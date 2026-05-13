Wembanyama cobró venganza y los Spurs están a un paso de las Finales del Oeste
El partido en San Antonio fue la respuesta más contundente que Victor Wembanyama pudo haber dado. Dos días después de su expulsión en el Juego 4, el francés salió al Frost Bank Center con una misión y la ejecutó desde el primer minuto. Cuando Minnesota pidió su primer tiempo muerto con 5:44 por jugarse en el primer cuarto, Wembanyama ya había anotado 16 puntos por su cuenta, uno más que todos los Timberwolves juntos. Al final del partido, los Spurs ganaron 126-97 y tomaron una ventaja de 3-2 en la serie.
Wembanyama terminó con 27 puntos, 17 rebotes, 5 asistencias y 3 bloqueos, los mejores números de cualquier jugador en la duela. Fue el primer jugador en la historia de los playoffs de la NBA en combinar esas cifras desde que se introdujo la línea de triple en 1980. Minnesota intentó hacerle la vida difícil con la misma agresividad física de los juegos anteriores. Rudy Gobert, Julius Randle y Jaden McDaniels lo golpearon en distintos momentos, pero esta vez Wembanyama no reaccionó. “Creo que el rage-baiting pudo haber sido una de sus estrategias”, dijo el francés después del partido. “Por eso necesitaba mantener la compostura.”
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El equipo completo respondió a la altura. Keldon Johnson aportó 21 puntos con 8 de 11 en tiros desde la banca, Stephon Castle sumó 17 puntos con 6 asistencias y De’Aaron Fox cerró con 18. San Antonio convirtió el 53% de sus tiros y limitó a Minnesota al 39%, con una ventaja brutal de 68 puntos en la pintura contra 36 de los Wolves. En el tercer cuarto, Minnesota logró remontar un déficit de 18 puntos y empatar el partido 61-61, pero los Spurs respondieron con una racha de 19-6 para cerrar el periodo y el juego no volvió a estar en duda. Con el triunfo, San Antonio queda a una victoria de las Finales del Oeste, donde esperaría al Oklahoma City Thunder.
Por Minnesota, Anthony Edwards terminó con 20 puntos pero con 4 pérdidas de balón y un partido frustrado donde los Spurs lo doblaron en casi cada posesión. Rudy Gobert solo anotó 4 puntos con 5 rebotes, incapaz de contener a Wembanyama en el poste.
El Juego 6 es el viernes en Minneapolis a las 7:30 PM hora de México. Los Spurs tienen un historial de 16-3 en series al mejor de siete cuando van arriba 3-2. Minnesota necesita ganar en casa para forzar un Juego 7 en San Antonio, algo que sobre papel parece posible pero que en la práctica requiere que alguien encuentre la manera de detener a Wembanyama, algo que hasta ahora nadie ha logrado en estos playoffs. Edwards llega con la presión de mantener viva la temporada de su equipo. Wembanyama llega con la confianza de alguien que ya demostró que puede responder en el momento más importante.
Antes de eso, esta noche a las 5:00 PM hora de México, Detroit recibe a Cleveland en el Juego 5 con la serie igualada 2-2. Los Pistons juegan en casa y llegan como favoritos con 60% de probabilidad de ganar, pero los Cavaliers vienen de una actuación histórica de Donovan Mitchell en el Juego 4. El que gane esta noche tendrá la serie en la mano