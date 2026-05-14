NBA: Cleveland sobrevivió en tiempo extra y los Playoffs siguen al rojo vivo
El partido en Detroit fue uno de los más dramáticos de toda la postemporada. Los Cavaliers llegaron al último cuarto abajo por nueve puntos con tres minutos por jugarse y parecía que los Pistons iban a tomar el control de la serie. Lo que pasó después fue imposible de predecir.
Cleveland cerró el partido con una racha de 13-0 que dejó a Detroit sin respuestas. En el tiempo extra, Donovan Mitchell anotó un triple para poner a los Cavaliers arriba por cinco, James Harden convirtió dos tiros libres clave con 25 segundos en el reloj y Max Strus cerró con seis triples en el partido, su mejor noche de la serie. Cleveland ganó 117-113 en tiempo extra y tomó una ventaja de 3-2. El partido tuvo 11 cambios de liderato y nueve empates, y los Cavaliers lo ganaron a pesar de cometer 17 pérdidas de balón.
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Cade Cunningham fue monumental en la derrota con 39 puntos y 9 asistencias, el mejor juego de un jugador de Detroit en estos playoffs. Con su equipo abajo por dos a 25 segundos del final, convirtió un tiro de media distancia para ponerlo en un punto, pero Harden lo selló desde la línea de tiros libres. El entrenador J.B. Bickerstaff salió furioso a conferencia para señalar una falta no marcada sobre Ausar Thompson en el tiempo extra: “Claramente lo foularon, lo tropezó cuando iba por un balón dividido.” Harden terminó con 30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Mitchell aportó 21 puntos. Hay un dato que pesa mucho de cara al Juego 6: el equipo que gana el Juego 5 cuando una serie va 2-2 avanza a la siguiente ronda el 81.7% de las veces en la historia de los playoffs.
Los dos partidos de mañana definen el panorama de las Semifinales. A las 5:00 PM hora de México, Cleveland recibe a Detroit en el Juego 6 con los Cavaliers a un triunfo de las Finales del Este, donde esperan los Knicks. Los Cavaliers no han perdido en casa en toda la postemporada y llegan con el impulso de haber ganado el partido más difícil de la serie en cancha ajena. Detroit, por su parte, necesita ganar o su temporada termina, y Cunningham demostró ayer que puede cargar al equipo en los momentos más complicados.
A las 7:30 PM, Minnesota visita a San Antonio en el Juego 6 con los Spurs arriba 3-2. Es el partido con más en juego de la noche: si San Antonio gana, pasa a las Finales del Oeste donde esperan el Oklahoma City Thunder. Si Minnesota gana, la serie regresa al Frost Bank Center para un Juego 7. Anthony Edwards llega con la misión de mantener viva la temporada de los Wolves y Wembanyama llega como el jugador más en forma de todos los playoffs tras su actuación histórica del martes. Los Spurs son favoritos con 62.7% de probabilidad de ganar en casa.