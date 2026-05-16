NBA: Cuatro cosas que los Knicks deben hacer para llegar a las Finales por primera vez desde 1999
Los Knicks están a cuatro victorias de las Finales de la NBA por segunda temporada consecutiva.
En estas mismas fechas del año pasado, New York venía de una emocionante serie de sorpresa sobre los Celtics, campeones defensores, y enfrentó a los Pacers en las finales de conferencia. Pero los de naranja y azul cayeron ante Indiana en seis juegos; las piernas cansadas tras una temporada completa y una larga carrera de playoffs bajo el exigente estilo de coacheo de Tom Thibodeau no fueron suficientes para superar la mágica actuación de Tyrese Haliburton. En consecuencia, la franquicia optó por seguir adelante sin Thibodeau pese a varios años muy exitosos, y Mike Brown fue elegido como su reemplazo.
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Así, los Knicks llegaron a esta temporada con el segundo roster más caro de la liga y enormes expectativas. Qué tan enormes eran quedó expuesto (sorprendentemente) de manera muy clara por el propietario James Dolan en una rara entrevista en enero.
“Diría que queremos llegar a las Finales y deberíamos ganar las Finales”, dijo. “Esto es deporte; cualquier cosa puede pasar. Llegar a las Finales, absolutamente tenemos que hacerlo. Ganar las Finales, deberíamos hacerlo”.
Ha llegado el momento de respaldar esa declaración, y New York está en una buena posición para hacerlo. Después de verse abajo 2–1 contra los Hawks en la primera ronda, los Knicks han sido absolutamente dominantes. Aplastaron a Atlanta en el Juego 6 para avanzar a la segunda ronda antes de despachar cómodamente a los 76ers sin despeinarse en una barrida de cuatro juegos.
El ambiente es extraordinario en Manhattan. Los Knicks lucen tan bien como en cualquier momento de la temporada y resolvieron su serie tan rápido que ahora deben esperar para conocer cuál de los Pistons o Cavaliers será su rival en las finales de conferencia. Es el mejor tipo de problema posible en los playoffs.
Pero pronto New York conocerá a su rival e intentará regresar a las Finales de la NBA. El camino del equipo en los playoffs hasta ahora nos ha dado una gran idea de cómo ganan partidos y de los niveles que pueden alcanzar cuando todos están funcionando. Así que, incluso sin conocer a su oponente, ya tenemos una buena idea de lo que debe suceder para que los de naranja y azul ganen el Este.
Aquí están las cuatro cosas que los Knicks deben hacer para regresar a las Finales por primera vez desde 1999.
Mantener sano a OG Anunoby
Anunoby sufrió una lesión en el tendón de la corva en el Juego 2 contra los 76ers y es lo único que no ha salido de acuerdo al plan en estos playoffs. El defensor de élite estaba disfrutando de una gran postemporada hasta ese momento, ocupando el segundo lugar de los Knicks en puntos por partido con 21.4 y unos porcentajes de eficiencia letales: Anunoby está lanzando por encima del 60% de campo y más del 50% desde la línea de tres. Si se combina eso con su habitual defensa excelente, más parecida a un muro de acero inamovible en el perímetro, pocos jugadores pueden presumir haber sido tan valiosos como Anunoby en esta postemporada.
La lesión en el tendón de la corva fue un bache en el camino. Afortunadamente, no parece muy seria. El jugador de 28 años fue catalogado día a día después de lesionarse y el miércoles ESPN reportó que New York tiene “optimismo” de que estará listo para el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este (cuando sea que se juegue). Así que su situación apunta en una dirección positiva. Pero es imposible exagerar la importancia de Anunoby como el jugador bidireccional más consistente y valioso del roster; tenerlo al 100% o cerca de ello es crucial para cualquier aspiración de campeonato.
Seguir jugando a través de Karl-Anthony Towns
KAT ha jugado un gran basquetbol en todos los aspectos durante estos playoffs, pero su evolución hacia el eje de la ofensiva de los Knicks ha sido clave para su éxito. Está promediando 17.4 puntos por noche con 58% de efectividad de campo y lidera a New York con 6.6 asistencias por partido (casi el doble de su promedio de temporada regular de 3.0 por noche). Además, las estadísticas de rastreo de la NBA muestran que KAT promedia más toques en el frontcourt por juego que Jalen Brunson. Eso no significa que Brunson no sea la principal amenaza ofensiva y que no deba tener el balón en las manos cuando importa. Pero los beneficios de hacer funcionar la ofensiva más frecuentemente a través de Towns son evidentes.
