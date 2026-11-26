Los Capitanes de la Ciudad de México acumulan cuatro derrotas consecutivas en el Tip-Off Tournament de la NBA G League y en siete de sus primeros partidos han perdido más balones (151) de los que han convertido en asistencias (119). Sin duda es un momento que la quinteta de CDMX debe sacar el máximo provecho para impulsar una mejora, como lo hace su propio coach Vitor Galvani.

"En esta liga, si no compartes bien el balón en la ofensiva, no vas a defender bien", dijo a Sports Illustrated México antes de la campaña el brasileño Galvani, que la temporada pasada, en su debut como entrenador del equipo, firmó la mejor campaña en la historia de la franquicia y fue nombrado coach del año de la G League, la Liga de Desarrollo de la NBA.

Los Capitanes arrancaron el torneo previo a la temporada regular con tres victorias seguidas, pero desde entonces cayeron en este bache del cual buscan salir lo más pronto. Todo sucede mientras intentan consolidar una plantilla renovada y pierden jugadores por las oportunidades que surgen en la NBA.

Esa pérdida de talento es parte de la naturaleza de la G League, en la que 30 de las 31 franquicias están afiliadas a un equipo de la NBA. Cada filial puede tener hasta tres jugadores con contrato de dos vías, quienes alternan entre ambas ligas, no pueden ser fichados por otros equipos de la competición y suelen ser los más talentosos de cada plantel.

Los Capitanes son la única franquicia sin afiliación, por lo que no tienen jugadores de dos vías ni pueden recibir jugadores que un equipo de la NBA envíe a su filial para darles minutos.

Además, cualquiera de los 30 equipos de la máxima categoría puede llevarse a uno de sus jugadores sin pagar, así como un club europeo puede fichar a su talento si cubre su cláusula de salida. Galvani, sin embargo, no lo considera una desventaja.

"Creemos que los cinco que están en la cancha deben unir fuerzas y ser más fuertes que los individuos que están del otro lado", explicó.

¿Dónde se rompió el modelo de Galvani?

Después de los primeros siete partidos del curso, los Capitanes promedian 17 asistencias y 21.6 pérdidas de balón, con 42 por ciento de efectividad en tiros de campo y 30.6 por ciento en triples, lejos de lo que su entrenador exigió a cada jugador antes de que firmara.

"En todas las charlas individuales les pedí que compartieran el balón en la ofensiva y jugaran duro en la defensa. Si no hacen esto, tengo que sacarlos y poner a otro que lo haga".

El deterioro se nota en el marcador. Entre la victoria por 94-79 ante el Oklahoma City Blue, en el debut de la temporada, y la derrota por 112-86 frente al mismo rival pasaron 13 días, pero el diferencial pasó de 15 puntos a favor a 26 en contra.

En sus primeros tres partidos, el equipo mexicano promedió 99.3 puntos anotados y 87.7 recibidos, pero en las cuatro derrotas su producción bajó a 86.3 puntos y permitió 103.8.

La derrota por 95-79 ante el Osceola Magic, el 16 de noviembre en la Arena CDMX, es un ejemplo de los problemas. En la segunda mitad, los Capitanes repartieron solo dos asistencias, perdieron 12 balones y fallaron sus ocho intentos de triple.

Cada pérdida les quita una posesión y suele regalarle al rival una transición, justo el escenario que el sistema defensivo de Galvani busca evitar.

Los capitalinos reciben 96.9 puntos por partido pese a que son el equipo que juega al ritmo más lento de la liga, con 94.79 posesiones por cada 48 minutos, y aun ajustado a ese ritmo anotan 96.8 puntos por cada 100 posesiones y conceden 102.3.

Capitanes, en un partido en la Arena CDMX | Esteban Méndez

¿Cuánto pesan los cambios en el plantel?

Galvani tuvo que renovar buena parte del equipo que terminó segundo de la Conferencia Oeste. Bubu Palo, RJ Meléndez y Reynan dos Santos siguieron sus carreras en Turquía, Italia y Brasil, respectivamente.

La organización apostó por talento joven. A su campamento de entrenamiento llegaron siete jugadores del basquetbol universitario estadounidense, la cifra más alta en la historia de los Capitanes.

El veterano Luke Martínez, que volvió al equipo después de una primera etapa en la temporada 2023-24, notó la diferencia desde la pretemporada.

"Teníamos muchos jugadores con experiencia en la NBA y también muchos veteranos. Este equipo tiene muchos jóvenes", explicó el ex seleccionado mexicano a Sports Illustrated México.

El escolta destacó la velocidad y la capacidad de sus nuevos compañeros para hacer esfuerzos consecutivos, aunque reconoció que parte de su trabajo es ayudarlos a entender el estilo de juego y tomar mejores decisiones en la cancha. En los siete partidos, el jugador de 36 años promedia 18.7 minutos, 4.7 puntos, 3.3 rebotes y dos asistencias.

A esa renovación se sumó la salida del pivot dominicano Rafael Castro, a quien los Atlanta Hawks llamaron a la NBA el 16 de noviembre para firmar un contrato de dos vías. En cinco partidos con los Capitanes acumuló 11.8 puntos, ocho rebotes y 1.2 robos en 21 minutos, con 61.5 por ciento de efectividad en tiros de campo.

La racha de derrotas empezó antes de su salida, pero el cuadro de Ciudad de México perdió a una de sus opciones más eficientes en la pintura, aunque al final mandar a otro elemento a la NBA le permite a la franquicia ganar prestigio como plataforma hacia la mejor liga del mundo, la razón de ser de la G League.

Martínez lo entiende como palgo inherente de la liga, en la que hay jugadores que se van, otros que son cortados y otros que son llamados a la NBA, por lo que el reto es mantener los estándares de trabajo sin importar los cambios.

¿Puede Galvani corregir el rumbo otra vez?

Galvani llegó a esta temporada con una meta más alta que la anterior. Después de quedarse con la sensación de que el equipo se fue en la primera ronda de sus primeros playoffs de temporada regular en la Liga de Desarrollo, se propuso competir por el título y seguir jugando el 15 de abril, cuando se define el campeón.

En la temporada 2025-26, los Capitanes terminaron el Tip-Off Tournament con seis victorias y ocho derrotas y quedaron fuera de la fase final del Winter Showcase, pero en la temporada regular encadenaron nueve triunfos y cerraron con marca de 24-12.

El brasileño calculó que aquella campaña lo obligó a modificar cerca del 30 por ciento de sus planteamientos tácticos originales para adaptarse a la liga y a sus jugadores.

Ahora tiene siete partidos más del Tip-Off Tournament para hacer ajustes antes de que los registros se reinicien para la temporada regular, que los Capitanes abrirán el 27 de diciembre ante los Valley Suns.

Los Capitanes buscarán cortar la mala racha este sábado, cuando visiten a los Austin Spurs a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el primero de dos partidos seguidos ante el mismo rival. El segundo será el domingo a las 15:00 horas.