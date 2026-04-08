Mariana Valenzuela y Gaby Jaquez, las mexicanas que podrían ser seleccionadas en el Draft de la WNBA
El próximo 13 de abril la WNBA celebrará su Draft anual, un evento que este año destaca por la posibilidad real de que dos jugadoras mexicanas sean seleccionadas por franquicias de la élite profesional.
Gabriela Jaquez y Mariana Valenzuela llegan a este proceso tras haber consolidado las temporadas más exitosas de sus respectivas carreras universitarias.
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Este ciclo del Draft ocurre además en un contexto de transformación para la liga, que se expande a 15 franquicias con la incorporación del Toronto Tempo y Portland Fire.
Bajo un nuevo convenio colectivo que ha elevado el tope salarial por equipo a 7 millones de dólares y ha incrementado los salarios mínimos a 270,000 dólares, la demanda de talento versátil e internacional nunca ha sido tan alta.
La temporada 2025-26 de la NCAA culminó con una imagen que quedará grabada en la historia del deporte mexicano, la de Gabriela Jaquez levantando el trofeo de campeona nacional.
La alera de UCLA lideró a las Bruins a su primer título histórico tras derrotar a la potencia defensiva de South Carolina con un marcador de 79-51. En el partido más importante de su vida, Jaquez firmó una actuación de 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias y concedió una sola pérdida de balón en 30 minutos de acción.
El valor de Jaquez para la WNBA reside en su versatilidad. Los analistas de medios como The Athletic y CBS Sports la proyectan como una selección de primera ronda, entre los puestos 6 y 12 del draft.
Su capacidad para defender múltiples posiciones y su disposición para realizar el “trabajo sucio” —rebotes ofensivos, desvíos y jugadas de esfuerzo— la convierten en lo que los entrenadores llaman una jugadora ready-made pro.
Su reputación además se ve respaldada por su herencia familiar; es hermana de Jaime Jaquez Jr, figura del Miami Heat en la NBA.
Por otro lado está Mariana Valenzuela.
Originaria de Mazatlán, Sinaloa, Valenzuela tuvo que superar una grave lesión de rodilla que la mantuvo fuera de las canchas durante toda la temporada 2023-24 mientras militaba en Florida State.
Su transferencia a Seton Hall para su último año de elegibilidad resultó ser al final la decisión definitiva para relanzar su carrera profesional.
En Seton Hall, bajo la tutela de Tony Bozzella, Valenzuela se consolidó como una de las mejores jugadoras interiores del Big East. Fue seleccionada de manera unánime para el Primer Equipo All-Big East por una campaña donde promedió 12.3 puntos y lideró a su equipo con 7.2 rebotes por partido.
Su capacidad para operar como una ala-pívot con tiro exterior la hace un perfil muy codiciado en la WNBA moderna. Durante la temporada, Valenzuela registró cinco dobles-dobles y alcanzó su máximo de carrera con 26 puntos frente a Marquette el 14 de enero de 2026.
Lo que distingue a Valenzuela es su mecánica de tiro.
Con 1.88 metros de estatura, su capacidad para encestar 1.8 triples por partido con un porcentaje de acierto del 37.7% obliga a las defensas rivales a salir de la pintura, creando espacios vitales para sus compañeras.
Los informes de scouting destacan que, aunque su movilidad lateral defensiva es un área a trabajar, su inteligencia táctica y su experiencia previa en la NBA Academy y con la Selección Mexicana le otorgan una madurez que compensa cualquier carencia física.
Su proyección actual la sitúa como una candidata sólida para la segunda o tercera ronda, especialmente para equipos que busquen profundidad en el tiro exterior.
La posible selección de ambas jugadoras se ve favorecida por la coyuntura de crecimiento que atraviesa la WNBA. Con la entrada de los equipos de expansión en Toronto y Portland, se han abierto 22 nuevos puestos de trabajo en la liga.