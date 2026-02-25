NBA: Cómo afecta la lesión de Dillon Brooks a los Suns y el panorama de playoffs
Los Suns han sido una de las historias más sorprendentes de éxito en la NBA esta año.
Las expectativas eran bajas para Phoenix después de que la franquicia finalmente decidiera cerrar la era del “superteam” que contó con Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal; Durant fue traspasado y Beal fue cortado el offseason pasado tras tres temporadas decepcionantes juntos. Muchos pensaban que los Suns serían discretamente mediocres, incapaces de reconstruirse mediante el tanking al no controlar sus propias selecciones del draft, pero tampoco lo suficientemente buenos para competir en una feroz Conferencia Oeste.
Te puede interesar: NBA: Guía para que los fans disfruten del resto de la temporada
Hasta el All-Star break, Phoenix ha trabajado para demostrar que todos estaban equivocados. Los Suns llegaron al receso en el séptimo lugar del Oeste, apenas detrás de los Timberwolves por el sexto puesto. ¿La principal razón de este giro inesperado? Nada más y nada menos que Dillon Brooks.
Brooks fue enviado a Phoenix como parte del traspaso de Durant junto con Jalen Green. Green apenas ha jugado debido a lesiones, pero Brooks no solo ha prosperado en su nuevo entorno: ha dado un salto enorme como jugador. El alero en su novena temporada sigue aportando su defensa física (además de sus habituales provocaciones), pero ahora combina todo eso con un máximo de carrera de 20.9 puntos por partido. Actualmente está empatado con su mejor porcentaje de tiro de campo (44%) pese a aumentar drásticamente sus intentos por juego, pasando de 11.9 el año pasado a 17.9 este año sin perder eficiencia. Está claramente floreciendo en el rol para el que nació: el líder emocional de un equipo underdog que no retrocede ante ningún rival.
Ha sido un gusto verlo a él y a los Suns competir. Sin embargo, el lunes trajo noticias devastadoras para ambas partes.
Según informó Shams Charania de ESPN, Brooks estará fuera entre cuatro y seis semanas tras fracturarse la mano izquierda el sábado por la noche en una victoria en doble tiempo extra ante el Magic. Ese calendario implica que Brooks regresaría con unos 10 partidos restantes en la temporada regular como muy pronto. En el peor de los casos, podría permanecer fuera hasta que inicien los playoffs el 14 de abril.
Es un golpe durísimo para el veterano en medio de la mejor campaña de su carrera y para los Suns, que entran en el tramo decisivo del calendario.
Cómo la lesión de Brooks podría cambiar el panorama de playoffs en el Oeste
No es solo que la lesión de Brooks sea significativa (aunque lo es). Es que, sumada a la lesión de Booker, los Suns podrían caer en la clasificación.
Al iniciar el lunes, Phoenix tiene marca de 33-25, a dos juegos de Minnesota por el sexto puesto y 2.5 juegos por encima de los Warriors en el octavo lugar. Los Suns anunciaron el sábado que Booker se perderá al menos una semana por una lesión en la cadera, lo que significa que estará fuera por lo menos en los próximos dos partidos. Como se mencionó, Brooks se perderá al menos 14 de los 24 encuentros restantes del equipo.
Las lesiones prácticamente eliminan cualquier esperanza de que Phoenix escale posiciones para evitar el play-in tournament. Esa es la consecuencia más inmediata de estas noticias. Aún les queda un duelo ante los Timberwolves y una victoria podría darles ventaja en escenarios de desempate, pero es difícil imaginar que ganen suficientes partidos para que eso marque diferencia.
En el otro extremo, una caída en la tabla podría beneficiar enormemente a Golden State. Los Warriors son el único otro equipo del play-in a una distancia relativamente cercana de Phoenix en el séptimo puesto. También lidian con sus propios problemas físicos, más allá de la rotura del ligamento cruzado anterior de Jimmy Butler; tanto Stephen Curry como Draymond Green ya se han perdido tiempo tras el All-Star break. Pero la ventaja de local en el play-in es un factor importante para definir quién avanzará al cuadro tradicional de playoffs, y los Warriors tienen mucho en juego esta temporada. Si pueden capitalizarlo, esta es una oportunidad fortuita para Golden State.
No es imposible que los Suns se mantengan a flote. Booker podría regresar tan pronto como el próximo martes y el calendario de Phoenix está clasificado apenas en el lugar 17 en cuanto a dificultad para el resto del año. Pero las lesiones subrayan lo precario que es su lugar en la jerarquía del Oeste y cómo una mala semana puede cambiar drásticamente el panorama de toda su temporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/02/2026, traducido al español para SI México.