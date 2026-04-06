March Madness: Las predicciones de los expertos para el campeonato nacional masculino de 2026
Los analistas de Sports Illustrated, Pat Forde, Kevin Sweeney y Bryan Fischer, presentan sus selecciones para el partido por el campeonato nacional del torneo de baloncesto masculino de la NCAA de este lunes en Indianápolis.
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Pat Forde
Michigan 77, UConn 71
La racha de victorias cómodas de los Wolverines llegará a su fin, al igual que su récord en el torneo de anotar al menos 90 puntos, pero no van a perder. Los Huskies no se lo pondrán fácil, moviendo el balón a un ritmo que pondrá a prueba la defensa de los hombres altos de Michigan.
Al final, prevalecerá el mejor equipo. El conjunto de Dusty May es demasiado largo, fuerte y está demasiado concentrado como para ser detenido. La sequía de títulos nacionales del Big Ten termina en territorio del Big Ten, en el mismo estadio donde la conferencia disputa su partido de campeonato de futbol americano.
UConn es un rival muy difícil de preparar en este torneo debido a su estilo ofensivo y lo complicado que resulta descifrarlo en un margen de tiempo tan corto. Pero incluso con una posible ventaja táctica, este partido parece más una cuestión de talento que de estrategia.
Es difícil no apostar por la plantilla de Michigan. Los Wolverines tienen jugadores de nivel NBA en toda la alineación, incluyendo tres internos con potencial de primera ronda. Además, su juego perimetral ha sido de élite: Elliot Cadeau ha estado excelente en la base, y Roddy Gayle Jr. y Trey McKenney han aportado una enorme capacidad anotadora desde el banquillo.
Michigan ha encestado más del 40% de sus tiros de tres en cinco partidos del torneo. Si repiten eso el lunes, es difícil imaginar a UConn ganando.
Al final, el baloncesto es sencillo: si dominas la pintura, normalmente ganas. Nadie lo hace mejor que Michigan gracias al impacto de Aday Mara en ambos lados de la cancha. Apostar por UConn requiere asumir que Michigan fallará más tiros de lo habitual, lo cual es una propuesta arriesgada.
Kevin Sweeney
Michigan 73, UConn 63
UConn es un rival muy difícil de preparar en este torneo debido a su estilo ofensivo y lo complicado que resulta descifrarlo en un margen de tiempo tan corto. Pero incluso con una posible ventaja táctica, este partido parece más una cuestión de talento que de estrategia.
Es difícil no apostar por la plantilla de Michigan. Los Wolverines tienen jugadores de nivel NBA en toda la alineación, incluyendo tres internos con potencial de primera ronda. Además, su juego perimetral ha sido de élite: Elliot Cadeau ha estado excelente en la base, y Roddy Gayle Jr. y Trey McKenney han aportado una enorme capacidad anotadora desde el banquillo.
Michigan ha encestado más del 40% de sus tiros de tres en cinco partidos del torneo. Si repiten eso el lunes, es difícil imaginar a UConn ganando.
Al final, el baloncesto es sencillo: si dominas la pintura, normalmente ganas. Nadie lo hace mejor que Michigan gracias al impacto de Aday Mara en ambos lados de la cancha. Apostar por UConn requiere asumir que Michigan fallará más tiros de lo habitual, lo cual es una propuesta arriesgada.
Bryan Fischer
UConn 71, Michigan 69
A pesar de que en febrero pensaba que Michigan ganaría el título, he apostado consistentemente en contra de los Wolverines durante una de las trayectorias más dominantes en la historia del torneo. ¿Por qué detenerme ahora?
Tal vez sea el "vudú" de Dan Hurley o el hecho de que Yaxel Lendeborg no esté al 100%, pero creo que UConn convertirá esto en un asunto trabado y de mucho desgaste. No me sorprendería una victoria contundente de Michigan, pero en un final apretado, UConn siempre encuentra el camino.
Este no es el equipo arrollador de 2023 o 2024, pero maximizan su talento, compiten y no se derrotan a sí mismos. Además, tras un Final Four carente de partidos memorables, nos toca presenciar un clásico decidido en los últimos segundos.
Análisis del enfrentamiento: Michigan vs. UConn
El duelo por el campeonato nacional masculino está definido. Enfrenta a Michigan, el equipo más dominante de la temporada, contra UConn, uno de los programas más dominantes en la historia reciente del torneo, que ha ganado 19 partidos consecutivos en el torneo por doble dígito y nunca ha perdido una final nacional.
Claves del partido
- ¿Cómo defenderá Michigan a UConn? La ofensiva de UConn es compleja, con un movimiento constante sin balón y bloqueos que son una pesadilla para analizar con solo un día de descanso. Dado que Michigan protege tan bien el aro con Aday Mara, es probable que UConn dependa mucho de su tiro exterior.
- ¿Podrá UConn manejar el tamaño de Michigan? Aunque UConn tiene envergadura, Michigan posee una ventaja física clara en la zona pintada. Este podría ser el factor decisivo, especialmente si Tarris Reed Jr. se mete en problemas de faltas.
- ¿Podrá Michigan imponer el ritmo? Michigan es letal en transición, mientras que UConn prefiere un juego de media cancha más pausado y deliberado. El "choque de estilos" determinará quién corta las redes.
Impacto de las lesiones
- Michigan espera que Yaxel Lendeborg juegue a pesar de una molestia persistente en la rodilla.
- UConn sigue preocupado por Solo Ball, quien lidia con una lesión en el pie.
Duelo clave: Tarris Reed Jr. vs. Aday Mara
La batalla de los pívots podría decidir el encuentro. Mara es un borrador defensivo, pero Reed ha sido el motor de UConn durante toda esta trayectoria.