El panorama de los Playoffs de la NBA: probabilidades y cinco grandes incógnitas de camino a la postemporada
La temporada regular de la NBA entra en su tramo final. A lo largo de la liga, los equipos se disputan cada posición en la tabla con la mirada puesta en la postemporada. Otros, en cambio, parecen más interesados en acumular combinaciones de bolas de ping pong para la lotería del draft, pensando ya en el futuro de sus franquicias.
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Para los equipos que aspiran a hacer ruido en los playoffs, este es el momento de construir inercia y llegar a la postemporada en su mejor forma. En una Conferencia Oeste particularmente cargada de talento, los Los Angeles Lakers atraviesan un gran momento y buscan consolidarse como contendientes legítimos, además de encabezar ese segundo escalón competitivo que persigue a los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs.
Y precisamente esos dos equipos no dejan de ganar. Aunque todavía existe cierta carrera por el primer puesto del Oeste, el Thunder apenas ha tropezado, lo suficiente como para impedir que San Antonio logre acortar la distancia.
Los equipos más encendidos de la Conferencia Este buscan escapar del torneo play-in. Tanto el Miami Heat como los Atlanta Hawks atraviesan rachas extraordinarias, aunque todavía permanecen en zona de play-in. Apenas dos juegos y medio separan al quinto del noveno lugar del Este, con varios partidos decisivos por delante en el cierre del calendario que podrían alterar la clasificación y otorgar un boleto directo a la postemporada a los seis primeros.
A continuación, un vistazo a la carrera por los playoffs en ambas conferencias de la National Basketball Association, cuando todos los equipos tienen alrededor de 15 partidos restantes en la temporada regular. También se incluyen las probabilidades de clasificación de cada franquicia, según Basketball Reference, junto con algunas de las preguntas más importantes que hoy rodean la lucha por la postemporada.
Panorama de los playoffs en la Conferencia Oeste
Sembrado
Equipo
Record
Juegos de diferencia
Probabilidad de Playoffs
1
Oklahoma City Thunder
53-15
---
100%
2
San Antonio Spurs
49-18
3 1/2
100%
3
Los Angeles Lakers
42-25
10 1/2
98.2%
4
Houston Rockets
41-25
11
99.7%
5
Denver Nuggets
41-27
12
99.3%
6
Minnesota Timberwolves
41-27
12
97.3%
---
ZONA DE PLAY-IN
---
---
---
7
Phoenix Suns
39-28
13 1/2
84%
8
Los Angeles Clippers
34-33
18 1/2
63.5%
9
Golden State Warriors
32-35
20 1/2
36.6%
10
Portland Trail Blazers
32-36
21
21.3%
---
---
---
---
---
11
Memphis Grizzlies
23-43
29
0%
12
Dallas Mavericks
23-45
30
0%
13
New Orleans Pelicans
22-46
31
0%
14
Utah Jazz
20-47
32 1/2
0%
15
Sacramento Kings
15-51
36
0%
Panorama de los playoffs en la Conferencia Este
Sembrado
Equipo
Record
Juegos de diferencia
Probabilidad de Playoffs
1
Detroit Pistons
48-19
---
100%
2
Boston Celtics
44-23
4
100%
3
New York Knicks
44-25
5
100%
4
Cleveland Cavaliers
41-27
7 1/2
100%
5
Orlando Magic
38-28
9 1/2
89.8%
6
Toronto Raptors
38-29
10
83%
---
ZONA DE PLAY-IN
---
---
---
7
Miami Heat
38-30
10 1/2
90.3%
8
Philadelphia 76ers
37-31
11 1/2
44.3%
9
Atlanta Hawks
36-31
12
49.8%
10
Charlotte Hornets
34-34
14 1/2
42.9%
---
---
---
---
---
11
Milwaukee Bucks
27-40
20
0%
12
Chicago Bulls
17-50
21
0%
13
Brooklyn Nets
17-50
31
0%
14
Washington Wizards
16-50
31 1/2
0%
15
Indiana Pacers
15-53
33 1/2
0%
Cinco grandes preguntas que hoy marcan la carrera hacia la postemporada
¿Qué tanto debe preocupar la reciente mala racha de los Detroit Pistons?