Primero, garantiza que el hombre grande siga atacando ofensivamente. Los peores momentos de los Knicks este año estuvieron marcados por Towns siendo excluido de la ofensiva y pasando largos periodos sin lanzar al aro. La mejor versión de la ofensiva de New York aparece cuando Towns busca activamente anotar, porque gran parte de la atención defensiva debe centrarse en Brunson y en el constante movimiento de Josh Hart. Eso le da a Towns muchas oportunidades de anotar y mantenerlo agresivo abre la cancha para todos los demás, como reflejan sus grandes números de asistencias. Segundo, garantiza que KAT permanezca involucrado. Sus problemas defensivos de toda la carrera no van a desaparecer, pero los errores son mucho menos frecuentes cuando está concentrado en ese costado, algo que ha demostrado ser difícil si no participa en la ofensiva. No es ideal, pero los Knicks han tenido que trabajar con ello y encontraron una fórmula exitosa.
No deberían ni realmente pueden abandonar esa fórmula. Brunson es una máquina comprobada de puntos en playoffs, pero cuanto más pueda Towns quitarle carga, mejor estará New York.
Mantenerse concentrados defensivamente
Todos los puntos del mundo no importarán al final si los Knicks no pueden defender. Hasta ahora, han sido excelentes en ese aspecto durante los playoffs.
A lo largo de dos rondas, New York ocupa el segundo lugar en rating defensivo entre todos los equipos de playoffs, solo detrás de los Spurs y su pívot ganador del premio al Defensor del Año. Los de naranja y azul están limitando a sus rivales a apenas 101 puntos por juego, segundos solo detrás de los Pistons, y están dejando a esos rivales en 44.1% de efectividad de campo (cuarto mejor en esta postemporada). En los últimos seis juegos, los Knicks han mantenido a las ofensivas rivales por debajo de 100 puntos en cuatro ocasiones; lo hicieron 17 veces durante los 82 partidos de temporada regular. Ha sido un tremendo esfuerzo colectivo en ese costado. Pese a los esquemas creativos que Brown tiene que diseñar para evitar que Brunson sea atacado, y pese al historial de lapsos defensivos de KAT, el roster se ha unido para defender su terreno con orgullo en cada posesión.
La mejor prueba de ello no está en estadísticas avanzadas, sino en la remontada de la primera ronda. Los Hawks se fueron arriba 2–1 sobre los Knicks gracias a que CJ McCollum destrozó esta defensa durante los primeros tres juegos de la serie; promedió 27 puntos por partido con 51% de efectividad de campo. ¿En los últimos tres juegos? New York lo anuló por completo. McCollum promedió 11.3 puntos por partido mientras los Knicks enlazaban victorias consecutivas para eliminar a los Hawks. Eso no es solo jugar mejor: es un cambio de actitud y finalmente llevó al roster a jugar al nivel de su enorme potencial defensivo.
Seguir tomando las decisiones correctas con la banca
Brown tiene muchas opciones desde la banca para los Knicks, pero no siempre las utilizó correctamente durante la temporada regular. Ha hecho un excelente trabajo en estos playoffs. Entre Mitchell Robinson, Miles McBride, Jordan Clarkson, Jose Alvarado y Landry Shamet, Brown tiene una opción para prácticamente cualquier situación. ¿Necesitan tamaño en los rebotes? Adelante, Robinson. ¿Necesitan presión defensiva en el backcourt y tiros de larga distancia? Es hora de McBride. A lo largo de la banca, New York tiene jugadores con habilidades diferentes, pero complementarias, que pueden cambiar el rumbo de cualquier partido con su energía particular.
Ha sido impresionante verlo considerando que el manejo de Brown en ese aspecto no siempre funcionó durante la temporada regular. Pero encontró el equilibrio correcto en el momento perfecto. McBride lidera a todos los suplentes con 20 minutos por partido, como debería dada su valiosa capacidad de triple y defensa en la posición de escolta. Robinson está cerca de los 15 minutos por noche y probablemente podría ayudar con más tiempo en cancha, pero Brown está obligado a escoger cuidadosamente sus momentos debido a los problemas desde la línea de tiros libres; hasta ahora ha hecho un trabajo sólido con eso, con el +7.3 de Robinson ocupando el segundo lugar entre los suplentes. El resto de los jugadores pueden o no jugar dependiendo del momento, como debería ser. El quinteto titular de los Knicks está cargado de talento y Brown no necesita utilizar una rotación de ocho hombres. En lugar de ello, está usando una rotación de siete hombres con Clarkson, Alvarado y Shamet entrando cuando es necesario.
Eso es una administración de talento de calidad. Los Brunson, Towns y Anunoby le darán un título a los Knicks, pero no estarán en posición de lograrlo sin producción desde la banca; el roster de este año ha demostrado ser capaz de hacerlo, pero solo si Brown los pone en posición de triunfar. Si puede seguir haciéndolo, New York disfrutará de un gran equilibrio que faltó la temporada pasada, y reducir la rotación a seis jugadores siempre está disponible como opción de emergencia.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/05/2026, traducido al español para SI México.