Mock Draft de la NBA 2026: ¿Dónde aterrizan los mejores jugadores tras la lotería de los Wizards?
La lotería del draft de la NBA ha concluido, y las pelotas de ping-pong favorecieron a los Wizards tras varios años de decepciones en el azar. Este hito podría consagrarse como un momento transformador para la franquicia de Washington, así como para otros equipos en un draft sumamente sólido (particularmente en la cima).
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Mucho podría alterarse mientras los equipos se reúnen con los jugadores en el NBA Combine de Chicago esta semana, asisten a entrenamientos y deducen con mayor perspicacia quiénes se adaptan mejor a sus esquemas. No obstante, con el orden oficialmente establecido, presentamos un vistazo preliminar de cómo podría configurarse la primera ronda.
Washington Wizards: AJ Dybantsa, BYU
La victoria de Washington en la lotería le otorga la potestad de elegir a Dybantsa, el alero de 2,06 metros que se perfila como el favorito para ser el número 1, ahora que el proceso previo al draft cobra protagonismo durante las próximas seis semanas. Resulta arduo refutar la selección de un jugador que encaja perfectamente en el molde de muchas de las superestrellas actuales de la liga.
Es un atleta dinámico capaz de generar su propio tiro, anotar a un nivel de élite y mostró un crecimiento real en su consistencia en la toma de decisiones durante su único año universitario en BYU. Si logra perfeccionar su manejo del balón y su adaptabilidad ante diferentes coberturas defensivas, su juego ofensivo eclosionará hasta convertirse en una de las fuerzas dominantes de la NBA.
Para Washington, Dybantsa podría encajar de maravilla como un anotador de élite en el ala, rodeado de un núcleo joven que cuenta con Alex Sarr en la pintura y los tiradores Will Riley y Tre Johnson en el perímetro.
Utah Jazz: Darryn Peterson, Kansas
Peterson es probablemente el mayor contendiente de Dybantsa por la primera posición. Tiene una semana crucial por delante, ya que los equipos de la NBA tendrán la oportunidad de revisar su historial médico y entrevistarlo durante el combine para comprender mejor la accidentada temporada que vivió en Kansas. En una entrevista reciente con ESPN, atribuyó los problemas de calambres que causaron su irregularidad al uso de creatina.
Peterson ha recibido, en su mayoría, notas altas por su competitividad, ética de trabajo y deseo de jugar a pesar del caos de la temporada, pero esas preocupaciones eclipsaron una campaña eléctrica como anotador, a pesar de esos legítimos baches de salud.
El cálculo para Utah debería ser relativamente sencillo: cualquiera de los dos, Dybantsa o Peterson, que esté disponible será la elección obvia. Con Jaren Jackson Jr. y Lauri Markkanen en la plantilla, un ala-pívot como Cameron Boozer o Caleb Wilson no tendría mucho sentido. Peterson, Isaiah Collier y Keyonte George formarían un quinteto exterior de élite digno de observar.
Memphis Grizzlies: Cameron Boozer, Duke
Boozer es el epítome del ganador en esta clase del draft, acumulando una producción increíblemente constante y éxito colectivo a lo largo de su carrera. Su perfil atlético no es tan rutilante como el de otros prospectos de élite, pero eso podría no importarle a los Grizzlies. Memphis es una de las organizaciones más orientadas a la estadística avanzada en el proceso previo al draft, y el perfil de Boozer en el papel casi ha desquiciado los modelos analíticos de la liga.
Boozer ha realizado progresos reales redondeando su juego ofensivo para convertirse en un pasador y tirador de larga distancia de alto nivel, además de su dominio físico cerca del aro. Es una pieza fundamental sobre la cual construir para los Grizzlies.
Chicago Bulls: Caleb Wilson, North Carolina
La temporada de novato de Wilson en North Carolina tuvo un final desolador tras un par de lesiones en la mano que lo marginaron en febrero. Sin embargo, dejó una impresión indeleble en los ojeadores y ejecutivos con su atletismo explosivo y su motor incansable. Acumuló dobles-dobles en muchos casos basándose en puro esfuerzo, volando por encima del aro para realizar volcadas, bloqueos y rebotes.
El tiro de tres puntos es una habilidad determinante para Wilson y algo en lo que probablemente necesitará ganar consistencia para justificar un valor de "top 3", pero ciertamente está en la contienda para escalar más allá del cuarto puesto en el próximo mes.
El hecho de que Chicago saltara desde las novenas mejores probabilidades hasta una selección entre los cuatro primeros les brinda la oportunidad de llevarse a uno de los atletas más dinámicos de la clase y a una posible piedra angular de la franquicia.
