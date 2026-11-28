La selección mexicana de basquetbol desaprovechó una oportunidad de acercarse al Mundial de Qatar 2027 al perder este viernes 66-64 ante Chile, último lugar del Grupo E, en el inicio de la penúltima ventana de las eliminatorias de América.

El equipo de Omar Quintero tuvo una ventaja de hasta 15 puntos, pero las pérdidas de balón y la falta de efectividad ofensiva permitieron la remontada de los sudamericanos.

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México no anotó en los últimos cuatro minutos y medio del encuentro, en los que Chile construyó un parcial de 7-0 para conseguir apenas su tercera victoria de la eliminatoria.

El conjunto mexicano dominó la primera mitad, en la que Gael Bonilla y JJ Ávila impulsaron al equipo para llegar al descanso con una ventaja de 43-31.

Sin embargo, los chilenos reaccionaron en el tercer periodo con un parcial de 28-8, que obligó a México a comenzar el último cuarto con una desventaja de ocho unidades.

Los dirigidos por Quintero respondieron con 13 puntos consecutivos para recuperar el control del encuentro, antes de que Ignacio Varela se convirtiera en el protagonista del cierre.

El chileno aprovechó una pérdida de balón de Jaron Martin para convertir el triple decisivo a 21 segundos del final.

México falló seis tiros libres en los últimos 75 segundos: Israel Gutiérrez, Bonilla y Ávila desperdiciaron dos cada uno. Francisco “Pako” Cruz capturó el último rebote ofensivo, pero tampoco acertó su intento de triple.

Bonilla fue el máximo anotador mexicano con 19 puntos, mientras que Varela lideró a los locales con 21.

México desaprovecha el tropiezo de Bahamas

Con cinco victorias y cuatro derrotas, México dejó escapar la oportunidad de ampliar su ventaja sobre Bahamas (4-5), su principal perseguidor en la lucha por el boleto mundialista que FIBA otorga al mejor cuarto lugar de la eliminatoria.

La selección mexicana visitará el lunes a Brasil, un rival al que derrotó en agosto y ante el que buscará recuperar el terreno perdido en Santiago.

México cerrará su participación en las eliminatorias en febrero de 2027, cuando visite a Colombia y reciba a Chile.