NBA All-Star Game 2026: Guía completa del nuevo formato USA vs. El Mundo
La NBA se prepara para un punto de inflexión histórico. La edición 2026 del All-Star Game, que se celebrará el próximo domingo 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California, no será un partido de exhibición convencional.
Tras años de críticas por la falta de intensidad defensiva y el desinterés competitivo, la liga ha oficializado una transformación radical: un torneo triangular que enfrentará al talento estadounidense contra la élite internacional.
Este cambio responde a una realidad ineludible en la liga actual: el dominio global del baloncesto. Con figuras como Nikola Jokić, Luka Dončić y Victor Wembanyama acaparando los premios MVP, la tradicional división por conferencias —Este vs. Oeste— había dejado de reflejar el equilibrio de poder real en la duela.
La nueva estructura del torneo
La gran novedad del NBA All-Star Game 2026 es la eliminación del formato de un solo partido de cuatro periodos. En su lugar, la liga introducirá un sistema de RoundRobin —todos contra todos— compuesto por tres equipos de estrellas, divididos estratégicamente por nacionalidad y veteranía.
El torneo consta de cuatro encuentros independientes con una duración de 12 minutos cada uno —el equivalente a un cuarto estándar de la NBA—.
El Juego 1 enfrentará a USA Stars contra Team World; posteriormente, el ganador de este duelo se medirá ante USA Stripes en el Juego 2, mientras que el perdedor del primer encuentro jugará contra el mismo equipo estadounidense en el Juego 3. Finalmente, los dos equipos que obtengan el mejor récord tras estos tres partidos avanzarán a la Gran Final para definir al campeón del torneo .
En caso de que los tres equipos finalicen con un récord de 1-1, el criterio de desempate será el diferencial de puntos acumulado en sus respectivos minijuegos.
La selección de jugadores
El proceso de selección para 2026 mantiene la democracia participativa, pero introduce una innovación táctica: la eliminación de los requisitos por posición. Los aficionados, jugadores y medios ya no están obligados a elegir un número específico de bases o pívots; se prioriza el talento puro.
El sistema de votación ponderada se mantiene de la siguiente forma:
Voto de los fans (50%): A través de las plataformas digitales de la NBA.
Voto de los jugadores actuales (25%): La perspectiva interna de los pares.
Panel de medios de comunicación (25%): Periodistas especializados.
De este proceso surgen 24 All-Stars —12 por conferencia—. Si la votación no arroja naturalmente el mínimo de 16 jugadores estadounidenses y 8 internacionales necesarios para llenar los tres equipos, el Comisionado Adam Silver tiene la autoridad para intervenir y designar jugadores adicionales.
Los tres contendientes
La asignación de los rosters para 2026 ha generado tres combinados con identidades muy marcadas, lo que incrementa el atractivo para la audiencia global.
Team World: El "Dream Team" internacional
Liderado por un núcleo que asusta a cualquier defensa: Nikola Jokić, Luka Dončić, Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo y Shai Gilgeous-Alexander. Este equipo parte, por primera vez en la historia, como el favorito teórico para dominar el evento.
USA Stripes: La vieja guardia y el legado
Este equipo concentra la veteranía y el poder de las leyendas vivas. Nombres como LeBron James —en su récord de 22 selecciones—, Stephen Curry y Kevin Durant buscan demostrar que el dominio estadounidense sigue vigente bajo la dirección táctica de Mitch Johnson.
USA Stars: El futuro del baloncesto local
Representa el cambio generacional de Estados Unidos. Con Anthony Edwards, Tyrese Maxey y Cade Cunningham a la cabeza, este grupo apuesta por el atletismo y la energía para contrarrestar la jerarquía de los veteranos y la técnica del equipo internacional.
El premio
La NBA ha estructurado una bolsa de premios de 1,8 millones de dólares. Los jugadores del equipo campeón recibirán 125.000 dólares cada uno, mientras que el segundo lugar obtendrá 50.000 dólares.