Los Angeles Clippers: Keaton Wagler, Illinois
Wagler ha cosechado comparaciones con el base de los Pacers, Tyrese Haliburton, como un antiguo recluta subestimado cuyo tiro tras drible y capacidad de creación lo convirtieron en una estrella universitaria. Es un atleta limitado que no juega por encima del aro y carece de fuerza, pero eso no le impidió dominar la que posiblemente sea la mejor conferencia del baloncesto universitario con su habilidad constante para realizar la jugada correcta, colocar a sus compañeros en las posiciones adecuadas y su instinto letal al final de los partidos.
Es un tirador especial tras bote y ha dado pasos increíbles en un año con su capacidad para generar espacio y finalizar entre defensores en el aro, señales alentadoras para su trayectoria de desarrollo. Los Clippers adquirieron a Darius Garland a mitad de temporada, pero muchos de los mejores jugadores disponibles en el puesto número 5 serán bases. Un escolta de mayor envergadura como Wagler, capaz de alternar con y sin el balón, es lo que más sentido tiene desde la perspectiva del encaje táctico.
Brooklyn Nets: Darius Acuff Jr., Arkansas
Acuff es el primer jugador de una conferencia de alto nivel que promedia al menos 23 puntos y seis asistencias por partido desde Trae Young, y Acuff lo hizo con mayor eficiencia (44% en triples frente al 36%) y en un equipo superior al de Young. Aunque ambos tienen sus diferencias (Acuff es un guardia más corpulento y musculoso, mientras que Young era un mejor pasador puro al salir de la universidad), es fácil trazar paralelismos entre ambos como prospectos.
El techo de Acuff, al igual que el de Young en ciertos puntos de su carrera, es ser uno de los principales motores ofensivos de la liga, un anotador de élite capaz de producir eficientemente incluso contra las mejores defensas de la NBA. No obstante, los guardias de baja estatura que dominan el balón pueden convertirse rápidamente en activos tóxicos con contratos monumentales, como experimentaron los Hawks con Young recientemente antes de su eventual traspaso a los Wizards.
Brooklyn no debe estar entusiasmado por caer fuera de los cuatro primeros, pero que Acuff les llegue en el puesto 6 sería una especie de victoria. Los Nets han acumulado muchas piezas de apoyo en drafts recientes y podrían añadir a su ancla ofensiva de alto uso en Acuff.
Sacramento Kings: Mikel Brown Jr., Louisville
Fue una etapa universitaria irregular para Brown, quien lidió con lesiones persistentes en la espalda que lo hicieron entrar y salir de la alineación de Louisville mientras los otros bases destacados del draft acumulaban números astronómicos. Dicho esto, posee quizás el techo más alto entre los bases de esta clase dada su estatura, explosividad tras el drible y potencial de tiro.
Parecía una potencial selección entre los cinco primeros tras dominar el circuito de estrellas y la Copa del Mundo Sub-19 el verano pasado, eventos que los ojeadores recordarán, especialmente si sus pruebas médicas resultan favorables. Esto otorgaría a los Kings una piedra angular en la posición de base para construir a su alrededor.
Atlanta Hawks: Kingston Flemings, Houston
El cuarto base en ser elegido es Flemings, con destino a Atlanta. El nativo de San Antonio tuvo una temporada universitaria monumental en Houston, asombrando a los ojeadores con su velocidad en transición, su intensidad defensiva y, lo más importante, su capacidad de pase. Realizó progresos tangibles como tirador jugando para los Cougars, aunque persisten algunas dudas a largo plazo sobre qué tan constante será su amenaza desde más allá del arco.
Atlanta podría estar en posición de simplemente tomar al base que quede disponible de esta camada y estaría feliz de asegurar a su potencial general de cancha del futuro.
Dallas Mavericks: Brayden Burries, Arizona
Burries emergió como uno de los mejores anotadores del baloncesto universitario tras un inicio lento en su temporada de novato en Arizona. Puede generar su propio tiro, espaciar la cancha sin el balón y demostró ser un defensor bastante eficaz en ocasiones. Luche como un prospecto claro de lotería y su encaje tiene sentido con Cooper Flagg en Dallas, como alguien que puede alternar funciones creativas, dar amplitud al campo y aportar una cuota anotadora alta.
Milwaukee Bucks: Nate Ament, Tennessee
Ament promedió casi 17 puntos por partido en un equipo de Tennessee que llegó al Elite Eight, pero fue una temporada de contrastes para su valor en el draft. A los equipos les encanta su tamaño y su potencial como tirador, pero no es el atleta más explosivo y sufrió en ocasiones con la fisicalidad de la SEC.
Para los Bucks, este es el tipo de apuesta arriesgada que no siempre está disponible en la segunda mitad de la lotería, valiosa dada la incertidumbre que rodea el futuro de Giannis Antetokounmpo y la difícil situación del tope salarial en la que se encuentra Milwaukee. En el peor de los casos, Ament debería tener un suelo razonable como un alero de gran envergadura capaz de espaciar la cancha y añadir valor como titular de perfil bajo o un buen reserva.
