Los mayores ganadores y perdedores de la primera ronda del Draft de la NBA 2026
El muy esperado Draft de la NBA 2026 finalmente comenzó la noche del martes, y no decepcionó.
La parte alta de la clase de este año generaba tanta expectativa como cualquier otra en la memoria reciente, con tres prospectos de élite para elegir: AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Cam Boozer. El resto del grupo de prospectos era considerado bastante profundo, con mucho talento de alto nivel repartido a lo largo de la lotería y del resto de la primera ronda. Combinado con una noche movida en la que los equipos de la NBA realizaron frenéticamente movimientos de negocio, resultó en una primera ronda muy entretenida.
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La noche del lunes marcó el tan esperado final de la etapa de Giannis Antetokounmpo en Milwaukee, con el enorme acuerdo que envió al dos veces MVP al Heat. Los Bucks recibieron la selección de primera ronda de Miami, la número 13, en la operación, lo que permitió a la franquicia iniciar inmediatamente su reconstrucción con dos selecciones de lotería y una gran cantidad de jóvenes jugadores del Heat bajo contratos controlados. Toda la NBA esperaba que cayera la primera ficha de dominó con el movimiento de Giannis para poner en marcha la temporada baja y, presumiblemente, un activo mercado de cambios. Sin embargo, eso no ocurrió en la noche del draft, ya que el primer intercambio se produjo a mitad de la primera ronda y ningún jugador activo cambió de equipo; únicamente se movieron selecciones futuras de segunda ronda y efectivo para facilitar intercambios de posiciones.
Aunque fue una noche mayormente tranquila en el frente de los cambios y un inicio predecible del draft con Dybantsa rumbo a los Wizards, Peterson a los Jazz y Boozer a los Grizzlies, hubo claros ganadores y perdedores en la primera ronda una vez que se asentó el polvo. Veamos a los más destacados.
Ganador: Dusty May y los campeones nacionales de Michigan en 2026
Un día después de dejar Michigan para asumir como nuevo entrenador de los Mavericks, Dusty May se presentó en el Draft 2026 tanto para apoyar a los jugadores con los que ganó un campeonato nacional como para formar parte de los planes de selección de su nuevo equipo.
May seleccionó a uno de los suyos con la novena elección al elegir al versátil ala-pívot Morez Johnson Jr. Poco después, los Warriors tomaron a la estrella de los Wolverines, Yaxel Lendeborg, con la selección número 11, y el Thunder eligió al pívot Aday Mara con la número 12. No pasó mucho tiempo para que las figuras de la carrera hacia el título nacional de Michigan en 2026 fueran seleccionadas.
Después de registrar una marca de 37–3 y ganar un campeonato nacional en Michigan, May transformó ese éxito en un puesto como entrenador en la NBA y luego vio cómo tres de sus jugadores eran seleccionados dentro de las primeras 12 elecciones. Vaya año para ese equipo campeón nacional.
Perdedor: Michigan
Debió ser una noche difícil para los aficionados de Michigan. Sí, ganaron un campeonato nacional este año y nadie puede quitarles eso, pero debe sentirse como si el gigante que se estaba construyendo en Ann Arbor se hubiera desmoronado.
Un día después de que May partiera rumbo a Dallas, los aficionados de los Wolverines tuvieron que ver cómo los tres mejores jugadores del equipo daban el salto a la NBA, cada uno dejando un enorme vacío tras de sí. Mientras tanto, May estaba en la sala observando y celebrando con ellos. Eso tuvo que doler.
May es un entrenador fenomenal que dio el salto a un puesto más importante. Nadie debería molestarse porque haya dado el siguiente paso en su carrera. Aun así, es una lástima para los aficionados del basquetbol universitario y, en particular, para los seguidores de Michigan.
Ganador: Milwaukee Bucks
Una noche después de que los Bucks intercambiaran a la leyenda de la franquicia Giannis Antetokounmpo al Heat, Milwaukee manejó el draft a la perfección. Una gran cantidad de guardias fueron seleccionados después de las primeras cuatro elecciones, y los Bucks terminaron obteniendo a uno extremadamente talentoso en Brayden Burries, de Arizona, con la décima selección.
De inmediato se convierte en una pieza clave del perímetro junto a Kasparas Jakučionis, la selección de primera ronda de Miami el año pasado que fue adquirida en el intercambio por Giannis. Burries puede jugar con o sin el balón y es un anotador de alto nivel, lo que lo convierte en una excelente pieza para comenzar una reconstrucción.
Milwaukee obtuvo la selección de primera ronda del Heat en el acuerdo, la cual ocupaba el puesto número 13. Nate Ament, de Tennessee, generó algo de expectativa de último momento como una posible selección dentro del top 10 gracias a su enorme potencial como un alero de primer nivel. Los Bucks pudieron haberlo elegido con la décima selección, pero terminó cayendo directamente en las manos del gerente general Jon Horst tres posiciones después. Ament aún tiene mucho margen de crecimiento, algo que sin duda resulta atractivo en la nueva situación de los Bucks. Agregar a Burries y Ament al grupo de jugadores recibido del Heat representa un excelente comienzo. Además, los Bucks todavía cuentan con dos futuras selecciones de primera ronda antes de que el intercambio de Antetokounmpo quede completamente finalizado.
