La NBA acierta con el diseño de la duela para las finales entre Knicks y Spurs
Por fin está de vuelta. El domingo, la NBA publicó imágenes del diseño de la duela para las Finales tanto de los Spurs como de los Knicks, y las ilustraciones incluyeron una imagen que llevaba mucho tiempo ausente.
A principios de esta temporada, Shams Charania, de ESPN, informó que la liga planeaba recuperar el diseño de duela con el trofeo Larry O’Brien para las Finales, comenzando este año. Tras la victoria de San Antonio sobre el Thunder en el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste el sábado, la NBA finalmente mostró a los aficionados las esperadas imágenes, que colocan el trofeo detrás de los logotipos de los Spurs y los Knicks, además de agregar el logotipo de las Finales de la NBA en ambas líneas de fondo.
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Mira ambas canchas a continuación, con toda su maravillosa gloria nostálgica:
En las Finales de la temporada pasada entre el Thunder y los Pacers, los aficionados se indignaron porque las canchas parecían las de cualquier partido de temporada regular disputado un martes cualquiera de enero. La gran mayoría de los espectadores, tanto en la arena como frente al televisor, no podían creer que la liga fuera capaz de utilizar diseños de cancha llamativos y llenos de color para la NBA Cup, pero no pusiera el mismo empeño en el momento más importante de la temporada.
Las críticas empeoraron aún más cuando entraron en escena los logotipos virtuales. Fue un intento digno de reconocimiento, pero que estuvo lejos de dar en el blanco.
Un año después, sin embargo, la NBA finalmente acertó con el diseño clásico que ofrece una experiencia visual de primer nivel, ya sea que estés viendo los partidos desde la arena o desde tu sala.
Por qué la NBA dejó de utilizar el diseño de cancha con el trofeo Larry O’Brien
El logotipo del trofeo Larry O’Brien en el centro de la cancha no se utilizaba desde 2009. Su eliminación y el posterior deterioro de la experiencia visual de las Finales de la NBA supuestamente se debieron a preocupaciones de seguridad que la liga decidió evitar por completo en el escenario más importante de cada temporada, fueran o no válidas dichas preocupaciones.
“Una de las razones por las que dejamos de colocar logotipos en las canchas es que, ya fuera una percepción o una realidad, existía la sensación de que tal vez los logotipos hacían que la superficie fuera un poco más resbaladiza”, dijo el comisionado Adam Silver en junio pasado respecto a la muy criticada ausencia de los gráficos de las Finales. “Era un cambio en la cancha que llegaba justo en el momento de las Finales. … Quizá por superstición o simplemente por la sensación de los equipos de que no deberíamos modificar cosas tan importantes durante una competencia de este nivel. Esa es, en gran medida, la razón por la que dejamos de colocar los logotipos en la cancha”.
Silver insinuó el posible regreso del trofeo el verano pasado, y Charania informó sobre su retorno en octubre, al inicio de esta temporada. Esta vez, el trofeo será pintado directamente sobre la duela en lugar de colocarse mediante calcomanías, como se hacía anteriormente. Los jugadores se habían quejado de resbalarse sobre esos adhesivos, como Silver ha señalado en varias ocasiones, y esa fue la razón principal por la que la NBA dejó de incluir el trofeo en la cancha de las Finales.
Después de casi dos décadas, oficialmente está de regreso. Así que, si la primera aparición de Victor Wembanyama en unas Finales —en las que él y los Spurs se enfrentarán a unos Knicks que avanzan a ritmo histórico— no era suficiente motivo para sintonizar el campeonato de este año, el regreso de esta emblemática duela es otro más.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 31/05/2026, traducido al español para SI México.