Detroit se ha mantenido en la cima del Este durante toda la temporada y todavía conserva un margen razonable en la lucha por el primer puesto de la conferencia. Los Pistons tienen cuatro juegos de ventaja sobre los segundos, los Boston Celtics. Sin embargo, el equipo ha perdido cinco de sus últimos ocho partidos y en ese tramo apenas superó a los Brooklyn Nets, los Memphis Grizzlies y los Philadelphia 76ers. Si se añade una gran ventaja dilapidada en la victoria frente a Brooklyn, resulta lógico preguntarse si empieza a haber motivos de preocupación.
La ausencia de Ausar Thompson durante cinco encuentros en ese periodo afectó de inmediato el techo defensivo del equipo. El alero regresó el domingo en la derrota ante los Toronto Raptors, lo que abre la incógnita sobre si estos sorprendentes Pistons podrán recuperar su mejor versión y cerrar la temporada con buen ritmo.
¿Podrán los Los Angeles Lakers mantener el impulso?
Los Lakers tienen marca de 8–2 en sus últimos diez partidos y ocupan actualmente el tercer lugar de la Conferencia Oeste, solo detrás del Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs. De hecho, los cuatro equipos que siguen a esos líderes —Lakers, Houston Rockets, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves— están separados por apenas juego y medio.
Los angelinos han sido el equipo más encendido en este tramo: LeBron James se lanza de cabeza por balones divididos, Luka Dončić encesta tiros decisivos y Austin Reaves incluso ha perfeccionado la curiosa táctica del tiro libre fallado estratégicamente. En los próximos diez días, el equipo dirigido por JJ Redick afrontará una exigente gira como visitante, una prueba clara de su verdadero calibre competitivo de cara a los playoffs.
¿Podrán los San Antonio Spurs alcanzar al Oklahoma City Thunder? ¿O ambos seguirán ganando sin freno?
En algún momento pareció posible que San Antonio diera alcance a Oklahoma City en la pelea por el primer puesto del Oeste. El escenario aún existe: los Spurs están a tres juegos y medio del Thunder. Pero Oklahoma City continúa acumulando victorias y amenaza con volver imposible esa persecución.
Ambos equipos ya no se enfrentarán otra vez en la temporada regular —San Antonio ganó cuatro de los cinco duelos entre ambos, incluido uno en la NBA Cup— y el Thunder atraviesa un momento extraordinario: suma ocho victorias consecutivas y once triunfos en sus últimos doce partidos. La única derrota en ese lapso llegó en Detroit, en un encuentro en el que Oklahoma City no contó con Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams, Ajay Mitchell ni Isaiah Hartenstein. Con 14 partidos restantes, el Thunder podría no perder lo suficiente como para que la carrera por la cima se vuelva dramática.
¿Podrá el Miami Heat colarse entre los seis primeros del Este?
La racha de siete triunfos consecutivos de Miami terminó el sábado con una derrota frente al Orlando Magic. Aun así, el gran momento reciente dejó al Heat a solo medio juego de los Raptors por el sexto puesto, lo que permitiría evitar el play-in.
Orlando, que ocupa el quinto lugar, apenas está un partido por delante de Miami. El Heat tenía marca de 31–29 cuando comenzó su racha y ahora se ubica en 38–30, encendiéndose en el momento justo de la temporada. Y como si fuera poco, Bam Adebayo protagonizó recientemente una actuación descomunal con 83 puntos en un partido.
¿Son los Atlanta Hawks una amenaza real en la postemporada?
Atlanta llega aún más encendido que Miami, con nueve victorias consecutivas. La era de Jalen Johnson comenzó oficialmente cuando los Hawks traspasaron al histórico rostro de la franquicia, Trae Young, a los Washington Wizards antes del cierre del mercado de traspasos. Un par de meses después, la apuesta ya empieza a rendir dividendos.
Eso sí, el calendario reciente no ha sido el más exigente. En las próximas semanas Atlanta enfrentará a Orlando Magic, Houston Rockets, Detroit Pistons y Boston Celtics, pruebas serias para medir la legitimidad de su candidatura. Los Hawks siguen en zona de play-in, aunque apenas están a dos juegos del sexto puesto que ocupan los Raptors. La batalla por los últimos boletos directos a playoffs en el Este promete ser intensa, con Miami, Orlando e incluso los Charlotte Hornets también en ascenso.