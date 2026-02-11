NBA: Anthony Davis se recupera y Dillon Brooks debería ser un All-Star
Hola, lectores. Bienvenidos de nuevo a Open Floor, desde Los Ángeles, donde escribo desde la sala de prensa del Crypto.com Arena tras la derrota de los Lakers —sin Luka Dončić— ante el Thunder —sin Shai Gilgeous-Alexander—. Mala suerte para la gente de Peacock, que seguramente esperaba que el lunes fuera un duelo estelar. Los encargados del calendario televisivo podrían enfrentarse a varios escenarios así en el cierre de temporada. Más sobre eso abajo.
Te puede interesar: NBA All-Star Game 2026: Guía del nuevo formato USA vs. El Mundo
Alerta de podcast
Rachel Nichols regresa para un análisis profundo sobre la primera visita oficial de Anthony Davis a Washington, D.C.; si Davis y los Wizards pueden encontrar puntos en común a futuro; el dilema del tanking en la NBA; por qué la liga insiste en mantener el Slam Dunk Contest; si Dillon Brooks fue despojado de un lugar en el All-Star y más. Escúchalo aquí, aquí y aquí.
El encaje de Anthony Davis en D.C.
Buen trabajo de David Aldridge, de The Athletic, quien habló con Anthony Davis poco después de su primera visita a Washington. Davis negó, más o menos, el reporte de Sports Illustrated que señalaba que no estaba entusiasmado con el traspaso a los Wizards (“También dijeron que dije muchas cosas en la otra ciudad que no dije”), antes de señalar que aún hay mucho por definir antes de comprometerse con Washington.
“Es difícil decir [que definitivamente me quedaría en D.C.] sin un plan adecuado”, dijo Davis a The Athletic. “Obviamente es complicado ahora mismo con el equipo. Se nota en su récord, pero añadiendo ciertas piezas eso puede cambiar. Es año con año”.
Seamos claros: Davis no estaba precisamente emocionado cuando se enteró de que sería traspasado a los Wizards, en plena reconstrucción. Sin embargo, me han dicho que su postura se suavizó tras una visita positiva a D.C. Washington está cargado de activos y está construyendo una cultura sólida bajo la dirección de los ejecutivos Michael Winger y Will Dawkins. Además, competir en la Conferencia Este tampoco es un detalle menor.
Pero ¿puede haber alineación entre Davis y los Wizards? Washington ve a Davis como una especie de catalizador de desarrollo, una estrella que puede ayudar a su creciente núcleo joven a disputar partidos con significado. Los Wizards no se engañan pensando que Davis y Trae Young los convertirán en contendientes, incluso en el Este. Pero simplemente llegar a playoffs podría ser enormemente beneficioso para Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Bub Carrington y quien sea que Washington seleccione en el próximo draft de junio.
La pregunta es si Davis está dispuesto a asumir ese rol. Una extensión de contrato ayudaría, aunque Dawkins dijo a los reporteros que no ha habido conversaciones al respecto. Lo más probable es que los Wizards quieran ver cómo encaja un Davis saludable con el grupo antes de comprometer una inversión significativa en un jugador con historial de lesiones.
Actualización sobre la lesión de Jayson Tatum
El lunes, Boston publicó su primera actualización oficial sobre Jayson Tatum: Tatum, quien se recupera de una rotura del tendón de Aquiles, fue “asignado a participar en partes de la práctica de los Maine Celtics”, tras lo cual sería reincorporado para continuar su rehabilitación.
Es el giro más reciente en el seguimiento a Tatum, que ha tenido varios capítulos interesantes. El mes pasado, Tatum realizó un entrenamiento completo de 45 minutos frente a reporteros en Detroit, lo que desató especulaciones sobre un posible regreso inminente. Luego, en una entrevista con el podcast The Pivot, pareció restar posibilidades a volver esta temporada. El hecho de practicar formalmente con el afiliado de la G League de Boston es, hasta ahora, la señal más clara de que Tatum sigue contemplando un regreso antes de que termine la campaña.
