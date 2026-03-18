NBA: ¿Qué equipos ya han sido eliminados de la contienda por los playoffs?
La temporada 2025–26 de la NBA está llegando a su fin, con el último día de la temporada regular programado para el 12 de abril.
Ha sido un año divertido lleno de muchas actuaciones grandiosas (incluso históricas) y numerosos momentos destacados muy disfrutables. Pero esta es la época del año en la que aficionados, equipos y jugadores esperan con entusiasmo que la intensidad aumente un nivel en los playoffs. La postemporada de la NBA comenzará de manera extraoficial el 14 de abril con el inicio del torneo play-in. Luego, el 18 de abril, los playoffs comenzarán por completo cuando cada equipo contendiente entre en batalla por el derecho de levantar el Trofeo Larry O’Brien en junio.
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Sin embargo, aún hay algunos pasos que dar antes de llegar a esas emocionantes fechas. El panorama de los playoffs todavía no está completamente definido. Estas últimas semanas del año consistirán en que cada aspirante a la postemporada luche con todo para asegurar su lugar en los playoffs y evitar la eliminación. Con lo estrechos que son los márgenes en la clasificación, deberíamos tener un baloncesto increíble a medida que la temporada llega a su recta final.
Aquí llevaremos un seguimiento del estatus de playoffs de cada equipo de la NBA, desde los equipos que están oficialmente eliminados y ya tienen la mirada puesta en el cargado Draft de 2026 hasta los contendientes al campeonato que pueden asegurar su boleto a los playoffs anticipadamente gracias a una temporada llena de victorias.
¿Qué equipos de la NBA ya aseguraron un lugar en los playoffs?
Ningún equipo de la NBA ha asegurado oficialmente un lugar en los playoffs todavía. Esto, obviamente, no significa que los mejores equipos estén en riesgo de quedarse fuera de la postemporada; para muchos equipos alrededor de la liga es solo cuestión de tiempo. Pero hasta ahora ningún equipo ha garantizado matemáticamente, sin lugar a dudas, que jugará baloncesto de postemporada.
¿Qué equipo podría ser el siguiente en asegurar un lugar?
Los actuales campeones, el Thunder, son los candidatos más probables para obtener el primer lugar oficial en los playoffs de la NBA. Oklahoma City puede asegurar su boleto el martes por la noche de varias maneras. Si el Thunder vence al Hornets (¡ya no es la garantía que solía ser!), asegurará un lugar en los playoffs. También lo asegurará si los Suns o los Nuggets pierden sus respectivos partidos del martes. Phoenix tiene programado enfrentar a los Timberwolves en la segunda noche de un back-to-back, mientras que Denver recibe a los 76ers.
¿Qué equipos de la NBA han sido eliminados de los playoffs?
Hasta el 17 de marzo, cuatro equipos han sido eliminados de los playoffs de la NBA de 2026.
En el Este, los Pacers, Nets y Wizards están todos eliminados. Ninguno de esos equipos es una sorpresa. Indiana sabía que entraba en un año de transición después de que Tyrese Haliburton se rompiera el tendón de Aquiles en las Finales de la NBA del año pasado. Brooklyn y Washington están en medio de procesos de reconstrucción de varios años que han incluido muchas derrotas. Los Nets aparecieron por última vez en los playoffs en 2023, mientras que los Wizards no han vuelto desde 2021.
En el Oeste, los Kings son el único equipo eliminado. A diferencia de las franquicias mencionadas arriba, Sacramento no llegó a esta temporada planeando un mal año. Pero las cosas se descompusieron bastante rápido y no ha habido mucho encendido del beam para los fieles de los Kings este año; Sacramento ha sido uno de los peores equipos de la NBA desde el inicio.
Tabla
EQUIPO
FECHA DE ELIMINACIÓN
RESULTADO FINAL DEL AÑO PASADOE
Indiana Pacers
Marzo 10
4º en el Este
Sacramento Kings
Marzo 11
9º en el Oeste
Washington Wizards
Marzo 11
15º en el Este
Brooklyn Nets
Marzo 12
12º en el Este
¿Cuántos equipos clasifican a los playoffs de la NBA?
En total, 16 equipos seguirán en pie cuando los playoffs comiencen oficialmente el 18 de abril. Ocho equipos del Oeste competirán en un cuadro de series al mejor de siete para llegar a las Finales de la NBA, mientras que ocho equipos del Este harán lo mismo.
Pero gracias al torneo play-in, un total de 20 equipos jugarán más allá del final de la temporada regular. Seis equipos de cada conferencia asegurarán un lugar en los playoffs durante las próximas semanas, y los cuatro restantes de cada conferencia deberán ganar en el torneo play-in para clasificarse al cuadro oficial de la postemporada.
Cómo funcionan los desempates para los playoffs de la NBA
La NBA tiene varias reglas de desempate que se utilizan si dos equipos terminan la temporada regular con el mismo récord. Estos desempates se utilizan con mayor frecuencia para determinar la siembra entre equipos de playoffs, pero en raras ocasiones también pueden usarse para decidir si un equipo asegura un lugar en los playoffs o sufre la eliminación.
Esos criterios de desempate, en orden de prioridad, son:
- El líder de división gana el desempate sobre un equipo que no lidera una división
- Porcentaje de victorias y derrotas en enfrentamientos directos
- Porcentaje de victorias y derrotas dentro de la división para equipos de la misma división
- Porcentaje de victorias y derrotas dentro de la conferencia
- Porcentaje de victorias y derrotas contra equipos elegibles para playoffs de su propia conferencia
- Porcentaje de victorias y derrotas contra equipos elegibles para playoffs de la otra conferencia
- Diferencial de puntos netos, en todos los partidos
Existen incluso escenarios más detallados para los que la NBA está preparada, pero estos son los criterios básicos y los más utilizados para los desempates de playoffs.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/03/2026, traducido al español para SI México.