Perdedor: Los aficionados que esperaban cambios bomba
Quienes siguieron el draft con la esperanza de ver grandes intercambios tras el movimiento de Giannis todavía siguen esperando. El primer cambio de la noche no ocurrió hasta la selección número 16, cuando el Thunder avanzó una posición y envió a los Grizzlies dos selecciones de segunda ronda como compensación. Después, los Pistons subieron desde el puesto 21 al 17 y enviaron a Memphis otras tres selecciones de segunda ronda.
Los Lakers avanzaron una posición, del puesto 25 al 24, enviando dinero en efectivo a los Knicks. Más tarde, los Spurs regresaron a la primera ronda y subieron nueve lugares hasta la selección número 26 a cambio de dos futuras selecciones de segunda ronda que fueron a los Nuggets. Sacramento también logró subir al final de la primera ronda para seleccionar a Alex Karaban, de UConn.
Ninguno de esos movimientos involucró jugadores activos y ningún equipo pagó el precio necesario para entrar a la lotería. Los únicos fuegos artificiales en materia de intercambios ocurrieron 24 horas antes del draft, cuando los Bucks adquirieron una selección adicional de lotería en el enorme traspaso de Giannis. Existía la idea de que la ruptura entre Antetokounmpo y Milwaukee desencadenaría una ola de intercambios, ya que los equipos rivales esperaban que esa ficha de dominó cayera antes de realizar sus propios movimientos. Sin embargo, eso no sucedió, ya que los equipos intercambiaron selecciones por futuras rondas de segunda vuelta mientras todos los planteles permanecieron intactos en el día del draft.
Ganador: Memphis Grizzlies
Boozer parecía encajar perfectamente con los Grizzlies como una máquina analítica que probablemente era muy valorada por una oficina frontal orientada a las métricas avanzadas, además de representar una inyección muy necesaria de talento estelar para una línea frontal que acababa de perder a Jaren Jackson Jr. Todo apuntaba a que Boozer estaría disponible en la tercera selección, pero Memphis sin duda contenía la respiración considerando que el padre de Cam, Carlos, jugó y actualmente trabaja para el equipo que seleccionaba antes que ellos: los Jazz. Sin embargo, las cosas se desarrollaron como se esperaba; Utah eligió a Darryn Peterson y los Grizz consiguieron al jugador que buscaban.
Más adelante en la primera ronda, el gerente general Zach Kleiman mostró sus habilidades para negociar y redondeó una gran noche para su equipo. Memphis originalmente poseía la selección número 16, pero descendió una posición hasta la 17 a cambio de dos selecciones de segunda ronda procedentes del Thunder. Después, los Grizzlies volvieron a bajar, esta vez hasta el puesto 21, a cambio de tres selecciones de segunda ronda de los Pistons. Tras todos esos movimientos, Memphis terminó seleccionando a Karim López, una excelente apuesta por un prospecto de perímetro con enorme potencial mientras los Grizzlies buscan construir el nuevo núcleo de su franquicia. Incluso si no termina desarrollándose como esperan, bajar cinco posiciones a cambio de cinco selecciones de segunda ronda representa un gran negocio.
Una noche muy exitosa para Memphis.
Perdedor: Cualquiera que no fuera un novato universitario de primer año
Las primeras ocho selecciones del draft fueron ocupadas por jugadores universitarios de primer año por segunda temporada consecutiva. Johnson, quien era estudiante de segundo año, rompió esa racha al ser elegido con la novena selección para unirse a May y los Mavericks. Inmediatamente después fue seleccionado Burries, otro novato de primer año, quien completó el top 10 al llegar a los Bucks.
Lendeborg, elegido en el puesto 11, cumplirá 24 años antes de disputar su primer partido con los Warriors, y sí vimos a algunos jugadores más experimentados ser seleccionados después de las primeras 10 posiciones. Sin embargo, la forma en que se desarrolló el draft del martes es otra señal de lo que valoran los equipos de la NBA: jugadores jóvenes y aleros con alto potencial.
En el pasado, los jugadores internacionales solían ocupar los primeros puestos de los drafts, mezclados con los novatos universitarios de primer año. El primer jugador internacional seleccionado este año fue López, quien llegó a los Grizzlies en el puesto 21. El alero español Sergio De Larrea fue elegido unas selecciones después por los Knicks con la número 25 (y posteriormente fue transferido a Dallas). El auge del NIL en los deportes universitarios ha permitido que los programas recluten talento internacional de primer nivel mediante atractivos paquetes económicos, en ocasiones más lucrativos que jugar profesionalmente en el extranjero o incluso que ser seleccionado en posiciones tardías del draft de la NBA.
Eso no siempre ocurre; el draft de 2024 contó con tres jugadores franceses dentro de las primeras seis selecciones (Zaccharie Risacher, Alex Sarr y Tidjane Salaün). Un año antes, un joven francés llamado Victor Wembanyama fue la primera selección global de los Spurs. Sin embargo, la ruta universitaria se ha impuesto durante los últimos dos años y no parece que esa tendencia vaya a detenerse pronto, incluso para los jugadores internacionales.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/06/2026, traducido al español para SI México.