Una renovación urgente de concurso de clavadas
¿Alcanzaste a ver el cartel del Slam Dunk Contest (Concurso del clavadas) de este fin de semana? Probablemente necesitabas una guía de medios para reconocer a los participantes. Carter Bryant (Spurs), Jaxson Hayes (Lakers), Keshad Johnson (Heat) y Jase Richardson (Magic) competirán en lo que alguna vez fue el evento estelar del sábado por la noche en la NBA. Son dos novatos, un centro de siete pies y un ala que ha disputado 37 partidos en dos temporadas.
La NBA necesita ponerle fin a este evento. Las estrellas veteranas dejaron de competir hace mucho tiempo. Ahora la liga ni siquiera puede convencer a sus mejores jóvenes de participar. VJ Edgecombe le habría dado algo de chispa. El novato de los Sixers dijo que no. Cooper Flagg lo habría hecho interesante. El mes pasado evadió una pregunta al respecto. Incluso Mac McClung, tres veces campeón, declinó participar.
Que la NBA no haya eliminado ya el concurso de clavadas resulta un poco sorprendente. Ha habido cierto ruido sobre una competencia uno contra uno. Eso sí sería interesante. ¿Participarían todas las grandes estrellas? No. Pero ganarse la etiqueta de mejor jugador uno contra uno de la liga seguramente atraerá a varios. ¿Habría audiencia para un James Harden vs. Anthony Edwards? ¿O un Giannis Antetokounmpo vs. Kevin Durant? Incluso un Edgecombe vs. Flagg tendría atractivo.
El concurso de clavadas fue alguna vez uno de los grandes momentos del calendario de media temporada. Pero los días de Michael Jordan vs. Dominique Wilkins quedaron muy atrás. Dee Brown no va a cruzar esa puerta. Blake Griffin no regresará para saltar sobre un Kia. El concurso lleva años en declive. La liga debería terminar el proceso.
Dillon Brooks debería ser All-Star
Es solo mi opinión, pero la NBA se equivocó al no agregar a Dillon Brooks al roster del All-Star esta semana. Alperen Şengün, quien fue añadido como reemplazo por lesión de Shai Gilgeous-Alexander, ha tenido una temporada fantástica, pero sus números de anotación son comparables a los de Brooks. Aunque Şengün es mejor reboteador y generador de juego, Brooks sigue siendo uno de los mejores jugadores bidireccionales de la liga. Y el impacto que ha tenido como impulsor de cultura en Phoenix, aunque intangible, no debería subestimarse.
Además… es Dillon Brooks. ¿Quieres hacer un All-Star Game más interesante? Añade al tipo que compite hasta en el calentamiento. La imagen de LeBron James, en lo que podría ser su último All-Star Game, enfrentándose a su viejo némesis es tremendamente atractiva. Durante años la NBA se ha quejado de la falta de competitividad en el partido. Incluir a Brooks habría sido un paso importante para corregir eso.
La jugada de Mark Cuban con los Mavericks
Interesante historia esta semana del veterano periodista Marc Stein, quien reportó en su Substack que un inversionista desconocido está interesado en asociarse con el expropietario mayoritario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, para recomprar el control del equipo. Lo que hace más intrigante el asunto es que una fuente cercana al gobernador del equipo, Patrick Dumont, ofreció una respuesta ambigua, diciéndole a Stein que “la familia sigue entusiasmada con el futuro de la franquicia y la era de Cooper Flagg”.
Una fuente familiarizada con la situación confirma el reporte de Stein y añade que, si bien el interés de Cuban por recuperar el control es real y cuenta con respaldo financiero importante, la probabilidad de que Dumont —quien se asoció con la familia Adelson para adquirir la mayoría de los Mavericks por 3,500 millones de dólares en 2023— venda es baja. El grupo Dumont/Adelson, que dirige la compañía de casinos Las Vegas Sands, esperaba que Texas legalizara las apuestas deportivas, lo que abriría la puerta a construir un casino/resort en el área de Dallas, con una arena de la NBA como pieza central. Aunque eso no ha sucedido, parece poco probable que abandonen el proyecto tan pronto.