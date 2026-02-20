NBA: Guía para que los fans disfruten del resto de la temporada
El calendario de la NBA sigue prácticamente los mismos ciclos año con año.
El arranque es fresco y revitalizante. Para enero, el desgaste empieza a cobrar factura incluso en los mejores equipos y en los aficionados más apasionados. La fecha límite de cambios reenciende la conversación e impulsa la imaginación durante unos días. Luego llega el All-Star break y todos toman un respiro profundo antes de mirar hacia adelante. La expectativa se eleva cuando se reanudan los partidos tras el descanso. ¿Qué sorpresas traerá la segunda mitad? ¿Qué grandes duelos están por venir?
Ese es el punto en el que estamos ahora. Es difícil no emocionarse. Pasamos una semana sin NBA y por fin regresa. Las principales estrellas tuvieron el descanso que tanto necesitaban. El panorama por el campeonato se ha definido con mayor claridad y ya podemos distinguir qué equipos importarán más en el tramo final. El potencial de gran básquetbol parece ilimitado.
Pero el aficionado experimentado sabe que este entusiasmo suele ser pasajero y termina chocando con la monotonía de marzo. Pronto la conversación girará hacia el descaro del tanking y el load management de las estrellas rumbo a playoffs, a costa de victorias en temporada regular. En pocas palabras, el cierre puede sentirse como una carga pesada, y no es sencillo encontrar alegría en algo así.
Pero no es imposible. Hay varias maneras de disfrutar los últimos 30 partidos de otra campaña de la NBA. Aquí te explicamos cómo.
Cuidado con los Idus de marzo
La NBA suele desvanecerse un poco del foco público en marzo. En gran parte por el torneo de la NCAA, pero también porque los juegos de marzo cargan con mala reputación: es cuando el cansancio acumulado se hace evidente tanto en equipos como en aficionados. Los últimos 15 encuentros de una campaña larguísima pueden sentirse como una travesía agotadora incluso para los más fieles.
Pero no tiene que ser así. Hay belleza para quien sabe verla, y eso incluye el buen básquetbol de marzo. A veces, además, lo que sucede termina siendo significativo.
Tomemos el año pasado como ejemplo. Kawhi Leonard mostró destellos de su versión vintage en marzo, al igual que Zion Williamson; ambos fueron un deleite, aunque esas actuaciones resultaran episódicas dentro de su temporada. Quentin Grimes entró en una racha casi inexplicable que probablemente le asegurará un aumento considerable este verano, tal fue su nivel. Paolo Banchero promedió 30 puntos durante marzo de 2025, algo que precedió directamente a la decisión del Magic de ir con todo por Desmond Bane en un traspaso que luce cada día más problemático.
En marzo abundan las actuaciones engañosas. Las lesiones acumuladas y el descanso selectivo abren la puerta para que nombres inesperados inflen sus estadísticas. Pero nada —ni siquiera el básquetbol de marzo— ocurre en el vacío. Todo tiene un significado, siempre que estés observando el contexto adecuado.
Emociónate por los partidos importantes
Es innegable que la calidad de los partidos puede diluirse en el tramo final. Entre el tanking, el descanso y el desgaste propio de la temporada, aumentan las probabilidades de sintonizar un encuentro deslucido. Eso es mayormente cierto, pero no es una regla absoluta.
Cada equipo —incluso los malos— tendrá partidos importantes en su calendario, duelos cuyo resultado impacta directamente en los objetivos de la organización y que sirven como termómetro ante posibles rivales de postemporada.
Como mínimo, habrá siembras de playoffs en juego, y esta temporada parece propicia para grandes batallas en ese frente. A diferencia de otros años, no hay un equipo escapado liderando cada conferencia. Al salir del receso, el Thunder sostiene apenas una ventaja de tres juegos sobre los Spurs por el primer lugar del Oeste (y San Antonio posee el criterio de desempate). En el Este, los Pistons están más cómodos, con 5.5 juegos de ventaja sobre los Celtics, pero un par de derrotas inoportunas podrían cerrar la brecha.
Más ampliamente, habrá competencia seria por los puestos intermedios de la postemporada. En el Este, Boston ocupa el segundo lugar con solo 1.5 juegos de ventaja sobre los Cavaliers, ubicados en el cuarto sitio; en el Oeste, los Nuggets marchan terceros pero apenas 1.5 juegos por delante de Lakers y Timberwolves, quinto y sexto respectivamente. Los equipos pelearán por obtener la mejor posición posible, lo que inyecta intensidad a duelos que en febrero y marzo podrían parecer rutinarios.
En síntesis: habrá partidos que despierten el interés y habrá motivación real en ambos lados de la cancha.
Mejores partidos restantes en el calendario de la NBA
Juego
Fecha
Razón para ver
Pistons @ Knicks
19 de febrero
Previa de los playoffs/revancha
Nuggets @ Thunder
27 de febrero
Clasificación de playoffs
Spurs @ Knicks
1 de marzo
Victor Wembanyama en el Madison Square Garden
Timberwolves @ Nuggets
1 de marzo
Clasificación de playoffs
Celtics @ Cavaliers
8 de marzo
Clasificación/vista previa de los playoffs
Nuggets @ Spurs
12 de marzo
Clasificación de playoffs
Timberwolves @ Thunder
15 de marzo
Revancha/vista previa de los playoffs
Lakers @ Rockets
18 de marzo
Vista previa de los playoffs
Pistons @ Thunder
30 de marzo
Choque de líderes
Celtics @ Knicks
9 de abril
Clasificación de playoffs
No te alteres demasiado por el tanking
Escucha: el tanking apesta. Sin duda. Es negativo para la liga en un sentido amplio. Es importante exigirle a la NBA que atienda el problema si se espera un cambio en el futuro.
Sin embargo, la discusión ya alcanzó su punto máximo de indignación esta temporada. Será tentador reabrir todos los argumentos en los próximos meses porque la situación puede ponerse fea. La calidad de la próxima clase del draft, combinada con protecciones de picks que obligan a equipos como el Jazz y los Wizards a terminar con una selección top-8 o perderla, provocará que varias franquicias hagan grandes esfuerzos por perder. Quizá como nunca antes.
Pero llega un punto en el que, como sociedad aficionada al básquetbol, nos excedemos en la indignación. La furia anual de marzo se convierte en un vórtice de energía negativa que desvía la atención de los partidos que sí se están jugando.
No podemos controlar si la NBA hará algo al respecto. Pero no dejes que eso te arruine el cierre de temporada. El tanking no es divertido. Tampoco es la única historia de marzo y abril. Disfruta el buen básquetbol y entiende que lo malo, por ahora, forma parte del paquete. Tu experiencia como aficionado —y tu presión arterial— lo agradecerán.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/02/2026, traducido al español para SI México.