México avanza dos pasos en su proyecto rumbo al Mundial de basquetbol Qatar 2027
Fueron dos episodios que llenaron las ilusiones del balón naranja. Un par de juegos que quedarán grabados en la memoria de Zacatecas, la ciudad que ha resguardado los sueños de la selección. El jueves pasado los mexicanos se combinaron para imponer un récord de la FIBA, tras encestar 28 triples para vencer a Colombia 112-86.
Ayer, frente a Brasil logró sacar un juego trabado, duro, que en algunos momentos del último cuarto peligró ante los suspiros de la afición. Sin embargo, el objetivo se cumplió.
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Su marca en el torneo clasificatorio quedó en cinco ganados y tres perdidos. Así lo había planteado Omar Quintero, el entrenador nacional, desde que comenzó una concentración que duró más de una semana y en la que los jugadores estuvieron vigilados por el equipo multidisciplinario, que ha crecido en los últimos años.
Quintero ha sido parte fundamental de ese cambio: “Cuando asumible el cargo, en 2021, éramos no más de 17 personas, los 12 jugadores, dos asistentes y yo. Hoy somos más de 30. Tenemos fisgaras, médicos, nutrióloga, analistas de video, delegados y, por supuesto, nuestro utilero Samy, que es el alma del equipo”.
En la duela convivieron dos generaciones. Por un lado, los veteranos que suenan desde hace casi dos décadas: Paul Stoll, Pako Cruz, Gabriel Girón... Sin embargo, en los momentos de alta tensión también salieron los ánimos juveniles con Víctor Valdés y, sobre todo, con Moisés Andreassi, quien anotó siete triples en el primer partido y uno definitivo en el triunfo contra Brasil.
Después de sumar dos triunfos, las matemáticas favorecen al equipo nacional. Se encuentra en el cuarto lugar y enfrentará a la parte baja de su grupo: dos veces a Chile, que está acomodado en el lugar 60 del ranking mundial y visitará a Colombia, a quien venció con facilidad en territorio zacatecano.
México quiere clasificarse a su segundo Campeonato Mundial consecutivo. Su sueño no se detiene ahí: en 2028 quiere pisar Los Ángeles para los Juegos Olímpicos.