Golden State Warriors: Yaxel Lendeborg, Michigan
Con 24 años para cuando debute en la NBA este otoño, Lendeborg debería ser uno de los prospectos más preparados de la clase. Su capacidad para defender múltiples posiciones (incluyendo anular a algunos de los mejores bases del país), su dominio en transición y su versátil juego ofensivo lo convierten en una opción intrigante.
Con los Warriors extendiendo el contrato de Steve Kerr y buscando volver a la contienda rápidamente, la oportunidad de añadir una opción de impacto instantáneo que podría jugar un partido de playoffs mañana mismo resultaría difícil de ignorar.
Oklahoma City Thunder: Aday Mara, Michigan
Pocos jugadores en este rango del draft tienen el potencial de ser tan determinantes saliendo desde el banquillo como Mara, quien dominó el torneo de la NCAA para Michigan gracias a su capacidad de élite para proteger el aro. Con Isaiah Hartenstein posiblemente entrando en la agencia libre, la oportunidad de reforzar la pintura podría ser irresistible.
Miami Heat: Labaron Philon Jr., Alabama
Pocos jugadores en el baloncesto universitario fueron más entretenidos de ver esta temporada que Philon, un base dinámico que ha demostrado tener un potencial de élite tanto como anotador como distribuidor. Prosperó en la ofensiva de ritmo rápido de Alabama y es eléctrico en campo abierto, dones que podrían tener un gran impacto para el Heat.
Charlotte Hornets: Karim López, New Zealand Breakers
López ha pasado los últimos dos años como un titular útil para los New Zealand Breakers en la liga de Australia, mostrando la utilidad de jugador de rol de alto nivel que proyecta aportar a la NBA. Tiene un gran tamaño (2,06 metros) y un buen instinto para el juego con la capacidad de encestar triples en situaciones de recibir y tirar. No es la selección con el techo más alto, pero es un jugador de rol listo para la acción con versatilidad defensiva y solo 19 años. Podría ayudar a los Hornets en su camino hacia la competitividad.
Chicago Bulls: Hannes Steinbach, Washington
Es difícil cuestionar la producción de Steinbach en los últimos 365 días, acumulando dobles-dobles con la selección alemana Sub-19 el verano pasado antes de registrar números enormes en un equipo decepcionante de Washington. Steinbach podría sufrir defensivamente en el siguiente nivel debido a preocupaciones de movilidad, pero parece tener un suelo bastante estable como un reboteador ultra-constante con un toque suave cerca del aro y potencial en situaciones de pick-and-pop.
El encaje también sería muy sólido con Steinbach y Wilson juntos como la pintura del futuro de los Bulls.
Memphis Grizzlies: Christian Anderson, Texas Tech
La monumental temporada de segundo año de Anderson en Texas Tech lo consolidó como una selección de primera ronda, liderando la conferencia Big 12 en asistencias y encestando más de 100 triples. Es un tirador talentoso tras drible y astuto en los bloqueos directos, lo que compensa algunas de sus limitaciones físicas. Podría ser el base del futuro en Memphis si los Grizzlies deciden eventualmente traspasar a Ja Morant.
Oklahoma City Thunder: Jayden Quaintance, Kentucky
Quaintance apenas jugó esta temporada en Kentucky mientras se recuperaba de una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida a finales de 2025 en Arizona State. Su techo es enorme si todo sale bien, con una longitud increíble, manos grandes e instintos de élite para taponar tiros. Los equipos querrán saber más sobre su situación médica, pero un equipo como Oklahoma City, con tantos activos, podría arriesgarse.
Charlotte Hornets: Cameron Carr, Baylor
Carr tuvo la temporada de consagración que los ojeadores esperaban en Baylor, uniendo finalmente sus impresionantes herramientas físicas como alero de 3-and-D con una producción de élite. Promedió cerca de 19 puntos por partido y lanzó con gran acierto, pero posee un potencial real dada su capacidad atlética. Esa combinación de longitud, explosividad y tiro debería impulsarlo durante el proceso previo al draft.
Toronto Raptors: Bennett Stirtz, Iowa
Stirtz puede que no tenga el mismo techo que otros bases de esta clase, pero es difícil apostar en contra de alguien que escaló desde la División II hasta ser uno de los mejores jugadores del Big Ten. Tiene un buen tamaño para su posición, toma excelentes decisiones y debería ser un tirador de alto nivel en la NBA, especialmente en un rol de menor uso que el que desempeñó en Iowa. Debería tener un impacto inmediato para Toronto.
