo bajo Jon Scheyer.
Michigan pasará por encima de Tennessee para avanzar al Final Four
El No. 6 Tennessee armó una actuación muy impresionante en el Sweet 16 sobre el No. 2 Iowa State, dominando los rebotes para avanzar al Elite Eight.
Aunque los Volunteers parecieron el tipo de equipo capaz de arruinar el torneo al derrotar a uno de los favoritos de la región Midwest, su recorrido terminará contra el No. 1 Michigan el domingo. Los Wolverines son demasiado fuertes en la pintura con Yaxel Lendeborg, Morez Johnson Jr. y Aday Mara y deberían imponerse en los rebotes. Tennessee tiene al mejor jugador en cualquiera de los dos backcourts con Ja’Kobi Gillespie, pero Elliot Cadeau de Michigan hará suficientes jugadas propias para neutralizar el daño.
Al final, los Wolverines son demasiado fuertes en la pintura y demasiado profundos cuando recurren a su banca con Trey McKenney y Roddy Gayle Jr. Me gustan los Wolverines para dominar en el Elite Eight y negar a Rick Barnes de Tennessee un segundo viaje al Final Four en su carrera.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/03/2026, traducido al español para SI México.