San Antonio Spurs: Allen Graves, Santa Clara
Graves es uno de los favoritos de la analítica en este draft, surgiendo de la nada como un novato de segundo año saliendo del banquillo en Santa Clara para convertirse en un fuerte candidato a la primera ronda. Llena la hoja de estadísticas gracias a su dureza, lectura de juego e instintos defensivos. Su nombre está en el portal de transferencias, pero parece probable que se mantenga en el draft si su valor sigue entre los primeros 25 puestos.
Detroit Pistons: Tyler Tanner, Vanderbilt
Tanner compensa el hecho de ser probablemente el jugador más bajo en consideración para el draft con su inteligencia baloncestística de élite. Es un erudito con el balón en las manos, desarticulando defensas como anotador y creador, y leyendo las ofensivas rivales como un profundo de fútbol americano para robar balones. Podría ser una opción intrigante para unos Pistons que han carecido de profundidad en el perímetro durante los playoffs.
Philadelphia 76ers: Chris Cenac Jr., Houston
Cenac tiene uno de los procesos previos al draft más interesantes de monitorear. Podría brillar en los entrenamientos privados con sus herramientas físicas de élite, midiendo casi 2,10 metros descalzo con una envergadura monstruosa de más de 2,23 metros. Se le considera un proyecto de desarrollo que probablemente no tendrá un impacto masivo temprano, pero su producción superó las expectativas en un equipo de élite como Houston.
Atlanta Hawks: Meleek Thomas, Arkansas
Thomas es un anotador electrizante que adaptó su juego relativamente bien como el escudero de Acuff en Arkansas. Encestó más de 80 triples con un 42% de efectividad y tiene una habilidad legítima para lanzar tras el drible. La puerta está abierta para un regreso a la universidad si no se siente cómodo con su posición, pero recibirá muchas miradas al final de la primera ronda.
New York Knicks: Koa Peat, Arizona
El proceso de Peat será fascinante, con la puerta aún abierta para regresar a Arizona si la retroalimentación no es lo suficientemente fuerte. No tiene el encaje más claro en la NBA por ser un alero de baja estatura que depende de la fuerza física y de anotar cerca del aro, pero los equipos valorarán su dureza y producción constante. La duda es si alguna vez lanzará de manera fiable desde el perímetro.
Los Angeles Lakers: Amari Allen, Alabama
Allen considera seriamente regresar a Alabama para su segundo año, pero tiene buenas probabilidades de ser elegido en la primera ronda si se queda. Jugadores con su tamaño (2,03 metros) y versatilidad para aportar en todos los rubros estadísticos son piezas de rol útiles para equipos como los Lakers, construidos alrededor de figuras de altísimo uso. El joven de 20 años todavía tiene mucho margen de mejora a largo plazo.
Denver Nuggets: Dailyn Swain, Texas
La mejora constante de Swain durante tres temporadas universitarias culminó en su florecimiento como uno de los mejores jugadores de la SEC. Aunque aún no es del todo consistente como tirador, tiene el tamaño prototípico de un alero, es un penetrador de élite que pone mucha presión en el aro y ha seguido mejorando como creador y defensor. Es una opción atractiva para Denver.
Boston Celtics: Henri Veesaar, North Carolina
Mientras otros jugadores de esta zona decidieron quedarse en la universidad, Veesaar está totalmente comprometido con el draft. Tuvo una temporada fenomenal en North Carolina, uniendo finalmente todas sus piezas tras destellos intrigantes en Arizona. Ofrece utilidad inmediata desde el banquillo para unos Celtics necesitados de interiores, gracias a su capacidad para encestar triples en pick-and-pop, rebotear y pasar.
Minnesota Timberwolves: Ebuka Okorie, Stanford
Minnesota conoce bien los riesgos de elegir guardias pequeños tras el error con Rob Dillingham hace dos años, pero Okorie inyectaría una potencia de fuego seria desde el banco tras promediar más de 23 puntos por partido en Stanford. Okorie tiene una oportunidad real de labrarse una larga carrera debido a su velocidad, agilidad y confianza como anotador en los tres niveles.
Cleveland Cavaliers: Morez Johnson Jr
Michigan Johnson tuvo una temporada de segundo año colosal en Michigan, ayudando a los Wolverines al campeonato nacional como parte de su pintura de élite. Tiene un atractivo generalizado como un interior de gran energía, excelente en los rebotes, lo suficientemente móvil para defender en el perímetro y físico para batallar con pívots más grandes a pesar de sus 2,06 metros.
Dallas Mavericks: Isaiah Evans, Duke
Reunir a Cooper Flagg con su compañero de universidad tendría sentido para la segunda selección de Dallas. Evans necesita ser más consistente defensivamente, pero en su mejor nivel es quizás el tirador más dinámico del draft con su lanzamiento ultrarrápido y su capacidad para tirar en movimiento. Podría ser un jugador de rol útil que brinde una apertura de campo de alto nivel alrededor de Flagg.